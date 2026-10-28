Россия на переговорах также хочет гарантий безопасности для себя, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, каких результатов Украина ожидает от встречи технических групп в ОАЭ: деэскалации в энергетической сфере и на море, обмена пленными и обсуждения трехсторонней встречи лидеров.

Об этом глава государства рассказал во время общения со СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

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По его словам, во время встречи технических групп в ОАЭ Украина надеется на результат или шаги к нему.

"А именно — шаги по деэскалации в сфере энергетики, а также на море, обмен пленными и их возвращение домой, а также обсуждение того, в каком формате может состояться трехсторонняя встреча на уровне лидеров. Это повестка дня с нашей стороны, которую мы обсуждали с нашими американскими партнерами. Безусловно, важный вопрос – гарантии безопасности для Украины. Есть такой запрос к американцам и европейцам от нас", – пояснил глава государства.

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В то же время, отметил президент, Россия поднимает вопрос о том, что им также нужны гарантии безопасности.

"Это то, что на сегодняшний день известно. Финляндия и Норвегия также будут поддерживать связь с советниками по вопросам национальной безопасности других стран Европы, другими партнерами — чтобы провести брифинг по итогам беседы", — добавил он.

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Что этому предшествовало?

Лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.

Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.

Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эммануэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.

Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

По словам Стубба, беседа была "откровенной и деловой".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не слишком довольна телефонным разговором своих скандинавских коллег с Путиным.

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