Росія на переговорах також хоче гарантій безпеки для себе, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, яких результатів Україна очікує від зустрічі технічних груп в ОАЕ: деескалації в енергетичній сфері та на морі, обміну полоненими й обговорення тристоронньої зустрічі лідерів.
Про це глава держави розповів під час спілкування зі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
Подробиці
За його словами, під час зустрічі технічних груп в ОАЕ Україна сподівається на результат або кроки до нього.
"А саме деескалаційні кроки щодо енергетики, а також – на морі, обмін полонених та їх повернення додому і обговорення того, в якому форматі може відбутися тристороння зустріч на рівні лідерів. Це адженда з нашої сторони, яку ми обговорювали з нашими американськими партнерами. Безумовно, важливе питання – гарантії безпеки для України. Є такий запит до американців і європейців від нас", - пояснив глава держави.
Водночас, зауважив президент, Росія порушує питання, що їм також потрібні гарантії безпеки.
"Це те, що на сьогодні відомо. Фінляндія та Норвегія також матимуть комунікацію з радниками з питань нацбезпеки інших країн Європи, іншими партнерами – щоб дати бриф по розмові", - додав він.
Що передувало?
- Лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.
- Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.
- Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.
- Зеленський також провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
- За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не надто задоволена телефонною розмовою своїх скандинавських колег із Путіним.
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