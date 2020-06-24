Найбільший гуманітарний вантаж із Китаю для боротьби з COVID-19 прибув до Борисполя. ФОТО

Літак Збройних сил України Іл-76 МД доставив до Києва гуманітарний вантаж з КНР для боротьби з COVID-19. Це найбільший з наданих Україні китайською стороною гуманітарних вантажів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щойно з КНР літаком Збройних сил України доставлено найбільший за цей період гуманітарний вантаж, який досягає за обсягом більше ніж 125 метрів кубічних", - сказав заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін на брифінгу в аеропорту "Бориспіль" у середу.

У складі гуманітарної допомоги захисні маски, костюми, дезінфектанти, а також десять апаратів штучної вентиляції легенів, подарованих засновником корпорації Alibaba Group Джеком Ма президенту України Володимиру Зеленському.

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Зміст вантажу буде направлено українському ЦОВВ, державним лікарням Києва та інших регіонів, низці обласних і міських держадміністрацій, вищим навчальним закладам, Товариству Червоного Хреста та іншим організаціям.







