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Наслідки потужного урагану на Закарпатті: зірвано десятки дахів. ФОТОрепортаж

На Закарпатті в суботу потужний ураган пошкодив дахи будинків у декількох населених пунктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

Зокрема, над пологовим відділенням Іршавської районної лікарні вітер зірвав 200 кв. м. покрівлі, над реанімаційним відділенням - 100 кв. м. Окрім того, 120 кв. м. даху вітер зніс над архівним відділом Іршавської РДА. Також пошкоджено покрівлі над школами в селах Сільце, Горбок, Воловиця, Дубрівка.

Загалом у області було знеструмлено 11 населених пунктів у Хустському, Берегівському, Виноградівському та Великоберезнянському районах.

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Наслідки потужного урагану на Закарпатті: зірвано десятки дахів 01
Наслідки потужного урагану на Закарпатті: зірвано десятки дахів 02
Наслідки потужного урагану на Закарпатті: зірвано десятки дахів 03
Наслідки потужного урагану на Закарпатті: зірвано десятки дахів 04
Наслідки потужного урагану на Закарпатті: зірвано десятки дахів 05
Наслідки потужного урагану на Закарпатті: зірвано десятки дахів 06

Автор: 

ураган (77) Закарпатська область (2078)


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Топ коментарі
+6
В Одессе вчера в час ночи было землетрясение. Такое впечатление, что природа начала бунт против человека.
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26.04.2020 11:32 Відповісти
+5
Навесы да гнилье. Туда ему и дорога.
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26.04.2020 11:31 Відповісти
+5
***
землетрясения, цунами, наводнения, извержения вулканов...
Земля вообще в курсе, что на ней люди?
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26.04.2020 11:42 Відповісти
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Навесы да гнилье. Туда ему и дорога.
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26.04.2020 11:31 Відповісти
такі дахи коштують сотні тисяч гривень, а по факту гниль. падли крадуть гроші на ремонтах
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26.04.2020 12:49 Відповісти
Посмотрел фотографии.
Ну с шифером все понятно - он на гвозди сажается, да и шифер последние лет дважцать гораздо более худшего качества, а так как сырье для производства шифера Украина получает из РФ, то он нам нах не нужен. Это раз.

Второе.На фото видно, что кровельный пирог собран не правильно - лаги должны иметь пропил для укладки на мауэрлат. Сам мауэрлат должен крепиться к стене болтами. Кроме того, лаги к мауэрлату и коньковому брусу должны крепиться не на гвозди, а на металлических уголках нержавеющими саморезами и метталическими скобами. Контррейка и обрешетка должны крепиться НЕ гвоздями, а не ржавеющими саморезами.
Металлопрофиль или металлочерепица должны крепиться к обрешетки необходимым количеством саморезов, а сам металл для кровли должен иметь толщину не менее 0,5 мм.

Как версия - все эти последствия на крышах общественных учреждений, скорее всего в результате завышенных цен на строительство, да ещё и воровство фирмами-подрядчиками.
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26.04.2020 15:45 Відповісти
В Одессе вчера в час ночи было землетрясение. Такое впечатление, что природа начала бунт против человека.
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26.04.2020 11:32 Відповісти
а сильно трясло?
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26.04.2020 11:34 Відповісти
Я прочитала об этом только утром. Но эпицентр был в 300 км от Одессы , в Румынии, естественно , как всегда.
Говорят, в многоэтажных домах хорошо почувствовали люди.
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26.04.2020 11:41 Відповісти
а цікава ситуація, людина розкочегарила клімат. стала його гріти..один танк чого тільки вартий , щоби його виплавити.
І природа дає відповідь - віруси, землетруси, засуха щоби зменшити кількість людини.
Тут не хочеш , а задумаєшся про невідомі нам вищі сили.
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26.04.2020 11:45 Відповісти
Господи,наберите и прочитайте:Это произошло примерно в 1:00. По данным сейсмологических ресурсов, в это время было зафиксировано землетрясение в Румынии. Подземные толчки, магнитуда которых составляла 4.72, 4.9 и 5.3, возникли в зоне горного хребта Вранча.
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26.04.2020 11:47 Відповісти
Так я и прочитала это. Не понимаю, почему вы так возмутились
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26.04.2020 11:50 Відповісти
Танюха, совокупность статистических фактов позволяет говорить о наступлении события... Нотр Дам Де Пари... Оманский шейх... Визит в Закарпатье... пожары в Полесье...так и хочется спросить...
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26.04.2020 12:46 Відповісти
***
землетрясения, цунами, наводнения, извержения вулканов...
Земля вообще в курсе, что на ней люди?
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26.04.2020 11:42 Відповісти
Люди своей деятельностью пагубно влияют на планету, вот в чем дело. И перенагрев земли, тающие ледники - это не выдумка. Все это несёт последствия виде цунами, ураганов и землетрясений. И пандемия тоже следствие того, что люди жрут все подряд, а разнеслось это самолетами.
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26.04.2020 11:55 Відповісти
люди*** нe чтyт Господa! Вoт и peзyльтaт!
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26.04.2020 12:07 Відповісти
люди не чтут Природу... и гадят там где живут...возомнили себя бохами...
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26.04.2020 12:21 Відповісти
Невернo!
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26.04.2020 12:27 Відповісти
схоластика не мой конек...
дискуссия бесконечна..
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26.04.2020 12:33 Відповісти
Имeeтe coглаcнo вашeй вepы! Дaльшe бyдет eщё xyже - запoмнитe!
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26.04.2020 13:05 Відповісти
как-то зловеще Вы это сказали...
одно знаю точно - будет так, как будет, ибо так чтоб никак не было - не будет...
(и ничего запоминать не хочу! не внушайте мне...)
Вам хорошего дня и хорошего настроения (не смотря на все негативные новости в мире)
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26.04.2020 13:17 Відповісти
земля в курсі що їх дуже багато тих людей.
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26.04.2020 12:15 Відповісти
Планете плевать. Она живет своей жизнью.

Мы всего лишь один из видов который обитает на ней.
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26.04.2020 12:20 Відповісти
... землетрясения, цунами, наводнения, извержения вулканов...
Земля вообще в курсе, что на ней люди?...
--------------------
Похоже, что уже да. И она от них лечится...
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26.04.2020 12:31 Відповісти
..так а они(людишки) ей(Земле) здорово пакостят...- и получают в ответку...)))
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26.04.2020 14:25 Відповісти
в зоні Вранча весь час трясе потроху. Це сейсмічно небезпечне місце вже дуже тривалий час. Як Йєлоустоун в Америці.
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26.04.2020 12:17 Відповісти
В основном срывает металические крыши покрытые за бюджетные деньги, типа садиков, больниц и казарм ну или совсем старые шиферные
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26.04.2020 11:34 Відповісти
Така сильна буря чи халтурна робота?
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26.04.2020 11:38 Відповісти
Дуло сильно хв 15... Таких вітрів не часто в області. Налетіло практично миттєво, стояв біля авто, то встиг заскочити і почалось. Машиною колихало (Трафік парус)
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26.04.2020 11:41 Відповісти
Ураганы кратковременны...наволнения страшнее ...
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26.04.2020 11:38 Відповісти
Закарпатцам уже пора подумать, что они не так делают, и за что их так наказывает Бог. Все их "любит" и вирус и ураганы и наводнения. Что-то здесь не так(((
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26.04.2020 11:43 Відповісти
Землетрясение забыл))) Недавно трясло )
Ну, и красивые последствия урагана:

https://dilo.net.ua/novyny/nad-uzhgorodom-pislya-doshhu-rozkynulas-podvijna-veselka/
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26.04.2020 11:50 Відповісти
трясло і Одесу недавно. А це не Закарпаття. Румунію трясе, в зоні Вранча, тож, дістається всім, хто потрапляє географічно в цю зону.
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26.04.2020 12:13 Відповісти
Они не грешнее нас.Только когда у кого то беда случаеться-все ищут,"за какие грехи"? А когда у нас-"за что нам,чем мы хуже других"?такова природа человека,не видеть себя а видеть других.
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26.04.2020 11:52 Відповісти
Сколько ни думал. никак не врублюсь. То ли мы жадные сильно, то ли мы не честные, то ли сепаратистские?
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26.04.2020 11:55 Відповісти
Дуло со Словакии, это им надо подумать )))) Живу в 450 метрах от границы, задувало с их стороны ))
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26.04.2020 12:23 Відповісти
Червениця?)))
Чи Сторожниця?
У нас ще легко. Решті дісталось:
https://goloskarpat.info/society/5ea5a1c7f0e51/
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26.04.2020 18:20 Відповісти
Конец Загорской ))
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26.04.2020 19:07 Відповісти
Почти соседи)))
"Клепач"
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26.04.2020 19:12 Відповісти
У цього типу дахів велика парусність. Як підхопить вітер знизу так і перекидає.
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26.04.2020 11:50 Відповісти
краще би дощ пройшов.
нашо нам ті урагани
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26.04.2020 11:56 Відповісти
Он был, минут 15 плотный с ветром. Потом около часа моросил
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26.04.2020 12:24 Відповісти
Балки подгнили. Антисептиком надо мазать.
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26.04.2020 11:57 Відповісти
Если балки были изначально из гнилого дерева, то никакой антисептик уже не поможет.
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26.04.2020 12:12 Відповісти
халтура в основном рабочих-строителей...
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26.04.2020 12:05 Відповісти
халтура тих,хто їх наймає.
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26.04.2020 13:02 Відповісти
останнім часом страшенні вітри. Не знаю з чим це пов"язане, але спостерігаю саме за цим явищем. Кожного дня синоптичні сайти показують 7-14, 9-18, 10-19 м/с, а 14 метрів на сайтах навіть вже не виділяють червоним чи помаранчевим кольором.. Раніше, навіть ще минулого року, такого засилля вітрів не було. шукаю якусь інфу в неті, нічого аномального не пишуть. Але я точно знаю, що таких вітрів в Україні раніше не було.
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26.04.2020 12:11 Відповісти
так ложите норм а не жесть какуето дешевку..вечно там все через жопу на западе..в запоре все пох
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26.04.2020 12:13 Відповісти
Вот бесят эти заголовки в СМИ.. ураган ураган. Не ураган это а шквальный ветер.
Был бы это настоящий ураган последствия были бы намного катастрофичней.
Да и не бывает у нас пока что настоящих ураганов. Климат не тот.
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26.04.2020 12:17 Відповісти
рубайте дальше "царі природи"...
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26.04.2020 13:20 Відповісти
Нехрен было леса вырубать
Теперь их еще нужно жалеть???
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26.04.2020 14:12 Відповісти
человечек на Земле , это как тот ЧЕРВЯК в яблоке , который весь плод изрыл ходами и в добавок всё ЗАГАДИЛ своим говном !!!! короче жрать такое ЯБЛОКО невозможно ((((
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26.04.2020 14:17 Відповісти
....скажите ХОТЬ одно что человечек сделал ПОЛЕЗНОЕ на этой ПЛАНЕТЕ , хоть ОДНО !!!???
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26.04.2020 14:18 Відповісти
человек и есть сатана .
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26.04.2020 14:30 Відповісти
З цієї точки зору найкорисніші для планети люди то Сталін і Гітлер...Трошки відтягнули кінець...
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26.04.2020 16:46 Відповісти
 
 