Найбільший гуманітарний вантаж із Китаю для боротьби з COVID-19 прибув до Борисполя. ФОТО
Літак Збройних сил України Іл-76 МД доставив до Києва гуманітарний вантаж з КНР для боротьби з COVID-19. Це найбільший з наданих Україні китайською стороною гуманітарних вантажів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Щойно з КНР літаком Збройних сил України доставлено найбільший за цей період гуманітарний вантаж, який досягає за обсягом більше ніж 125 метрів кубічних", - сказав заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін на брифінгу в аеропорту "Бориспіль" у середу.
У складі гуманітарної допомоги захисні маски, костюми, дезінфектанти, а також десять апаратів штучної вентиляції легенів, подарованих засновником корпорації Alibaba Group Джеком Ма президенту України Володимиру Зеленському.
Зміст вантажу буде направлено українському ЦОВВ, державним лікарням Києва та інших регіонів, низці обласних і міських держадміністрацій, вищим навчальним закладам, Товариству Червоного Хреста та іншим організаціям.
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ну чтоб благодарные сопля-менники знали, когда будут лицезреть боха
Лично следил, чтобы ни чего не исчезло.
"Мрию" с ништяками для Эпицентра надо было отмазывать от таможни.
А официальную гуманитарку отмазывать не надо.
По этому Бубочки не будет.
Значит канал открыт, цепляешь "ГУМАНИТАРКА" и всё, ни таможни, ни пошлин!
PS: А может и дороже... С легавых требовал $600 тысяч в месяц, через юзика, наверное он (юзик), уже жопой нары греет =)
Такое уже было, но всё сработало! "Эпицентр", не пострадал.
Вам - гум. помощь из Китая. - Ой-ёй-ёй...