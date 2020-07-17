Дитячі садочки відкрилися у Львові. ФОТОрепортаж

Від сьогодні у Львові працюють всі дитячі садки. Але в перший день до них прийшли лише 5% дітей.

Про це повідомила начальниця міського управління освіти Зоряна Довганик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

"Від сьогодні почали роботу всі установи дошкільної освіти Львова. Сьогодні на заняттях були присутні 1100 дітей. Це приблизно 5% від загальної кількості", - зазначила Довганик.

Керівники дитсадків опитали батьків і очікують, що вже в понеділок у дошкільні установи прийдуть 30-40% малюків. Упродовж тижня кількість дітей може ще зрости.

За словами Довганик, установи дошкільної освіти забезпечені всім необхідним: засобами індивідуального захисту, дезінфекторами, безконтактними термометрами.

Напередодні відкриття дитсадки двічі обстежували на готовність до прийому дітей. З групових приміщень прибрали всі м'які іграшки та килими з довгим ворсом, розставили меблі так, щоб була найбільша дистанція, провели спеціальне навчання для всіх працівників.

Упродовж тижня в місті відслідковуватимуть, як система запрацює на практиці: чи всі правила виконуються, які ще засоби захисту необхідно докупити тощо.

Нагадаємо, на Львівщині обласна комісія з питань ТЕБ ​​та НС дозволила з 14 липня відкрити дитячі садки, хостели, санаторії та бази відпочинку, а також розважальні заклади, ресторани, кафе, бари, заклади культури, крім кінотеатрів і театрів.

За минулу добу у Львівській області коронавірус методом ПЛР підтверджено у 132 осіб, від початку епідемії - у 7 754. Померло 203 особи. Одужали від коронавірусної інфекції 1 305 осіб.













