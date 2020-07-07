Депутати Івано-Франківської міськради прийшли під КСУ підтримати закон про мову. ФОТО
Депутати Івано-Франківської міської ради влаштували акцію на підтримку закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" під Конституційним Судом, який сьогодні почав слухання у цій справі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми вважаємо, що українська мова має бути державною і ні суд, ні президент, ніхто при владі не має маніпулювати державницькими символами і цінностями", - сказав депутат Івано-Франківської міськради Володимир Олійник.
Депутати тримають плакати з написами "Українська - єдина державна мова", "Коли вмирає мова - вмирає нація".
Топ коментарі
+14 vitaliymkua
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+9 Мойша Подольский
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+8 Ned Stark
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Володимир Зеленський народився і виріс в Україні, школу закінчив уже в незалежній українській державі, здобув вищу освіту в українському інституті, працював актором і ведучим, став у цій країні мільйонером, але на 41-му році життя йому все ще складно говорити українською мовою і він потребує вчителя.
Хіба ж це не яскраве свідчення того, що зі становищем і позицією української мови в Україні не все гаразд? Чи ж цей приклад не показує, що ухвалений Закон про мову не просто вчасний, а й життєво необхідний нашій державі?
І йдеться не так про примус, як про ШАНС - треба дати можливість тим дітям, які нині ходять у школи в російськомовних регіонах, знати ТАКОЖ і українську, створити умови для того, щоб бодай наступне покоління українців після навчання й десятків років життя в Україні не потребувало додаткового вчителя з української мови.
А ще поляки не забирали у прадіда 10 га землі, яку той отримав разом із Георгіївським хрестом (Волинь ж до революції була під московією, а потім її приєднали поляки). Зате "асвабадітєлі" в 1939 ці 10 га одразу відібрали!
Украинцы ивано-франковщины убивают мову?
І так, чому ти так свого триколора соромишся? Чому пишеш під бандерівським стягом?
Нащо Ви сперечаєтесь з розумово відсталим?
Просто поляки та українці - один нарід
ляксандр, убогий, это всего лишь значит, что закончилась польская оккупация, только и всего.
потом началась савейская большевистская квази-оккупация, но уже не столь правда агрессивная именно к украинскому языку и культуре, как польская. в других же отношениях более зверская.
в город можно завезти хрен знает кого, хороший пример бамбасс, после Голодомора особенно или современные мегаполисы с понаехавшими со всего мира...
а коренное население и Львова,и от Перемышля(Пшемысля) и так до самого Таганрога - русины-украинцы.
Роднои земли спасая честь,
Я должен буду,без сомненья,
Письмо Татьяны перевесть.
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала
И выражалася с трудом
На языке своем родном,
Итак,писала по-французки...»
Лист Т.Лариной Е.Онегіну «Я вам пишу,чего же более?» А.С.Пушкін.
Як відомо сам Пушкін до десяти своїх років не знав російської.
Вітаю тебе
Моя Україно.
За захист себе
Ти не на колінах.
Скинь теє вбрання,
Що тобі наділи.
Та почни прання,
Щоб чисте оділи.
Поверне тебе,
Закон до коріння,
Москаль геть гребе
За свої творіння.
04.10.2018Анатолій Березенський
Всього п'ять років незалежна
Моя бідненька Україна.
І справи враз пішли належно,
Можливостей для всіх країна.
Перше - отримали безвіз,
Поліцію трішки змінили.
В Європу вже не треба віз,
Цей хід заробітчани оцінили.
По друге, шлях беремо в НАТО,
З Москви погана є реакція.
Угорщина нам заважає теж завзято...
А у міста іде децентралізація.
І армія уже найкраща в світі,
Веде в Європі визвольну війну.
На український лад іде освіта,
Пізнавши всю з імперії ціну.
Автокефалія вже в Україні,
Всі церкви об'єднаються в одну.
І нове покоління на насінні,
Вже проросте без "бур'яну"!
09.11.2018Анатолій Березенський
Гієн голодних добра зграя
Раптом напала на собак,
Лишилося щеня від алабая,
Розірвали всіх, почули крові смак.
Росте в їх зграї собача,
Та грається з дітьми гієн.
Собачок геть ніде не зустріча,
Й не може взнати своїх ген.
Навчилось підло нападати,
На тих, хто має слабкість,нижче їх.
Болю підступно завдавати,
Тому, хто ще малий, й втекти не зміг.
Ця зграя нагло нападала,
На тих, що йшли по вулиці своїй,
А більше всіх собака розривала,
Та першою вступала в бій.
Собака ж цієї породи
Може порвати парочку вовків,
Не пам'ятає, що не робить шкоди,
З людьми живе вже декілька віків.
Ось вівці в степу заблудились,
Збились в клубок і рухаються в бік,
Від основного стада відлучились,
За ними йшли собака й чоловік.
Зграя гієн на заблукавших, набігала,
І алабай найпершим біг,
Ця зграя вівців всіх порозривала...
Людини ж алабай тут бити родича не міг.
На мить він якось зупинився,
Побачивши онука, що у зграї був гієн.
На землі швидко опинився,
Поранений онуком, що без ген.
Гієни діда швидко розірвали,
Та встиг дід до онука закричати,
Поки вони язик і горло рвали:
«Собака ти й повинен про це знати".
Убили всіх: собаку, вівців і людину,
Своїм виттям навели всюди жах.
Припам'ятав тут алабай свою родину…
І очі враз були його в сльозах.
Не знає, ким поранений в бою,
Лежав він поряд, біля трупа діда,
Почувши кров, гієни кинулись юрбою,
Загризли ще вчорашнього сусіда.
Не будь манкрутом й яничаром,
Пізнай, хто був твій дід, чия у тебе кров…
У світі приказка гуляє вже недаром -
«До зрадника ніде не пристає любов».
08-10.10.2018 Анатолій Березенський