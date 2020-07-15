РУС
Правоохранители "накрыли" в Мариуполе крупное производство амфетамина. ФОТО

Сотрудники Управления угрозыска и следственного управления полиции Донетчины под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили жителя Мариуполя, который изготавливал и сбывал амфетамин и каннабис. У него изъяты наркотические вещества стоимостью 50 тыс. гривен, а также деньги от продажи наркотиков и оборудование для фасовки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"В Мариуполе сыщики вышли на след поставщика амфетамина на местный наркорынок. Наркоделец вел торговлю крупными партиями с использованием средств конспирации. Злоумышленник собственноручно синтезировал дома наркотик из прекурсоров, которые заказывал в интернете", - сказано в сообщении.

Товар мужчина сбывал через подставных лиц методом закладок. Получить "крафтовый" наркотик могли только постоянные покупатели, которых насчитывалось несколько десятков. Один грамм амфетамина стоил 450 гривен.

Правоохранители накрыли в Мариуполе крупное производство амфетамина 01

Сообщается, что в результате нескольких этапов оперативных мероприятий полицейские задокументировали противоправную деятельность наркопроизводителя. Им оказался 41-летний мариуполец, который ни разу не попадал в поле зрения полиции и не был судим.

Во время обыска в доме подозреваемого изъяли 30 г амфетамина, каннабис и деньги от незаконной реализации наркотиков, электронные весы. Стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынка составляет примерно 50 тыс. гривен.

Правоохранители накрыли в Мариуполе крупное производство амфетамина 02

Следственно-оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Продолжается досудебное расследование.

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

карочи - производство обрело новую крышу.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:02 Ответить
У него изъяты наркотические вещества стоимостью 50 тыс. гривен, а также деньги от продажи наркотиков и оборудование для фасовки. Источник: https://censor.net/p3208218

карочи - крыша тама ДНРовская. Амфетамин производится на горловском Стироле, а в Мариуполе только фасуют.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:31 Ответить
може бути, але пишуть, що прекурсори купував, а вдома синтезував.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:46 Ответить
Судячи з кольорів на фото, продукт варився у свинарнику, а не на заводі.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:48 Ответить
Єта у тебя в вонючей россии такое есть
показать весь комментарий
24.10.2020 11:34 Ответить
В смысле , предоставили крышу?🤔🙄😂
показать весь комментарий
15.07.2020 13:54 Ответить
Это сейчас самый выгодный бизнес в Украине ,сам шеф употребляет вместе со слугами 😂🤣🤣
показать весь комментарий
15.07.2020 13:58 Ответить
Навіть лейтенанти можуть навести порядок в Країні. Зеля, знімай з посади Баканова!
показать весь комментарий
24.10.2020 11:33 Ответить
 
 