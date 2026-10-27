Новый раунд переговоров между Украиной, США и РФ предварительно запланирован на 4 ноября в Абу-Даби, - Туск
Новый раунд переговоров между Украиной, США и Россией предварительно планируется провести 4 ноября в Абу-Даби. Европейские лидеры с осторожностью оценивают перспективы встречи, поскольку Москва, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, не изменила своей позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
Туск призвал не питать иллюзий относительно позиции России
По словам Туска, телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с Владимиром Путиным состоялся после консультаций, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским и американской стороной.
После разговора президент Финляндии Александр Стубб сообщил польскому премьеру, что стороны остались при своих позициях. В то же время европейские лидеры выразили сдержанный оптимизм относительно возможного прогресса в ходе переговоров в Абу-Даби.
"Мы не должны питать никаких иллюзий; понятно, в какую игру играет российская сторона", - подчеркнул Туск.
Он также подчеркнул, что возобновление диалога с Москвой не меняет полной поддержки Украины со стороны Европы. Европейские страны по-прежнему придерживаются общей позиции относительно гарантий безопасности для Украины.
Что этому предшествовало?
- Лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.
- Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.
- Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эмманюэль Макрон общался с российским Путиным в июле прошлого года.
- Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
- По словам Стубба, беседа была "откровенной и деловой".
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не слишком довольна телефонным разговором своих скандинавских коллег с Путиным.
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