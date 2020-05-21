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Санітарний вертоліт заступив на цілодобове чергування в Чернівецькій області: транспортуватиме пацієнтів з COVID-19, - МВС. ФОТОрепортаж

У Чернівецькій області заступив на чергування спеціально обладнаний для транспортування інфекційних хворих санітарний вертоліт Мі-8.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає Цензор.НЕТ.

"У Чернівецькій області на цілодобове чергування заступив санітарний вертоліт МВС для транспортування інфекційних хворих. За рейс може перевозити 4-6 хворих на відстань до 1200 км. Якщо ситуація загостриться, а лікарні будуть перевантажені, область скористується цією перевагою", - зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Також читайте: Степанов, Аваков і Немчінов вилетіли в Чернівецьку область розбиратися з епідситуацією в регіоні

У повідомленні наголошується, що вертоліт Мі-8 брав участь у миротворчих місіях ООН і востаннє працював у Республіці Малі. Його передали ДСНС на умовах безоплатного договору. Вертоліт обладнаний ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційною камерою та спеціальним модулем, у якому капсула фіксується в польоті.

Санітарний вертоліт заступив на цілодобове чергування в Чернівецькій області: транспортуватиме пацієнтів з COVID-19, - МВС 01
Санітарний вертоліт заступив на цілодобове чергування в Чернівецькій області: транспортуватиме пацієнтів з COVID-19, - МВС 02
Санітарний вертоліт заступив на цілодобове чергування в Чернівецькій області: транспортуватиме пацієнтів з COVID-19, - МВС 03
Санітарний вертоліт заступив на цілодобове чергування в Чернівецькій області: транспортуватиме пацієнтів з COVID-19, - МВС 04

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Буковина (847) карантин (18172) МВС (3501) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+4
У авакова.
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21.05.2020 13:31
+2
Показуха! Куда это они собрались вывозить больных на 1200 км ?
В Таганрог?
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21.05.2020 13:46
+2
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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21.05.2020 13:57
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У авакова.
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21.05.2020 13:31 Відповісти
Французский, санитарный. Знаешь сколько на дежурстве вертолета бабла отбивается?
Это не на голимых рюкзаках.
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21.05.2020 20:25 Відповісти
"Ляшко любить швидкість" )))
Санітарний вертоліт заступив на цілодобове чергування в Чернівецькій області: транспортуватиме пацієнтів з COVID-19, - МВС - Цензор.НЕТ 8209
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21.05.2020 13:45 Відповісти
Показуха! Куда это они собрались вывозить больных на 1200 км ?
В Таганрог?
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21.05.2020 13:46 Відповісти
Эвакуация какая-то. Бегство. Наверное, власть меняется.
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21.05.2020 14:05 Відповісти
главное шоб поциент, если выздоровеет, потом пол-жизни на расплачивался за рейс.
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21.05.2020 13:47 Відповісти
який(ЯКІ ПЕРЕВАГИ) зміст у вертольоті,якщо однаково навіть аналізи від Ковід -це тривала операція...
краще для сердечних хвороб нехай віддасть.
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21.05.2020 13:48 Відповісти
ага, отдаст ровно на столько, сколько аваков в черновицкой области, потом керосина не будет, тут скорая не приезжает
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21.05.2020 13:51 Відповісти
Прилєтіть вдруг "валшЄбнік" (сабакян) в галубом пірдульотє і папіліт бабло!
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21.05.2020 13:55 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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21.05.2020 13:57 Відповісти
У нас в Австралии, вместо 150000 предсказанных смертей, умерли 100 человек, все - глубокие старики, с массой хронических заболеваний.
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21.05.2020 14:04 Відповісти
ну так бьіли ж принятьі мерьі. а что б бьіло, если бьі мер не бьіло?
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23.05.2020 11:42 Відповісти
У нас и карантина-то толком не было. Ввели социальное дистанцирование "полтора метра", закрыли кафешки, детские площадки (?) и зачем-то туалеты в парках. Ни один супермаркет, ни один рынок закрыт не был. Аптекари масок вообще не носили.
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23.05.2020 11:47 Відповісти
Пшел вон со своим букетом, сифилитик.
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21.05.2020 14:06 Відповісти
Потому шо птн пнх, и Крым - это Украина, поняло?
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21.05.2020 14:16 Відповісти
Чей Крым?
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21.05.2020 14:35 Відповісти
нахрен йди .даун коронавірусний.
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21.05.2020 18:39 Відповісти
Что-то там оччень нехорошее происходит в Черновицкой области. Не имеющее никакого отношения ни к какому "вирусу", разумеется.
Может, кто-то эвакуируется ?
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21.05.2020 14:03 Відповісти
Или наоборот.
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21.05.2020 14:05 Відповісти
То есть скоро объявят "ЧНР", похоже так.
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21.05.2020 14:06 Відповісти
там все до болі просто.йдуть політичні ігрища довкола Чернівецького базару.
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21.05.2020 18:40 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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21.05.2020 14:08 Відповісти
А 1200 км - это куда? Круг и - на Черновцы?
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21.05.2020 14:41 Відповісти
Який класний французький гелікоптер!
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21.05.2020 15:32 Відповісти
 
 