Европа ищет формат переговоров с Москвой: Мерц отметил Норвегию и Финляндию

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что прекращение войны России против Украины невозможно без участия Киева в мирных переговорах. Он также подчеркнул, что к переговорному процессу должны присоединиться европейские страны.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Мерца, которое цитирует Reuters.

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Мерц настаивает на участии Украины и Европы в переговорах

Выступая в Институте Юсофа Ишака в Сингапуре, Фридрих Мерц рассказал о дипломатических усилиях по организации переговоров с Россией.

По его словам, окончание войны зависит от решения одного человека. В то же время канцлер подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Германии и других европейских государств по-прежнему важна.

Мерц назвал помощь Украине не только защитой ее территориальной целостности, но и защитой европейского политического порядка.

Он предостерег от сценария, при котором Россия, Китай и США попытаются договориться о завершении войны без участия Украины.

"Россия, Украина, США и европейские страны должны быть за столом переговоров", - заявил канцлер Германии.

По словам Мерца, пока российский диктатор Владимир Путин не готов прекратить войну, Германия и Европа будут продолжать поддерживать Украину.

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Норвегия и Финляндия помогают определить формат переговоров

Канцлер Германии сообщил, что европейские страны пытаются определить формат переговоров с российскими властями. Он особо отметил конструктивную роль Норвегии и Финляндии в этих усилиях.

27 октября лидеры этих двух стран позвонили Владимиру Путину, чтобы призвать его прекратить войну против Украины.

Перед разговором они провели консультации с украинской стороной, чтобы донести позицию Киева относительно предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал разговор лидеров Финляндии и Норвегии с Путиным. По его словам, они подчеркнули необходимость реальных шагов по снижению напряженности, в частности в отношении ударов по энергетической и другой инфраструктуре Украины.

В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила скептическое отношение к переговорам лидеров Норвегии и Финляндии с российским диктатором.

Зеленский ожидает, что трехсторонняя встреча украинской, американской и российской команд состоится в начале ноября.