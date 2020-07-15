Правоохоронці "накрили" в Маріуполі велике виробництво амфетаміну. ФОТО
Співробітники Управління карного розшуку та слідчого управління поліції Донеччини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили жителя Маріуполя, який виготовляв і збував амфетамін і канабіс. У власника наркобізнесу вилучено наркотичні речовини вартістю 50 000 гривень, а також гроші від продажу наркотиків і обладнання для фасування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.
"У Маріуполі розшуковці вийшли на слід постачальника амфетаміна на місцевий наркоринок. Наркоділок вів торгівлю великими партіями з використанням засобів конспірації. Зловмисник власноруч синтезував дома наркотик із прекурсорів, які замовляв в інтернеті", - сказано в повідомленні.
Товар чоловік збував через підставних осіб методом закладок. Отримати "крафтовий" наркотик могли лише постійні покупці, яких налічувалося кілька десятків. Один грам амфетаміна коштував 450 гривень.
Повідомляється, що в результаті кількох етапів оперативних заходів поліцейські задокументували протиправну діяльність нарковиробника. Ним виявився 41-річний маріуполець, який жодного разу не потрапляв в поле зору поліції та не був судимий.
Під час обшуку у будинку підозрюваного вилучено 30 г амфетаміна, канабіс та гроші від незаконної реалізації наркотиків, електронні ваги. Вартість вилучених речовин за цінами "чорного" ринку сягає приблизно 50 000 гривень.
Слідчо-оперативні заходи проводилися у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах). Триває досудове розслідування.
Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.
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карочи - крыша тама ДНРовская. Амфетамин производится на горловском Стироле, а в Мариуполе только фасуют.