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Найбільший гуманітарний вантаж із Китаю для боротьби з COVID-19 прибув до Борисполя. ФОТО

Найбільший гуманітарний вантаж із Китаю для боротьби з COVID-19 прибув до Борисполя. ФОТО

Літак Збройних сил України Іл-76 МД доставив до Києва гуманітарний вантаж з КНР для боротьби з COVID-19. Це найбільший з наданих Україні китайською стороною гуманітарних вантажів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щойно з КНР літаком Збройних сил України доставлено найбільший за цей період гуманітарний вантаж, який досягає за обсягом більше ніж 125 метрів кубічних", - сказав заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін на брифінгу в аеропорту "Бориспіль" у середу.

У складі гуманітарної допомоги захисні маски, костюми, дезінфектанти, а також десять апаратів штучної вентиляції легенів, подарованих засновником корпорації Alibaba Group Джеком Ма президенту України Володимиру Зеленському.

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Зміст вантажу буде направлено українському ЦОВВ, державним лікарням Києва та інших регіонів, низці обласних і міських держадміністрацій, вищим навчальним закладам, Товариству Червоного Хреста та іншим організаціям.

Найбільший гуманітарний вантаж із Китаю для боротьби з COVID-19 прибув до Борисполя 01
Найбільший гуманітарний вантаж із Китаю для боротьби з COVID-19 прибув до Борисполя 02
Найбільший гуманітарний вантаж із Китаю для боротьби з COVID-19 прибув до Борисполя 03
Найбільший гуманітарний вантаж із Китаю для боротьби з COVID-19 прибув до Борисполя 04

Автор: 

карантин (18172) Китай (4607) гуманітарна допомога (991) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Чому не видно Бубачки на ірадромі?
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24.06.2020 10:45
+6
Сцикло вже там?
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24.06.2020 10:45
+3
спекуляцию для Эпицентра
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24.06.2020 10:49
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Сцикло вже там?
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24.06.2020 10:45 Відповісти
Чому не видно Бубачки на ірадромі?
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24.06.2020 10:45 Відповісти
оно на самоизоляции.
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24.06.2020 10:48 Відповісти
а когда, по мед показаниям она должна закончиться?
ну чтоб благодарные сопля-менники знали, когда будут лицезреть боха
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24.06.2020 10:54 Відповісти
это 15 м х 3 м х 2,777 м. если ЭТО самый большой, то что везла "Мрия"?
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24.06.2020 10:47 Відповісти
спекуляцию для Эпицентра
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24.06.2020 10:49 Відповісти
для справки - объем тентованой фуры - 120 куб.м.
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24.06.2020 10:51 Відповісти
Контрабас янелоха!!!
Лично следил, чтобы ни чего не исчезло.
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24.06.2020 11:39 Відповісти
Гуманітарні й вантаж доя розпухлих Герег, чи інших олігархів? А мОнік зустрічав "Мрію" зелених мародерів на коронавірусі?
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24.06.2020 10:47 Відповісти
і весь цей гуманітарний грух зєбидло продасть обратно Китаю. вже за гроші.
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24.06.2020 10:48 Відповісти
подарено преЗЕденту... и ? где помпезная встреча с хорошо выставленным светом и камерами? где благодарность за щедрый и нужный подарок??? а сколько в самоизоляции нужно находиться? весть президентский срок или только год.. второй...высокосный )))))
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24.06.2020 10:52 Відповісти
Это откат или взятка ? Китайские товарищи в гуманизме не замечены.
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24.06.2020 10:53 Відповісти
взятка. по сути.
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24.06.2020 11:09 Відповісти
Вы что, глупые?!
"Мрию" с ништяками для Эпицентра надо было отмазывать от таможни.
А официальную гуманитарку отмазывать не надо.
По этому Бубочки не будет.
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24.06.2020 10:55 Відповісти
А что, таможня разве не заплесневела зЕленью?
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24.06.2020 11:47 Відповісти
Нанять на пол часа Бубочку вышло дешевле.
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24.06.2020 11:53 Відповісти
С бубочкой, то в первый раз, решить вопросы на месте!
Значит канал открыт, цепляешь "ГУМАНИТАРКА" и всё, ни таможни, ни пошлин!
PS: А может и дороже... С легавых требовал $600 тысяч в месяц, через юзика, наверное он (юзик), уже жопой нары греет =)
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24.06.2020 12:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=54ESxSJW8Zw Паниковский вас всех продаст и купит, и снова продаст! Но уже дороже
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24.06.2020 11:16 Відповісти
Сопля, а шо - взамен? Или хочешь сказать, шо китаезы это все - от чистого сердца?
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24.06.2020 11:39 Відповісти
********** !!!
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24.06.2020 11:44 Відповісти
Дня через два, окажется что это коммерческий рейс, а Китай и гуманитарий для зЕлохов!
Такое уже было, но всё сработало! "Эпицентр", не пострадал.
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24.06.2020 12:05 Відповісти
Скоро, во всех аптеках Украины ...
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24.06.2020 13:42 Відповісти
С добрым утром тётя Хая, - Ой-ёй-ёй!
Вам - гум. помощь из Китая. - Ой-ёй-ёй...
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24.06.2020 14:22 Відповісти
 
 