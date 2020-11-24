УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14715 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фоторепортаж Фотошопи політиків
25 744 65
Зеленський (17463) Медведчук (1324) політика (3343) Путін (21443) фотожаба (12783) Трамп (3131)

Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Зе!стратегія, картина дня, пята колона. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Зе!стратегія

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта

Зе!стратегія, картина дня, пята колона. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Шостий медмедик... не ідеальний

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель "висловила жаль", що "президент почувається добре", а потім пояснила це технічною помилкою

Зе!стратегія, картина дня, пята колона. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

... не виключено

Зе!стратегія, картина дня, пята колона. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Картина дня

Зе!стратегія, картина дня, пята колона. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Пірімога!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар. ІНФОГРАФІКА

Зе!стратегія, картина дня, пята колона. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

П'ята колона

Зе!стратегія, картина дня, пята колона. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Жахлива новина

Зе!стратегія, картина дня, пята колона. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Хитрий план

Зе!стратегія, картина дня, пята колона. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Битву завершено?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену

Більше фотошопів дивіться тут
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+51
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1728
показати весь коментар
24.11.2020 22:59
+47
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 534
показати весь коментар
24.11.2020 23:19
+44
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5582
показати весь коментар
24.11.2020 22:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зе!стратегия, картина дня, пятая колонна. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2645
показати весь коментар
24.11.2020 22:05 Відповісти
то ти плутаєш...герб-то тризуб.а то шо хтять намалювати зелебобіки-то і є карикатура.
показати весь коментар
24.11.2020 22:24 Відповісти
Подивись на державний герб України (тризуб) і на те що на "хіханьки" виставлено:
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1896
показати весь коментар
24.11.2020 22:31 Відповісти
єто таки тризуб...а остальное-твои фантазии
показати весь коментар
24.11.2020 22:33 Відповісти
Герб Украины -тризубець,а эту муйню можешь себе на лоб наколоть
показати весь коментар
24.11.2020 22:26 Відповісти
т.е. ты считаешь что в украинском малом гербе форма щита уникальна и однозначно на него указывает? ты серьезно?
показати весь коментар
24.11.2020 22:43 Відповісти
а тыт? ты прикинь как французы гады такие над украинским гербом надсмехаются. твари. еще и тризуб изобразили так унизительно
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2824
показати весь коментар
24.11.2020 22:45 Відповісти
Тризуб та лілії схожі як Рим та роми, москалику.
показати весь коментар
25.11.2020 01:14 Відповісти
еще одно прибацанное которое вообще не в курсе о чем шел разговор. ты крестики видишь? такой же как ты дебил тут умничал
показати весь коментар
25.11.2020 01:51 Відповісти
Культура так і пре. Майстер на всю голову.
показати весь коментар
25.11.2020 11:45 Відповісти
да просто задрали умники которые не в теме. извини если сильно обидел но на будущее совет - не считай себя умнее всех. возможно ты просто не в теме дискуссии
показати весь коментар
25.11.2020 11:52 Відповісти
Согласен.
показати весь коментар
26.11.2020 15:17 Відповісти
Ти щось курив для того щоб в лілеї тризуба побачити чи це просто психічний розлад?
показати весь коментар
25.11.2020 16:26 Відповісти
еще один дебил **** умного из себя строит

цитата 25.11.2020 01:51
еще одно прибацанное которое вообще не в курсе о чем шел разговор. ты крестики видишь? такой же как ты дебил тут умничал
показати весь коментар
25.11.2020 16:33 Відповісти
З урахуванням кількості матюків в твоєму пості швидше за все в тебе психічний розлад. Раджу показатися лікарю доки не запізно.
показати весь коментар
25.11.2020 17:14 Відповісти
а тебе надо читать и думать башкой перед тем как пытаться умничать с закосом под юмор
показати весь коментар
25.11.2020 17:30 Відповісти
))) нагрели экономику вместе с ручкой.
показати весь коментар
24.11.2020 22:10 Відповісти
Зе!стратегия, картина дня, пятая колонна. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 536
показати весь коментар
24.11.2020 22:16 Відповісти
Про мэров от зеленых - в яблочко. Турбобыдло с рейтингом 73%, за полтора года стало фактически никем. А сколько пафоса было: пасадим барыгу, стоим на пороге экономического прорыва, мы придумали интересное решение, $4000 зарплаты учителям, инвестиционные няни и тд. У плебса походу уже выработался имунитет на быдлячие разводы квартала, клоунам каломойши уже никто не верит поэтому и не голосует. С такими темпами, если весной будут выборы в раду, то прислугам кремля прийдется бороться за преодоления проходного барьера
показати весь коментар
24.11.2020 22:24 Відповісти
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1738
показати весь коментар
24.11.2020 22:37 Відповісти
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5582
показати весь коментар
24.11.2020 22:27 Відповісти
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 625
показати весь коментар
24.11.2020 22:38 Відповісти
Мюллер та Штірліц найкращі. Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6290
показати весь коментар
24.11.2020 22:37 Відповісти
штірліц не все сказав Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2757.то у шостому брауні яєць не вистачає...
показати весь коментар
24.11.2020 22:43 Відповісти
Про близнюка Голобородька теж красиво
показати весь коментар
25.11.2020 09:02 Відповісти
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9044
показати весь коментар
24.11.2020 22:52 Відповісти
Вова, тримайся! Вова не падай!
показати весь коментар
25.11.2020 16:27 Відповісти
зеленая власть в любой ситуации
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4011
показати весь коментар
24.11.2020 22:57 Відповісти
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1728
показати весь коментар
24.11.2020 22:59 Відповісти
О! Всего за неделю "найвеличніший пісюніст" получил ДВА новых титула!
"ГРАЛЬДАСТ" и "ЛОХ ДАУН"! Такой шаны не удостаивался ни один из державших булаву за всю более чем 1000 летнюю историю Украины!
показати весь коментар
25.11.2020 11:28 Відповісти
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3086
показати весь коментар
24.11.2020 23:00 Відповісти
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4709
показати весь коментар
24.11.2020 23:11 Відповісти
реклама!
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8367
показати весь коментар
24.11.2020 23:07 Відповісти
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1044 Оце так стилізована О в Обучая, що я спочатку не так прочитав.
показати весь коментар
25.11.2020 06:45 Відповісти
Не тільки ви!
показати весь коментар
25.11.2020 11:42 Відповісти
А де там О? Там немає О. Там лише Е.
показати весь коментар
25.11.2020 16:28 Відповісти
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 698
показати весь коментар
24.11.2020 23:08 Відповісти
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 404
показати весь коментар
24.11.2020 23:12 Відповісти
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8613 просто ору)))
показати весь коментар
24.11.2020 23:56 Відповісти
заходить до хати
упир волохатий
і кров починає смоктать
рученьки
ніженьки

він відриває
та геть викидає
спати пора...
показати весь коментар
25.11.2020 04:36 Відповісти
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 534
показати весь коментар
24.11.2020 23:19 Відповісти
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5295 Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1857
показати весь коментар
25.11.2020 02:31 Відповісти
Вляпался или вляпала? Вот в чем вопрос. Впрочем, судя по цвету халата, обое рябое.
показати весь коментар
25.11.2020 08:39 Відповісти
Учитесь как надо!!!
Цимбалюк размазал как "говно по стенах" Богдана за подыгрывание роспропаганде у Ксении Собчак.
https://www.youtube.com/watch?v=yRYBPG6lI-E
показати весь коментар
25.11.2020 00:01 Відповісти
ах, как тонко, интеллектуально, свежо.
показати весь коментар
25.11.2020 00:25 Відповісти
Герб пепошників.

Торт з тризубцем із халви
Із фольги три булави
Плитка чоколяди
Й знизу букви "зрада".
показати весь коментар
25.11.2020 00:37 Відповісти
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5289
показати весь коментар
25.11.2020 01:44 Відповісти
дебил кацапский...
показати весь коментар
25.11.2020 02:29 Відповісти
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1827
показати весь коментар
25.11.2020 01:43 Відповісти
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4315

...
показати весь коментар
25.11.2020 08:57 Відповісти
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9158
показати весь коментар
25.11.2020 09:28 Відповісти
 
 