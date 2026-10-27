Новый раунд переговоров между Украиной, США и РФ предварительно запланирован на 4 ноября в Абу-Даби, - Туск

Новый раунд переговоров между Украиной, США и Россией предварительно планируется провести 4 ноября в Абу-Даби. Европейские лидеры с осторожностью оценивают перспективы встречи, поскольку Москва, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, не изменила своей позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

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Туск призвал не питать иллюзий относительно позиции России

По словам Туска, телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с Владимиром Путиным состоялся после консультаций, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским и американской стороной.

После разговора президент Финляндии Александр Стубб сообщил польскому премьеру, что стороны остались при своих позициях. В то же время европейские лидеры выразили сдержанный оптимизм относительно возможного прогресса в ходе переговоров в Абу-Даби.

"Мы не должны питать никаких иллюзий; понятно, в какую игру играет российская сторона", - подчеркнул Туск.

Он также подчеркнул, что возобновление диалога с Москвой не меняет полной поддержки Украины со стороны Европы. Европейские страны по-прежнему придерживаются общей позиции относительно гарантий безопасности для Украины.

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Что этому предшествовало?

Лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.

Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.

Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эмманюэль Макрон общался с российским Путиным в июле прошлого года.

Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

По словам Стубба, беседа была "откровенной и деловой".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не слишком довольна телефонным разговором своих скандинавских коллег с Путиным.

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