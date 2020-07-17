Дитячі садочки відкрилися у Львові. ФОТОрепортаж
Від сьогодні у Львові працюють всі дитячі садки. Але в перший день до них прийшли лише 5% дітей.
Про це повідомила начальниця міського управління освіти Зоряна Довганик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
"Від сьогодні почали роботу всі установи дошкільної освіти Львова. Сьогодні на заняттях були присутні 1100 дітей. Це приблизно 5% від загальної кількості", - зазначила Довганик.
Керівники дитсадків опитали батьків і очікують, що вже в понеділок у дошкільні установи прийдуть 30-40% малюків. Упродовж тижня кількість дітей може ще зрости.
За словами Довганик, установи дошкільної освіти забезпечені всім необхідним: засобами індивідуального захисту, дезінфекторами, безконтактними термометрами.
Напередодні відкриття дитсадки двічі обстежували на готовність до прийому дітей. З групових приміщень прибрали всі м'які іграшки та килими з довгим ворсом, розставили меблі так, щоб була найбільша дистанція, провели спеціальне навчання для всіх працівників.
Упродовж тижня в місті відслідковуватимуть, як система запрацює на практиці: чи всі правила виконуються, які ще засоби захисту необхідно докупити тощо.
Нагадаємо, на Львівщині обласна комісія з питань ТЕБ та НС дозволила з 14 липня відкрити дитячі садки, хостели, санаторії та бази відпочинку, а також розважальні заклади, ресторани, кафе, бари, заклади культури, крім кінотеатрів і театрів.
За минулу добу у Львівській області коронавірус методом ПЛР підтверджено у 132 осіб, від початку епідемії - у 7 754. Померло 203 особи. Одужали від коронавірусної інфекції 1 305 осіб.
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пошвидше в дитсадок та в школи тих спиногризів малих
держать закрытыми детсады - ну это на уровне пиара от шмаркли о "заботимся о ваших детях"
Тонко подмеченно......
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Эпидемиологи Флориды сделали выборку по результатам тестирования, относительно детей школьного возраста и оказалось, что положительный результат дали анализы 31,1% из 54 022 детей. То есть, из того количества детей эшкольного возраста, прошедших тестирование, инфицированными оказались треть детей. И это при том, что школы закрыты. Можно не сомневаться, что открытие школ доведет этот процент если не до 100%, то очень близко к этому. А с учетом того, что никто в семье не станет изолировать ребенка, то можно себе только представить, какими последствиями это грозит.
Но это не все. Известно, что дети легко переносят заболевание коронавирусом и по большей части, оно проходит вовсе без симптомов. Но без симптомов это не то же самое, что без последствий и с этим возникли проблемы. Директор департамента здравоохранения Палм-Бич Алина Алонсо сообщила https://thehill.com/changing-america/well-being/prevention-cures/507442-almost-one-third-of-florida-children-tested-are The Hill о том, что выборочно были сделаны рентгенограммы у тех, кто перенес болезнь без симптомов и в результате были обнаружены изменения внутренних органов, в том числе и легких.
Никто не может сказать наверняка, что эти изменения принесут детям позже, когда организм растет. Медики опасаются, что эти изменения могут привести к пожизненному расстройству здоровья, вплоть до инвалидности. Поскольку коронавирус - новация в области медицины, то отдаленные последствия никто не берется прогнозировать в принципе, а тем более - у детей.\\\\\\\\\\
иметь в 21 веке доступные лекции и материалы онлайн\по тв\ и т.п. за курс средней школы - необходимо, хотя бы для тех, кто заболел. то, что некоторые подзабивают на обучение, или родители не контролируют (а школа - разве должна и может?) это немного другое. обязанность государства - обеспечить доступность (ну, и облегчить доступность - поэтому кстати в европейских странах так "переживают" за инвалидов и т.п. - выполняют основную задачу государства, иначе смысл их работы отсутствует). у нас основная задача государства - похоже обеспечение каких-то конкретных малочисленных уродов, смысла существования которых по большому счету нет, и если (случайно) что-то делается как нужно, или хотя бы в нужном направлении - это плюс.