На Полтавщині автомобіль Нацполіції потрапив у ДТП, загинув поліцейський, - ДБР. ФОТО

У Полтавській області внаслідок ДТП за участю автомобіля Нацполіції загинув поліцейський.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, 28 травня близько 16:30 старший сержант Управління стратегічних розслідувань однієї з областей ДСР Нацполіції, перебуваючи за кермом автомобіля Mercedes Sprinter, на ділянці автодороги "Київ-Харків" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, після чого з’їхав у кювет.

Унаслідок цього автомобіль перевернувся, а пасажир автомобіля (теж поліцейський) від травм загинув на місці пригоди. Ще один правоохоронець і цивільна особа зазнали тілесних ушкоджень та госпіталізовані до місцевої лікарні.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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