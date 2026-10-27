Европа ищет формат переговоров с Москвой: Мерц отметил Норвегию и Финляндию
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что прекращение войны России против Украины невозможно без участия Киева в мирных переговорах. Он также подчеркнул, что к переговорному процессу должны присоединиться европейские страны.
Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Мерца, которое цитирует Reuters.
Мерц настаивает на участии Украины и Европы в переговорах
Выступая в Институте Юсофа Ишака в Сингапуре, Фридрих Мерц рассказал о дипломатических усилиях по организации переговоров с Россией.
По его словам, окончание войны зависит от решения одного человека. В то же время канцлер подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Германии и других европейских государств по-прежнему важна.
Мерц назвал помощь Украине не только защитой ее территориальной целостности, но и защитой европейского политического порядка.
Он предостерег от сценария, при котором Россия, Китай и США попытаются договориться о завершении войны без участия Украины.
"Россия, Украина, США и европейские страны должны быть за столом переговоров", - заявил канцлер Германии.
По словам Мерца, пока российский диктатор Владимир Путин не готов прекратить войну, Германия и Европа будут продолжать поддерживать Украину.
Норвегия и Финляндия помогают определить формат переговоров
Канцлер Германии сообщил, что европейские страны пытаются определить формат переговоров с российскими властями. Он особо отметил конструктивную роль Норвегии и Финляндии в этих усилиях.
27 октября лидеры этих двух стран позвонили Владимиру Путину, чтобы призвать его прекратить войну против Украины.
Перед разговором они провели консультации с украинской стороной, чтобы донести позицию Киева относительно предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.
Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал разговор лидеров Финляндии и Норвегии с Путиным. По его словам, они подчеркнули необходимость реальных шагов по снижению напряженности, в частности в отношении ударов по энергетической и другой инфраструктуре Украины.
В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила скептическое отношение к переговорам лидеров Норвегии и Финляндии с российским диктатором.
Зеленский ожидает, что трехсторонняя встреча украинской, американской и российской команд состоится в начале ноября.
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Просто цікаво, без фантастичних заяв. Якщо домовляться то що? ЄС оголосить війну росії Китаю та США? Ну от просто як Мерц завадить? Ну навіть з усім ЄС+ Велико Британія.🤨🤨🤨