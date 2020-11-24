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Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Зе!стратегія
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта
Шостий медмедик... не ідеальний
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель "висловила жаль", що "президент почувається добре", а потім пояснила це технічною помилкою
... не виключено
Картина дня
Пірімога!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар. ІНФОГРАФІКА
П'ята колона
Жахлива новина
Хитрий план
Битву завершено?
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Топ коментарі
+51 Kpnemo Kp
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+47 Van-Basten Van-Basten
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+44 Гыг с Вами
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цитата 25.11.2020 01:51
еще одно прибацанное которое вообще не в курсе о чем шел разговор. ты крестики видишь? такой же как ты дебил тут умничал
"ГРАЛЬДАСТ" и "ЛОХ ДАУН"! Такой шаны не удостаивался ни один из державших булаву за всю более чем 1000 летнюю историю Украины!
упир волохатий
і кров починає смоктать
рученьки
ніженьки
він відриває
та геть викидає
спати пора...
Цимбалюк размазал как "говно по стенах" Богдана за подыгрывание роспропаганде у Ксении Собчак.
https://www.youtube.com/watch?v=yRYBPG6lI-E
Торт з тризубцем із халви
Із фольги три булави
Плитка чоколяди
Й знизу букви "зрада".
...