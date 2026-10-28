Росія на переговорах також хоче гарантій безпеки для себе, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, яких результатів Україна очікує від зустрічі технічних груп в ОАЕ: деескалації в енергетичній сфері та на морі, обміну полоненими й обговорення тристоронньої зустрічі лідерів.

Про це глава держави розповів під час спілкування зі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

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Подробиці

За його словами, під час зустрічі технічних груп в ОАЕ Україна сподівається на результат або кроки до нього.

"А саме деескалаційні кроки щодо енергетики, а також – на морі, обмін полонених та їх повернення додому і обговорення того, в якому форматі може відбутися тристороння зустріч на рівні лідерів. Це адженда з нашої сторони, яку ми обговорювали з нашими американськими партнерами. Безумовно, важливе питання – гарантії безпеки для України. Є такий запит до американців і європейців від нас", - пояснив глава держави.

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Водночас, зауважив президент, Росія порушує питання, що їм також потрібні гарантії безпеки.

"Це те, що на сьогодні відомо. Фінляндія та Норвегія також матимуть комунікацію з радниками з питань нацбезпеки інших країн Європи, іншими партнерами – щоб дати бриф по розмові", - додав він.

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Що передувало?

Лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.

Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.

Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.

Зеленський також провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не надто задоволена телефонною розмовою своїх скандинавських колег із Путіним.

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