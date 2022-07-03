Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто - у вогні, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Лисичанську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляє у Telegram.
"Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою. Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент. Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це, незважаючи на знищення декількох складів із ворожими боєприпасами", - йдеться у повідомленні.
Гайдай зазначає, що російські окупанти несуть значні втрати, але вперто просуваються. За його словами, вони закріплюються в місті, а також у Верхньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти.
"Минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру. Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини. Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої відбито ворожий наступ", - додав очільник Луганської ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
вважаю, що це неповага до відвідувачів сайту.
Захоплюють руіни - це пі @ ець !!
До чого ж ви кацами кончені істоти і дибіли ***.... )
БОРОДИНО
- Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!- питається, а для чого ж рашистські дикарі спалили власне місто,власне житло,своїх же батьків,дідів ,житло своїх дітей і онуків,своїх родин ?"рускій мір" вогонь і кров, війна і розруха вказує на рід лукавий .це є печатка і підпис лукавого, і місце проживання лукавого на землі-мацква і країна його ,де він правитель- рабсія.
Так, наші воїни герої. Але поки що ми втрачаємо територію на сході і резерви у кацапів ніяк не закінчаться. Поки що лізуть уперед, ми відступаємо. Краще би вже казали правду, чім визвали потім розчарування та недовіру.
Суспільство має розуміти, що ворог потужний і шапками його не закидати, боротьба є важкою. Але ці побрехеньки розслабляють. Людям у тилу здається все й так йде добре і якщо не прилітає кацаська ракета, то й війни начебто не має.