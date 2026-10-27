Європа шукає формат переговорів із Москвою: Мерц відзначив Норвегію та Фінляндію

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що припинення війни Росії проти України неможливе без участі Києва в мирних переговорах. Він також наголосив, що до переговорного процесу мають долучитися європейські країни.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Мерца, яку цитує Reuters.

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Мерц наполягає на участі України та Європи в переговорах

Виступаючи в Інституті Юсофа Ішака в Сінгапурі, Фрідріх Мерц розповів про дипломатичні зусилля щодо організації переговорів із Росією.

За його словами, завершення війни залежить від рішення однієї людини. Водночас канцлер наголосив, що підтримка України з боку Німеччини та інших європейських держав залишається важливою.

Мерц назвав допомогу Україні не лише захистом її територіальної цілісності, а й захистом європейського політичного порядку.

Він застеріг від сценарію, за якого Росія, Китай і США спробують домовитися про завершення війни без участі України.

"Росія, Україна, США та європейські країни повинні бути за столом переговорів", — заявив канцлер Німеччини.

За словами Мерца, поки російський диктатор Володимир Путін не готовий припинити війну, Німеччина та Європа продовжуватимуть підтримувати Україну.

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Норвегія та Фінляндія допомагають шукати формат переговорів

Канцлер Німеччини повідомив, що європейські країни намагаються визначити формат переговорів із російською владою. Він окремо відзначив конструктивну роль Норвегії та Фінляндії в цих зусиллях.

27 жовтня лідери цих двох країн зателефонували Володимиру Путіну, щоб закликати його припинити війну проти України.

Перед розмовою вони провели консультації з українською стороною, щоб донести позицію Києва щодо майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі.

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував розмову лідерів Фінляндії та Норвегії з Путіним. За його словами, вони наголосили на необхідності реальних кроків для зниження напруженості, зокрема щодо ударів по енергетичній та іншій інфраструктурі України.

Водночас прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила скептичне ставлення до переговорів лідерів Норвегії та Фінляндії з російським диктатором.

Зеленський очікує, що тристороння зустріч української, американської та російської команд відбудеться на початку листопада.