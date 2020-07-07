Депутати Івано-Франківської міськради прийшли під КСУ підтримати закон про мову. ФОТО

Депутати Івано-Франківської міської ради влаштували акцію на підтримку закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" під Конституційним Судом, який сьогодні почав слухання у цій справі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми вважаємо, що українська мова має бути державною і ні суд, ні президент, ніхто при владі не має маніпулювати державницькими символами і цінностями", - сказав депутат Івано-Франківської міськради Володимир Олійник.

Депутати тримають плакати з написами "Українська - єдина державна мова", "Коли вмирає мова - вмирає нація".

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