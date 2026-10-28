Кремль о трехсторонних переговорах: европейцы могут купить билеты, но за стол их никто приглашать не собирается

Трехсторонние переговоры представителей России, Украины и США пройдут без участия европейцев.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Как отмечается, договоренность о трехсторонней встрече была достигнута с американской стороной.

"Мы договорились, что возобновятся трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США (...) Они (европейцы, — ред.) могут туда попасть, если купят билеты. Но никто за стол переговоров их приглашать не собирается", — заявил Ушаков.

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Что этому предшествовало?

20 октября президент Владимир Зеленский встретился в Норвегии со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и сообщил, что тот в ходе переговоров с россиянами в Санкт-Петербурге передаст наработанные предложения по гарантиям безопасности, которые уже зафиксированы в соответствующем документе.

21 октября специальный посланник Трампа встретился с Владимиром Путиным в Константиновском дворце под Петербургом. В ходе переговоров Уиткофф заявил о наличии предпосылок для прекращения огня.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков впоследствии заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной уже в середине ноября.

Впоследствии Зеленский подтвердил, что американская сторона проинформировала Киев о готовности России к встрече на уровне переговорных команд. По его словам, Украина поддерживает предложение провести переговоры как можно скорее.

22 октября диктатор РФ Путин заявил о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США. По его словам, целью переговоров должно стать достижение окончательного мира и формирование системы безопасности для России и Украины.

Недавно спикер Джонсон заявил, что США уже находятся на пороге трехсторонних переговоров о завершении войны в Украине.

Зеленский отмечал, что предстоящая встреча представителей Украины, США и России в ноябре станет шагом к переговорам на уровне лидеров. Среди возможных тем переговоров в ноябре — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и на море, возобновление полноценного экспорта зерна и дальнейший обмен пленными.

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