Зеленський про переговори в Абу-Дабі: Україна та РФ підтвердили участь, слово за США

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що організація тристоронніх переговорів технічних груп України, РФ та США, запланована на перші числа листопада, напряму визначається позицією Вашингтона.

Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Від чого зустріч залежить?

"На мій погляд, ця зустріч в Абу-Дабі залежить від американської сторони: приблизно так, як це було із зустріччю в Брюсселі. "Рускіє" підтвердили, ми підтвердили. На мій погляд, сьогодні це залежить вже не від "рускіх" і не від нас. Сьогодні Абу-Дабі залежить від американської сторони. Тому що всі сказали, що позитивно розглядають такий формат зустрічі. А для Сполучених Штатів Америки основний фокус уваги - Близький Схід. Тому зміни різного характеру, включно і з можливими політичними змінами в деяких державах, будуть мати вплив на те, що буде розгортатись на Близькому Сході", - розповів Зеленський.

Він зауважив, що на Близькому Сході можлива ескалація.

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Що передувало?

Раніше спікер Джонсон заявляв, що США вже на порозі тристоронніх переговорів щодо завершення війни в Україні.

Зеленський раніше зазначав, що майбутня зустріч представників України, США та Росії в листопаді стане кроком до переговорів на рівні лідерів. Серед можливих тем перемовин у листопаді - припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та на морі, відновлення повноцінного експорту зерна й подальший обмін полоненими.

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