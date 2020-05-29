На Полтавщине автомобиль Нацполиции попал в ДТП, погиб полицейский, - ГБР. ФОТО
В Полтавской области в результате ДТП с участием автомобиля Нацполиции погиб полицейский.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, 28 мая около 16:30 старший сержант Управления стратегических расследований одной из областей ДСР Нацполиции, находясь за рулем автомобиля Mercedes Sprinter, на участке автодороги "Киев-Харьков" не справился с управлением, выехал на встречную полосу после чего съехал в кювет.
В результате автомобиль перевернулся, а пассажир автомобиля (тоже полицейский) от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще один правоохранитель и гражданское лицо получили телесные повреждения и госпитализированы в местную больницу.
Досудебное расследование в уголовном производстве начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
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Зато этот полицейский уже никого не изнасилует.
У нас теперь в стране ГБР всем рулит?
Второй год уже пошел, как страной рулит ватный ублюдок, которого ты сам выбрал. В ГБР уже в раза руководство сменилось.
Дебил конченый...
В лыжи обутій...
То-ли лыжи не едут,
То-ли я ... не соображаю...".
"не справился с управлением, выехал на встречную полосу после чего съехал в кювет.
В результате автомобиль перевернулся..."
У нас тепер кювети на осьовій лінії дороги розташовуються? "Мерс" лежить на проїжджій частині дороги! Чи на автомобілі НГ не впливає сила тяжіння, і вони котяться, перевертаючись, не згори вниз, а знизу вгору? Кювети ж, нижче полотна дороги розташовуються, і їх дно - тим більше - туди вода стікать повинна...
Значит подстроенное врагами убийство.
И поэтому, когда такое несчастье случается и про это пишут - мы переживаем.
УБОП переобозвали:"...стратегических расследований".
А раздолбай и "мазаные", "горбатые" те же....
Я наблюдал в одном райценте - в базарный день менты на служебных авто вообще грачуют.
Короче,земля ему бетоном.