Наслідки потужного урагану на Закарпатті: зірвано десятки дахів. ФОТОрепортаж

На Закарпатті в суботу потужний ураган пошкодив дахи будинків у декількох населених пунктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

Зокрема, над пологовим відділенням Іршавської районної лікарні вітер зірвав 200 кв. м. покрівлі, над реанімаційним відділенням - 100 кв. м. Окрім того, 120 кв. м. даху вітер зніс над архівним відділом Іршавської РДА. Також пошкоджено покрівлі над школами в селах Сільце, Горбок, Воловиця, Дубрівка.

Загалом у області було знеструмлено 11 населених пунктів у Хустському, Берегівському, Виноградівському та Великоберезнянському районах.

Читайте також: Через карантин закриють для відвідувачів Долину нарцисів на Закарпатті, - Карпатський біосферний заповідник











