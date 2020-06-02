На межі цивілізацій, офіс простих рішень. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
В турборежимі
Час результатів
Читайте на "Цензор.НЕТ": Время простых решений
- Чекайте на відповідь, гади...
На межі цивілізацій
...а ідея цікава
Какая разніца?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз для нас найголовніше - виживання культури і креативних індустрій під час пандемії, - кандидат на главу Мінкульту, "слуга народу" Ткаченко
Коротко про ситуацію в Америці
Насамперед - порохоботи
Більше фотошопів дивіться тут
Топ коментарі
+65 Прощай немытая раССея
показати весь коментар02.06.2020 21:48
+57 Гыг с Вами
показати весь коментар02.06.2020 22:01
+50 wake up-UA
показати весь коментар02.06.2020 21:47
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А ось виїзне засідання того ж таки Офісу:
2 фото очередь на КПВВ Станица Луганская 2019 год
https://mobile.twitter.com/Novynarnia
https://mobile.twitter.com/Novynarnia Новинарня https://mobile.twitter.com/Novynarnia @Novynarnia https://mobile.twitter.com/Novynarnia/status/1267841685104590851 4 ч
"Цитати Аксьонова": у Криму колабораціоністи випустили перший журнал українською мовою - https://novynarnia.com/2020/06/02/pershiy-zhurnal-************/