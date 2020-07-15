Правоохранители "накрыли" в Мариуполе крупное производство амфетамина. ФОТО

Сотрудники Управления угрозыска и следственного управления полиции Донетчины под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили жителя Мариуполя, который изготавливал и сбывал амфетамин и каннабис. У него изъяты наркотические вещества стоимостью 50 тыс. гривен, а также деньги от продажи наркотиков и оборудование для фасовки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"В Мариуполе сыщики вышли на след поставщика амфетамина на местный наркорынок. Наркоделец вел торговлю крупными партиями с использованием средств конспирации. Злоумышленник собственноручно синтезировал дома наркотик из прекурсоров, которые заказывал в интернете", - сказано в сообщении.

Товар мужчина сбывал через подставных лиц методом закладок. Получить "крафтовый" наркотик могли только постоянные покупатели, которых насчитывалось несколько десятков. Один грамм амфетамина стоил 450 гривен.

Сообщается, что в результате нескольких этапов оперативных мероприятий полицейские задокументировали противоправную деятельность наркопроизводителя. Им оказался 41-летний мариуполец, который ни разу не попадал в поле зрения полиции и не был судим.

Во время обыска в доме подозреваемого изъяли 30 г амфетамина, каннабис и деньги от незаконной реализации наркотиков, электронные весы. Стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынка составляет примерно 50 тыс. гривен.

Следственно-оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Продолжается досудебное расследование.

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

