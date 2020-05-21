Санітарний вертоліт заступив на цілодобове чергування в Чернівецькій області: транспортуватиме пацієнтів з COVID-19, - МВС. ФОТОрепортаж

У Чернівецькій області заступив на чергування спеціально обладнаний для транспортування інфекційних хворих санітарний вертоліт Мі-8.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає Цензор.НЕТ.

"У Чернівецькій області на цілодобове чергування заступив санітарний вертоліт МВС для транспортування інфекційних хворих. За рейс може перевозити 4-6 хворих на відстань до 1200 км. Якщо ситуація загостриться, а лікарні будуть перевантажені, область скористується цією перевагою", - зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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У повідомленні наголошується, що вертоліт Мі-8 брав участь у миротворчих місіях ООН і востаннє працював у Республіці Малі. Його передали ДСНС на умовах безоплатного договору. Вертоліт обладнаний ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційною камерою та спеціальним модулем, у якому капсула фіксується в польоті.







