Україна розраховує на тристоронню зустріч зі США та Росією в ОАЕ до 10 листопада, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує на тристоронню зустріч між представниками Росії, США та України щодо припинення війни між 6 та 10 листопада 2026 року.

Про це президент повідомив на пресконференції у Гаазі з премʼєр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, інформує Цензор.НЕТ.

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Терміни та можливі теми

"Ми чекаємо на американську сторону. Ми сподіваємось, що вони будуть готові з усіма відповідями після їхніх виборів. І це зрозуміло, що після четвертого листопада у нас буде дата. Порядок денний зрозумілий. Вони мають підготувати тристоронню зустріч на рівні лідерів", — заявив Зеленський.

Президент також повідомив про те, які питання мають порушити на цих перемовинах: припинення вогню в енергетиці, на морі; обмін полоненими та військовополоненими; увʼязнені цивільні українці у Росії; питання повернення дітей.

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"Багато гуманітарних питань. Не тільки території, які є найважливішим питанням для російської і американської сторони. Це правда. Ми готові також обговорювати території, але на рівні лідерів", — сказав Зеленський.

Європа має бути залучена

Голова держави також повідомив, що Україна працює над залученням представників Євросоюзу та країн Європи до переговорів із США та Росією.

"США підтримують це. Росія, як я вам вже сказав, завжди не дуже підтримувала присутність Європи. Вони не хочуть, вони хочуть тільки Сполучені Штати, і навіть щоб вони були не посередині між нами. Але ми сподіваємося, що так чи інакше ми знайдемо, як залучити Європу. Зрештою, ми говоримо про гарантії безпеки для України, для мене я не бачу цього без Європи", — сказав Зеленський.

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Що передувало?

20 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся в Норвегії із спецпосланцем США Стівом Віткоффом та повідомив, що той під час переговорів із росіянами у Санкт-Петербурзі передасть напрацьовані пропозиції щодо безпекових гарантій, які вже зафіксовані у відповідному документі.

21 жовтня спецпосланець Трампа зустрівся з Володимиром Путіним у Костянтинівському палаці під Петербургом. Під час перемовин Віткофф заявив про наявність передумов для припинення вогню.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков згодом заявив, що Москва готова відновити тристоронні переговори зі США та Україною вже в середині листопада.

Згодом Зеленський підтвердив, що американська сторона поінформувала Київ про готовність Росії до зустрічі на рівні переговорних команд. За його словами, Україна підтримує пропозицію провести переговори якнайшвидше.

22 жовтня диктатор РФ Путін заявив про готовність Москви відновити тристоронні переговори з Україною та США. За його словами, метою переговорів має стати досягнення остаточного миру та формування системи безпеки для Росії й України.

Нещодавно спікер Джонсон заявляв, що США вже на порозі тристоронніх переговорів щодо завершення війни в Україні.

Зеленський зазначав, що майбутня зустріч представників України, США та Росії в листопаді стане кроком до переговорів на рівні лідерів. Серед можливих тем перемовин у листопаді - припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та на морі, відновлення повноцінного експорту зерна й подальший обмін полоненими.

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