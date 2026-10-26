Зеленский обсудил с президентом Эстонии мирные переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с новоизбранной президентом Эстонии Юлле Мадисе мирные переговоры и роль Европы в их проведении. Он подчеркнул, что Украина готова к встрече переговорных команд в любое время и выступает за участие европейских партнеров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram.
Зеленский призвал не откладывать трехсторонние переговоры
Глава государства поздравил Юлле Мадисе с вступлением в должность и пожелал успехов народу Эстонии. Он также поблагодарил страну за поддержку Украины.
Зеленский рассказал эстонской президенту о переговорах в Осло и общении с американской стороной после её встречи в России.
По его словам, достигнута договоренность провести трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд в ноябре. Президент подчеркнул, что ее важно не откладывать.
"Украина готова к переговорам в любое время, и наша позиция такова: чем быстрее начнутся переговоры, тем лучше", — отметил Зеленский.
Он также подчеркнул, что Европа должна участвовать в мирных переговорах. По его мнению, европейские партнеры должны иметь возможность выражать свою позицию во всех форматах, которые могут привести к реальным решениям.
Российские удары по энергетике и железной дороге
В ходе беседы Зеленский и Мадисе обсудили последствия российских ударов, в частности по энергетической инфраструктуре и железной дороге Украины.
Президент заявил, что Россия целенаправленно пытается уничтожать украинские локомотивы. Поэтому, по его словам, помощь в увеличении количества подвижного состава будет важна для Украины.
"Россия целенаправленно пытается уничтожать наши локомотивы, и поэтому любая поддержка, направленная на увеличение соответствующего подвижного состава, будет очень полезна", — подчеркнул глава государства.
К слову, ранее министр иностранных дел Андрей Сибига сообщал, что Эстония работает над передачей Украине значительного количества локомотивов для поддержания железнодорожного сообщения.
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