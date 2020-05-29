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Новости Фото Силовики
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На Полтавщине автомобиль Нацполиции попал в ДТП, погиб полицейский, - ГБР. ФОТО

В Полтавской области в результате ДТП с участием автомобиля Нацполиции погиб полицейский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Полтавщине автомобиль Нацполиции попал в ДТП, погиб полицейский, - ГБР 01

По предварительной информации, 28 мая около 16:30 старший сержант Управления стратегических расследований одной из областей ДСР Нацполиции, находясь за рулем автомобиля Mercedes Sprinter, на участке автодороги "Киев-Харьков" не справился с управлением, выехал на встречную полосу после чего съехал в кювет.

В результате автомобиль перевернулся, а пассажир автомобиля (тоже полицейский) от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще один правоохранитель и гражданское лицо получили телесные повреждения и госпитализированы в местную больницу.

Смотрите: 10-летний ребенок и двое взрослых погибли в результате ДТП на Киевщине, - полиция. ФОТОрепортаж

На Полтавщине автомобиль Нацполиции попал в ДТП, погиб полицейский, - ГБР 02

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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Автор: 

ДТП (7673) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) ГБР (2985) Полтавская область (1150)


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Топ комментарии
+13
Привет Авакову.

Зато этот полицейский уже никого не изнасилует.
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29.05.2020 01:01
+8
І ці люди штрафують водіїв за порушення правил дорожнього руху?Їм на конях їздити треба.
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29.05.2020 01:03
+7
Мусора останнім часом відверто захищають подібних до себе викритих злочинців . І чекають на ***** , бо мусора є найпершими зрадниками України і колабораціоністами , доведено досвідом окупованих територій .
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29.05.2020 04:46
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Привет Авакову.

Зато этот полицейский уже никого не изнасилует.
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29.05.2020 01:01 Ответить
...
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29.05.2020 02:03 Ответить
І ці люди штрафують водіїв за порушення правил дорожнього руху?Їм на конях їздити треба.
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29.05.2020 01:03 Ответить
*на дерев'яних конях
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29.05.2020 01:07 Ответить
Це ще небезпечніше буде.
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29.05.2020 06:07 Ответить
Мммм... А почему ГБР информирует, а не пресс-служба МВД?
У нас теперь в стране ГБР всем рулит?
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29.05.2020 01:09 Ответить
Ну недарма Петро зробив це ДБР,вони працюють.
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29.05.2020 01:14 Ответить
Иди Юле пелотку строчи, пролетарий донбабвийский.

Второй год уже пошел, как страной рулит ватный ублюдок, которого ты сам выбрал. В ГБР уже в раза руководство сменилось.

Дебил конченый...
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29.05.2020 01:24 Ответить
Та краще Юлі,ніж Пєті))Чому ви не пишаєтесь тим,шо створив Петро?
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29.05.2020 01:32 Ответить
Не бавовняних досі не було . Інакше кордон України із окупантом був би закритим . Чи вже торгувати із ворогом , видавати за його запитами добровольців ? Тимура Тумгоєва видав порошенківський Єнін за запитом ворога - і ніхто за це досі не відповів . Я не кажу , що зеленський кращий - він такий самий , кордон із ворогом тримає відкритим , торгує із окупантом і нищить патріотичний рух у в'язницях . Обіцяв , так само , як порошенко , і обманув так само , як і порошенко . Навіть на курорти тікав , як порошенко , хіба що Барига це робив , коли ситуація на війні була набагато важчою . Юля вже відверто зляглась із ригами , однопартіцями порошенка . Ще фанатики порошенка вперто продовжують справу медведчука , лише той ділив Україну на три сорти , а підбарижники - на два .
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29.05.2020 04:39 Ответить
Не впевнений , що Ви настільки видатний лікар , аби ставити діагноз через мережу .
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29.05.2020 04:41 Ответить
А "Спринтер" точно принадлежал нацполиции?
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29.05.2020 01:27 Ответить
Ти теж катував затриманих,та гвалтував свідків?
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29.05.2020 01:33 Ответить
Мусора останнім часом відверто захищають подібних до себе викритих злочинців . І чекають на ***** , бо мусора є найпершими зрадниками України і колабораціоністами , доведено досвідом окупованих територій .
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29.05.2020 04:46 Ответить
Оптиміст в такому випадку плюс бачить.
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29.05.2020 02:35 Ответить
Оце я розумію - ефективна реформа ! + Це плюс , а не хрест 👍.
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29.05.2020 04:47 Ответить
"Стою на афальте я,
В лыжи обутій...
То-ли лыжи не едут,
То-ли я ... не соображаю...".
"не справился с управлением, выехал на встречную полосу после чего съехал в кювет.
В результате автомобиль перевернулся..."
У нас тепер кювети на осьовій лінії дороги розташовуються? "Мерс" лежить на проїжджій частині дороги! Чи на автомобілі НГ не впливає сила тяжіння, і вони котяться, перевертаючись, не згори вниз, а знизу вгору? Кювети ж, нижче полотна дороги розташовуються, і їх дно - тим більше - туди вода стікать повинна...
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29.05.2020 04:29 Ответить
То ж міліція , їм можна .
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29.05.2020 04:42 Ответить
Ну не мог же стратегический блюститель закона нарушить "Закон о дорожном движении" и превысить безопасную скорость.
Значит подстроенное врагами убийство.
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29.05.2020 07:43 Ответить
Як мусора не шкода, як божжю істоту то да співчуття рідним. Безкарність і порушення ПДД працівниками ОЗУ аваківського приводять до таких наслідків.
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29.05.2020 07:52 Ответить
Чому ніколи не пишуть : загинув бухгалтер, менеджер, економіст і т.п., а як поліцейський, то зразу?. Він на Службовому Спрінтері і під час зміни загинув? Якщо ні, то просто : водій Спрінтера не впорався, загинув пасажир...
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29.05.2020 08:02 Ответить
Наверное потому, что: бухгалтер, менеджер, экономист - это как правило: "нарушитель", "воришка", "насильник", а полицейский - это человек обладающий высокими морально-деловыми качествами. Такой себе эталон гражданина. Который не только блюдет ПДР, но и спичку мимо урны не выбросит, это человек с нулевой толерантностью к правонарушениям, к коррупции.
И поэтому, когда такое несчастье случается и про это пишут - мы переживаем.
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29.05.2020 08:37 Ответить
Шутка юмора или глюк?
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29.05.2020 09:23 Ответить
Так должно быть, так делали зебилы вместе.
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29.05.2020 09:38 Ответить
Из области фантастики, на нынешний момент))). Но так ведь должно быть про полицейских...
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31.05.2020 12:33 Ответить
У нас пока свободная страна? Я же могу мечтать?))))
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31.05.2020 12:36 Ответить
Поспішали з Врадієвки через Кагарлик в музей О. Гончара?
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29.05.2020 08:06 Ответить
Да...
УБОП переобозвали:"...стратегических расследований".
А раздолбай и "мазаные", "горбатые" те же....
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29.05.2020 08:29 Ответить
Пристёгиваться надо
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29.05.2020 08:44 Ответить
А куда это они коробки с туалетной бумагой в ментовском авто везли?
Я наблюдал в одном райценте - в базарный день менты на служебных авто вообще грачуют.
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29.05.2020 08:51 Ответить
Добре, що люди не загинули.
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29.05.2020 09:34 Ответить
Не знаю как кому,а по мне,так мало.Десяток мусоров в деревянных макинтошах было бы более приятно.Мне этих паскуд не жаль.Собаковым собакам собачья смерть.
Короче,земля ему бетоном.
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29.05.2020 10:46 Ответить
Так який кювЄт? Мікроавтобус же на дорозі лежить...
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29.05.2020 11:04 Ответить
 
 