На Полтавщині автомобіль Нацполіції потрапив у ДТП, загинув поліцейський, - ДБР. ФОТО
У Полтавській області внаслідок ДТП за участю автомобіля Нацполіції загинув поліцейський.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, 28 травня близько 16:30 старший сержант Управління стратегічних розслідувань однієї з областей ДСР Нацполіції, перебуваючи за кермом автомобіля Mercedes Sprinter, на ділянці автодороги "Київ-Харків" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, після чого з’їхав у кювет.
Унаслідок цього автомобіль перевернувся, а пасажир автомобіля (теж поліцейський) від травм загинув на місці пригоди. Ще один правоохоронець і цивільна особа зазнали тілесних ушкоджень та госпіталізовані до місцевої лікарні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
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Зато этот полицейский уже никого не изнасилует.
У нас теперь в стране ГБР всем рулит?
Второй год уже пошел, как страной рулит ватный ублюдок, которого ты сам выбрал. В ГБР уже в раза руководство сменилось.
Дебил конченый...
В лыжи обутій...
То-ли лыжи не едут,
То-ли я ... не соображаю...".
"не справился с управлением, выехал на встречную полосу после чего съехал в кювет.
В результате автомобиль перевернулся..."
У нас тепер кювети на осьовій лінії дороги розташовуються? "Мерс" лежить на проїжджій частині дороги! Чи на автомобілі НГ не впливає сила тяжіння, і вони котяться, перевертаючись, не згори вниз, а знизу вгору? Кювети ж, нижче полотна дороги розташовуються, і їх дно - тим більше - туди вода стікать повинна...
Значит подстроенное врагами убийство.
И поэтому, когда такое несчастье случается и про это пишут - мы переживаем.
УБОП переобозвали:"...стратегических расследований".
А раздолбай и "мазаные", "горбатые" те же....
Я наблюдал в одном райценте - в базарный день менты на служебных авто вообще грачуют.
Короче,земля ему бетоном.