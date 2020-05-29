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На Полтавщині автомобіль Нацполіції потрапив у ДТП, загинув поліцейський, - ДБР. ФОТО

У Полтавській області внаслідок ДТП за участю автомобіля Нацполіції загинув поліцейський.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Полтавщині автомобіль Нацполіції потрапив у ДТП, загинув поліцейський, - ДБР 01

За попередньою інформацією, 28 травня близько 16:30 старший сержант Управління стратегічних розслідувань однієї з областей ДСР Нацполіції, перебуваючи за кермом автомобіля Mercedes Sprinter, на ділянці автодороги "Київ-Харків" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, після чого з’їхав у кювет.

Унаслідок цього автомобіль перевернувся, а пасажир автомобіля (теж поліцейський) від травм загинув на місці пригоди. Ще один правоохоронець і цивільна особа зазнали тілесних ушкоджень та госпіталізовані до місцевої лікарні.

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На Полтавщині автомобіль Нацполіції потрапив у ДТП, загинув поліцейський, - ДБР 02

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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Автор: 

ДТП (4467) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) ДБР (3488) Полтавська область (1105)


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Топ коментарі
+13
Привет Авакову.

Зато этот полицейский уже никого не изнасилует.
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29.05.2020 01:01
+8
І ці люди штрафують водіїв за порушення правил дорожнього руху?Їм на конях їздити треба.
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29.05.2020 01:03
+7
Мусора останнім часом відверто захищають подібних до себе викритих злочинців . І чекають на ***** , бо мусора є найпершими зрадниками України і колабораціоністами , доведено досвідом окупованих територій .
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29.05.2020 04:46
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Привет Авакову.

Зато этот полицейский уже никого не изнасилует.
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29.05.2020 01:01 Відповісти
...
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29.05.2020 02:03 Відповісти
І ці люди штрафують водіїв за порушення правил дорожнього руху?Їм на конях їздити треба.
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29.05.2020 01:03 Відповісти
*на дерев'яних конях
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29.05.2020 01:07 Відповісти
Це ще небезпечніше буде.
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29.05.2020 06:07 Відповісти
Мммм... А почему ГБР информирует, а не пресс-служба МВД?
У нас теперь в стране ГБР всем рулит?
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29.05.2020 01:09 Відповісти
Ну недарма Петро зробив це ДБР,вони працюють.
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29.05.2020 01:14 Відповісти
Иди Юле пелотку строчи, пролетарий донбабвийский.

Второй год уже пошел, как страной рулит ватный ублюдок, которого ты сам выбрал. В ГБР уже в раза руководство сменилось.

Дебил конченый...
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29.05.2020 01:24 Відповісти
Та краще Юлі,ніж Пєті))Чому ви не пишаєтесь тим,шо створив Петро?
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29.05.2020 01:32 Відповісти
Не бавовняних досі не було . Інакше кордон України із окупантом був би закритим . Чи вже торгувати із ворогом , видавати за його запитами добровольців ? Тимура Тумгоєва видав порошенківський Єнін за запитом ворога - і ніхто за це досі не відповів . Я не кажу , що зеленський кращий - він такий самий , кордон із ворогом тримає відкритим , торгує із окупантом і нищить патріотичний рух у в'язницях . Обіцяв , так само , як порошенко , і обманув так само , як і порошенко . Навіть на курорти тікав , як порошенко , хіба що Барига це робив , коли ситуація на війні була набагато важчою . Юля вже відверто зляглась із ригами , однопартіцями порошенка . Ще фанатики порошенка вперто продовжують справу медведчука , лише той ділив Україну на три сорти , а підбарижники - на два .
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29.05.2020 04:39 Відповісти
Не впевнений , що Ви настільки видатний лікар , аби ставити діагноз через мережу .
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29.05.2020 04:41 Відповісти
А "Спринтер" точно принадлежал нацполиции?
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29.05.2020 01:27 Відповісти
Ти теж катував затриманих,та гвалтував свідків?
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29.05.2020 01:33 Відповісти
Мусора останнім часом відверто захищають подібних до себе викритих злочинців . І чекають на ***** , бо мусора є найпершими зрадниками України і колабораціоністами , доведено досвідом окупованих територій .
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29.05.2020 04:46 Відповісти
Оптиміст в такому випадку плюс бачить.
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29.05.2020 02:35 Відповісти
Оце я розумію - ефективна реформа ! + Це плюс , а не хрест 👍.
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29.05.2020 04:47 Відповісти
"Стою на афальте я,
В лыжи обутій...
То-ли лыжи не едут,
То-ли я ... не соображаю...".
"не справился с управлением, выехал на встречную полосу после чего съехал в кювет.
В результате автомобиль перевернулся..."
У нас тепер кювети на осьовій лінії дороги розташовуються? "Мерс" лежить на проїжджій частині дороги! Чи на автомобілі НГ не впливає сила тяжіння, і вони котяться, перевертаючись, не згори вниз, а знизу вгору? Кювети ж, нижче полотна дороги розташовуються, і їх дно - тим більше - туди вода стікать повинна...
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29.05.2020 04:29 Відповісти
То ж міліція , їм можна .
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29.05.2020 04:42 Відповісти
Ну не мог же стратегический блюститель закона нарушить "Закон о дорожном движении" и превысить безопасную скорость.
Значит подстроенное врагами убийство.
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29.05.2020 07:43 Відповісти
Як мусора не шкода, як божжю істоту то да співчуття рідним. Безкарність і порушення ПДД працівниками ОЗУ аваківського приводять до таких наслідків.
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29.05.2020 07:52 Відповісти
Чому ніколи не пишуть : загинув бухгалтер, менеджер, економіст і т.п., а як поліцейський, то зразу?. Він на Службовому Спрінтері і під час зміни загинув? Якщо ні, то просто : водій Спрінтера не впорався, загинув пасажир...
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29.05.2020 08:02 Відповісти
Наверное потому, что: бухгалтер, менеджер, экономист - это как правило: "нарушитель", "воришка", "насильник", а полицейский - это человек обладающий высокими морально-деловыми качествами. Такой себе эталон гражданина. Который не только блюдет ПДР, но и спичку мимо урны не выбросит, это человек с нулевой толерантностью к правонарушениям, к коррупции.
И поэтому, когда такое несчастье случается и про это пишут - мы переживаем.
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29.05.2020 08:37 Відповісти
Шутка юмора или глюк?
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29.05.2020 09:23 Відповісти
Так должно быть, так делали зебилы вместе.
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29.05.2020 09:38 Відповісти
Из области фантастики, на нынешний момент))). Но так ведь должно быть про полицейских...
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31.05.2020 12:33 Відповісти
У нас пока свободная страна? Я же могу мечтать?))))
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31.05.2020 12:36 Відповісти
Поспішали з Врадієвки через Кагарлик в музей О. Гончара?
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29.05.2020 08:06 Відповісти
Да...
УБОП переобозвали:"...стратегических расследований".
А раздолбай и "мазаные", "горбатые" те же....
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29.05.2020 08:29 Відповісти
Пристёгиваться надо
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29.05.2020 08:44 Відповісти
А куда это они коробки с туалетной бумагой в ментовском авто везли?
Я наблюдал в одном райценте - в базарный день менты на служебных авто вообще грачуют.
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29.05.2020 08:51 Відповісти
Добре, що люди не загинули.
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29.05.2020 09:34 Відповісти
Не знаю как кому,а по мне,так мало.Десяток мусоров в деревянных макинтошах было бы более приятно.Мне этих паскуд не жаль.Собаковым собакам собачья смерть.
Короче,земля ему бетоном.
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29.05.2020 10:46 Відповісти
Так який кювЄт? Мікроавтобус же на дорозі лежить...
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29.05.2020 11:04 Відповісти
 
 