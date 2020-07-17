Детские сады открылись во Львове. ФОТОрепортаж
С сегодняшнего дня во Львове работают все детские сады. Но в первый день в них пришли только 5% детей.
Об этом сообщила начальник городского управления образования Зоряна Довганик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
"С сегодняшнего дня начали работу все учреждения дошкольного образования Львова. Сегодня на занятиях присутствовали 1100 детей. Это примерно 5% от общего количества", - отметила Довганик.
Руководители детсадов опросили родителей и ожидают, что уже в понедельник в дошкольные учреждения придут 30-40% малышей. В течение недели количество детей может еще возрасти.
Читайте на Цензор.НЕТ: Вспышка коронавируса случилась в одном из детсадов Тернополя
По словам Довганик, учреждения дошкольного образования обеспечены всем необходимым: средствами индивидуальной защиты, дезинфекторами, бесконтактными термометрами.
Накануне открытия детсады дважды обследовали на готовность к приему детей. Из групповых помещений убрали все мягкие игрушки и ковры с длинным ворсом, расставили мебель так, чтобы была наибольшая дистанция, провели специальное обучение для всех работников.
В течение недели в городе будут отслеживать, как система заработает на практике: все ли правила выполняются, какие еще средства защиты необходимо докупить, и так далее.
Также на Цензор.НЕТ: Решение, водить ли ребенка в детсад, родители должны принимать, учитывая риски, - Степанов
Напомним, на Львовщине областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС позволила с 14 июля открыть детские сады, хостелы, санатории и базы отдыха, а также развлекательные заведения, рестораны, кафе, бары, учреждения культуры, кроме кинотеатров и театров.
За минувшие сутки во Львовской области коронавирус методом ПЦР подтвержден у 132 человек, с начала эпидемии - у 7 754. Умерли 203 человека. Выздоровели от коронавирусной инфекции 1 305 человек.
пошвидше в дитсадок та в школи тих спиногризів малих
держать закрытыми детсады - ну это на уровне пиара от шмаркли о "заботимся о ваших детях"
Тонко подмеченно......
\\\\\\\\\\\
Эпидемиологи Флориды сделали выборку по результатам тестирования, относительно детей школьного возраста и оказалось, что положительный результат дали анализы 31,1% из 54 022 детей. То есть, из того количества детей эшкольного возраста, прошедших тестирование, инфицированными оказались треть детей. И это при том, что школы закрыты. Можно не сомневаться, что открытие школ доведет этот процент если не до 100%, то очень близко к этому. А с учетом того, что никто в семье не станет изолировать ребенка, то можно себе только представить, какими последствиями это грозит.
Но это не все. Известно, что дети легко переносят заболевание коронавирусом и по большей части, оно проходит вовсе без симптомов. Но без симптомов это не то же самое, что без последствий и с этим возникли проблемы. Директор департамента здравоохранения Палм-Бич Алина Алонсо сообщила https://thehill.com/changing-america/well-being/prevention-cures/507442-almost-one-third-of-florida-children-tested-are The Hill о том, что выборочно были сделаны рентгенограммы у тех, кто перенес болезнь без симптомов и в результате были обнаружены изменения внутренних органов, в том числе и легких.
Никто не может сказать наверняка, что эти изменения принесут детям позже, когда организм растет. Медики опасаются, что эти изменения могут привести к пожизненному расстройству здоровья, вплоть до инвалидности. Поскольку коронавирус - новация в области медицины, то отдаленные последствия никто не берется прогнозировать в принципе, а тем более - у детей.\\\\\\\\\\
иметь в 21 веке доступные лекции и материалы онлайн\по тв\ и т.п. за курс средней школы - необходимо, хотя бы для тех, кто заболел. то, что некоторые подзабивают на обучение, или родители не контролируют (а школа - разве должна и может?) это немного другое. обязанность государства - обеспечить доступность (ну, и облегчить доступность - поэтому кстати в европейских странах так "переживают" за инвалидов и т.п. - выполняют основную задачу государства, иначе смысл их работы отсутствует). у нас основная задача государства - похоже обеспечение каких-то конкретных малочисленных уродов, смысла существования которых по большому счету нет, и если (случайно) что-то делается как нужно, или хотя бы в нужном направлении - это плюс.