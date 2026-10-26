Зеленський обговорив із президенткою Естонії Мадісе мирні переговори

Президент України Володимир Зеленський обговорив із новообраною президенткою Естонії Юлле Мадісе мирні переговори та роль Європи в їх проведенні. Він наголосив, що Україна готова до зустрічі переговорних команд у будь-який час і виступає за участь європейських партнерів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Зеленського в Телеграмі.

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Зеленський закликав не відкладати тристоронні переговори

Глава держави привітав Юлле Мадісе зі вступом на посаду та побажав успіхів народу Естонії. Він також подякував країні за підтримку України.

Зеленський розповів естонській президентці про переговори в Осло та спілкування з американською стороною після її зустрічі в Росії.

За його словами, є домовленість провести тристоронню зустріч на рівні переговорних команд у листопаді. Президент наголосив, що її важливо не відкладати.

"Україна готова до перемовин в будь-який час, і наша позиція: чим швидше розпочнеться розмова, тим краще", — зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що Європа має брати участь у мирних переговорах. На його думку, європейські партнери повинні мати можливість висловлювати свою позицію в усіх форматах, які можуть привести до реальних рішень.

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Російські удари по енергетиці та залізниці

Під час розмови Зеленський і Мадісе обговорили наслідки російських ударів, зокрема по енергетичній інфраструктурі та залізниці України.

Президент заявив, що Росія цілеспрямовано намагається знищувати українські локомотиви. Тому, за його словами, допомога зі збільшенням кількості рухомого складу буде важливою для України.

"Росія цілеспрямовано намагається знищувати наші локомотиви, і тому будь-яка підтримка зі збільшенням відповідного рухомого складу буде дуже корисна", — наголосив глава держави.

До слова, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомляв, що Естонія працює над передачею Україні значної кількості локомотивів для підтримки залізничного сполучення.