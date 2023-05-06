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Кадиров (481) Бахмут(Артемівськ) (1483) Пригожин Євген (503)

Пригожин повідомив, що віддасть позиції в Бахмуті Кадирову. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці передадуть свої позиції у Бахмуті військам Рамзана Кадирова.

Про це йдеться у телеграм-каналі ватажка найманців, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вже зв'язуюсь з його представниками (Кадирова. - Ред.), щоб негайно почати здійснювати передачу позицій. 10 травня, о 00.00, рівно в той момент, коли за нашими розрахунками ми повністю вичерпаємо свій бойовий потенціал, на наші місця стануть наші бойові товариші і продовжать штурм населеного пункту Бахмут", - повідомив він.

Також на каналі оприлюднили лист Пригожина до Міноборони РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин не виводитиме "вагнерівців" з Бахмуту, він просто не може виконати обіцянку щодо захоплення міста, - ГУР МО

Пригожин повідомив, що віддасть позиції в Бахмуті Кадирову 01

Нагадаємо, 5 травня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бойовики підуть з Бахмуту, щоб "зализати рани". Свої позиції вони передадуть Міноборони РФ.

У той же день керівник Чечні Рамзан Кадиров заявив, що його підрозділи можуть зайняти місце в Бахмуті, якщо звідти піде ПВК "Вагнер".

Також читайте: У "вагнерівців" закінчуються бойовики, а не снаряди, - Череватий

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+35
и оставшийся запас пакетов тоже.
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06.05.2023 14:25
+32
Бородатые шлюхи в стрингах с накрашенными губами и камерой для тик тока ,сменяют минетчиков с **** в жопе которые вчера под шконкой спали,норм чё
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06.05.2023 14:26
+24
а насправді кадировці як завжди стоятимуть загранотрядом, щоб зеки з позицій не повтікали
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06.05.2023 14:36
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и оставшийся запас пакетов тоже.
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06.05.2023 14:25 Відповісти
а насправді кадировці як завжди стоятимуть загранотрядом, щоб зеки з позицій не повтікали
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06.05.2023 14:36 Відповісти
Це як у нас "Гвардія Наступу".
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06.05.2023 15:00 Відповісти
Бородатые шлюхи в стрингах с накрашенными губами и камерой для тик тока ,сменяют минетчиков с **** в жопе которые вчера под шконкой спали,норм чё
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06.05.2023 14:26 Відповісти
я би сказав wanker
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06.05.2023 14:37 Відповісти
Пригожин, у тебя на кухне пирожки вкусные пекут? Скоро понадобятся, но уже не для тебя.
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06.05.2023 14:27 Відповісти
Дмитро Корнійчук:
Коротко про Пригожина:
в истории «победителем» в Бахмуте должны записать «могучую» армию, а не зеков.
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06.05.2023 14:28 Відповісти
кадыровцев официально приравняли к птенцам Петухожина?
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06.05.2023 14:28 Відповісти
Підпис, протокол - прийом - передача трупів на задньому плані...
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06.05.2023 14:28 Відповісти
Прігожін чемно називає місто Бахмут, але кадірка не знайде того міста, бо він шукатиме артьомовск.
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06.05.2023 14:31 Відповісти
А рамзанахматыч сказал пригожину что передаст ему логины и пароли от TikTok. Все довольны.
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06.05.2023 14:32 Відповісти
Тиктокеры будут полноценной заменой опущенных зеков...
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06.05.2023 14:34 Відповісти
кадыровцы себе сильно любят чтобы пачками в грунт идти
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06.05.2023 14:35 Відповісти
Круговорот говна в природе.
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06.05.2023 14:40 Відповісти
Пригожин, як зек зі стажем, знає, що головне в бандитській справі-вчасно втекти з місця злочину.
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06.05.2023 14:41 Відповісти
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06.05.2023 14:42 Відповісти
Знатно підлизав кадиркє..всі звання перелічив..
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06.05.2023 14:45 Відповісти
Та нет, кадыровцы не воюют на передке, они в заградотрядах, гуманитарку контролировать, среди гражданских искать активистов, рынок отжать, бизнесменом потрусить.
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06.05.2023 14:48 Відповісти
Звідки Бахмут?вони ж його називають Артьомовськ...
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06.05.2023 14:49 Відповісти
Я вибачаюсь,Ви не той Андрій,що з Маріуполя?
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06.05.2023 14:52 Відповісти
я з Дніпра
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06.05.2023 16:15 Відповісти
Вибачаюсь.
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06.05.2023 16:23 Відповісти
той пропав....
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07.05.2023 02:45 Відповісти
Це щоб потім розказувати, що кадирка нє нашьол етот город.
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06.05.2023 14:53 Відповісти
как берут так Артёмовск а как мзды получают так Бахмут
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06.05.2023 15:20 Відповісти
ніякий там не "снарядний" голод а закінчились зеки,а пригожін не хоче давати своїх на м'ясо.там залишилась купка самих відданих найманців його.До дня побєдобесія не взяв Бахмут,от його хочуть покарати.)(уйлу доповіли ,що він неспроможний і для кремля це загроза.
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06.05.2023 14:49 Відповісти
кадировців не так багато,кадиров теж не дурак вести на убой своїх ,бо з чим зостанеться коли буде великий шухєр.буде використовувати раша армію для мяса
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06.05.2023 14:51 Відповісти
У дон-дона така ж солянка як і в повара, там давно вже нема "своїх".
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06.05.2023 14:58 Відповісти
йбана рузька пздота шо то мутіт, вірити їм не варто.
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06.05.2023 14:51 Відповісти
__ "другие территории" -свою собачью родину возможно вспоминал,,,__
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06.05.2023 14:52 Відповісти
З довколишніх сіл треба терміново евакуювати овець і кіз.
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06.05.2023 14:52 Відповісти
и орден Красной Zалу.ы на могилку
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06.05.2023 14:56 Відповісти
Угу ... от прямо Диров своїх в пекло так і відправить ... до того ж 20 - 30 тис , де він стільки візьме ?
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06.05.2023 14:58 Відповісти
ти диви прамезан зможе але це буде усе йго "вейско"
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06.05.2023 15:19 Відповісти
та он пры нагоди и замуж кадыркина позовёт...
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06.05.2023 15:00 Відповісти
***** жаба гадюку
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06.05.2023 15:00 Відповісти
Що там з мечетю, Дон-дон?! Вже побудував?!! звиздун веселий.
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06.05.2023 15:01 Відповісти
Я не розумію,навіщо треба про це трубити?
Вони що,думають нас цим налякать?
Скоріш за все,вагнерівці видохлися....
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06.05.2023 15:06 Відповісти
Кадирівці не штурмовики як пригожинці , вони - росгвардія . Зачистки , терор населення , мародерство , оце їхнє . На передок їх не виженеш . Тому тут боятись за лінію фронту треба навпаки , не нам а - кацапським хєнєралам .
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06.05.2023 15:16 Відповісти
Аха, счаз, в обе руки.
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06.05.2023 15:09 Відповісти
Найманці станут займанцями для вівцелюбів. Хоча нашому чорнозему все одно хто з них буде вдобрювати
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06.05.2023 15:14 Відповісти
Надо посоветовать Пригожину свое производство в какой-нибудь колонии организовать.
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06.05.2023 15:15 Відповісти
Я сподіваюсь, що позиції підготовані, віслюки та вівці в достатній кількості?
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06.05.2023 15:17 Відповісти
А кадировці що, не з "женами" поїдуть? 😂
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06.05.2023 17:16 Відповісти
А якщо вони чпокнуть один одного - це також буде топновина
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06.05.2023 15:18 Відповісти
для Кацапії це не новина ...)
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06.05.2023 15:22 Відповісти
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06.05.2023 15:29 Відповісти
у Кадырова харя опухла глаза заплыли и еле разговаривает - Видео на ТГ
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06.05.2023 15:18 Відповісти
кадырцы не так подготовлены как венегреты , будут у них большие потери
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06.05.2023 15:20 Відповісти
Спектакль какой-то, для приезжих 😂
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06.05.2023 15:22 Відповісти
"Ээ, слуший, дон, овцу оставишь, дон?!"

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06.05.2023 15:27 Відповісти
Шота я сомневаюсь шо Тиктокеоы будут с таким же усердием штурмовать Бахмут....
Мне кажется это его ультиматум Шойгу...типа не даш мильен боеприпасов ,выйду из Бахмута.
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06.05.2023 15:31 Відповісти
Наші в Бахмуті справжні Герої-кіборги, як в Донецькому аеропорту. Хай береже їх Бог.
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06.05.2023 15:42 Відповісти
Головний "повар" прокинувся вранці і очманів. "Що це я з п'яну там наверз? На кого руку підняв? На кормильца. Треба негайно виправлять." Зробив дамський реверанс, підставив сраку й почав доводити свою блАгонадежность. Рапорт то таке. Треба СОБОЛЄЙ фуру підігнати до МО та Кремля. Бо щось таке ..... буде.
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06.05.2023 16:03 Відповісти
Теперь тиктокеры будут Бахмут держать?
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06.05.2023 16:27 Відповісти
Опрометчиво со стороны дырова отдать свою гвардию в мясорубку. Ему это не простят. И хорошо
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06.05.2023 16:28 Відповісти
В его "Ахмате" кадыровцы только на руководящих должностях, остальной личный состав - сброд со всей страны.
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06.05.2023 17:28 Відповісти
Я навіть здивувався що Рамзанка Диров досі в генерал-полковниках ходить. Думав вже маршала давно дали. Він все ж таки 4 класи закінчив. Освічений.
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06.05.2023 16:29 Відповісти
4 класи + нещодавня нагорода за досягнення в галузі ядерної фізики
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06.05.2023 17:20 Відповісти
В придачу к бородатым мартышкам нужно было у шойгу запросить несколько полков чеченских баб в сарафанах - чтобы удобнее было маскироваться
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06.05.2023 17:27 Відповісти
*****, ну шо ви як діти - вам соску показали і ви вже сосете. Ніхто нікуди не піде. А от підсилення кадирівців це самий ймовірний шлях. І вони у двох, ну при наймі одні останні зеки, підуть під пулі, міни, хаймерси і далі будуть витісняти ЗСУ з Ьахмуту. Нема б/к. З хаймерсами рашисти навчились войювати і вони вже не такі дійьові - як кажуть у мо, а саме міністр.
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06.05.2023 17:32 Відповісти
 
 