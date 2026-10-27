Новий раунд переговорів України, США та РФ попередньо запланований на 4 листопада в Абу-Дабі, - Туск

Новий раунд переговорів України, США та Росії попередньо планують провести 4 листопада в Абу-Дабі. Європейські лідери обережно оцінюють перспективи зустрічі, оскільки Москва, за словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, не змінила своєї позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

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Туск закликав не мати ілюзій щодо позиції Росії

За словами Туска, телефонна розмова лідерів Фінляндії та Норвегії з Володимиром Путіним відбулася після консультацій, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським та американською стороною.

Після розмови президент Фінляндії Александр Стубб повідомив польському прем’єру, що сторони залишилися на своїх позиціях. Водночас європейські лідери висловили стриманий оптимізм щодо можливого прогресу під час переговорів в Абу-Дабі.

"Ми не повинні мати жодних ілюзій; зрозуміло, яку гру веде російська сторона", — наголосив Туск.

Він також підкреслив, що відновлення діалогу з Москвою не змінює повної підтримки України з боку Європи. Європейські країни й надалі дотримуються спільної позиції щодо гарантій безпеки для України.

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Що передувало?

Лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.

Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.

Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.

Зеленський також провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не надто задоволена телефонною розмовою своїх скандинавських колег із Путіним.

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