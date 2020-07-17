Детские сады открылись во Львове. ФОТОрепортаж

С сегодняшнего дня во Львове работают все детские сады. Но в первый день в них пришли только 5% детей.

Об этом сообщила начальник городского управления образования Зоряна Довганик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"С сегодняшнего дня начали работу все учреждения дошкольного образования Львова. Сегодня на занятиях присутствовали 1100 детей. Это примерно 5% от общего количества", - отметила Довганик.

Руководители детсадов опросили родителей и ожидают, что уже в понедельник в дошкольные учреждения придут 30-40% малышей. В течение недели количество детей может еще возрасти.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вспышка коронавируса случилась в одном из детсадов Тернополя

По словам Довганик, учреждения дошкольного образования обеспечены всем необходимым: средствами индивидуальной защиты, дезинфекторами, бесконтактными термометрами.

Накануне открытия детсады дважды обследовали на готовность к приему детей. Из групповых помещений убрали все мягкие игрушки и ковры с длинным ворсом, расставили мебель так, чтобы была наибольшая дистанция, провели специальное обучение для всех работников.

В течение недели в городе будут отслеживать, как система заработает на практике: все ли правила выполняются, какие еще средства защиты необходимо докупить, и так далее.

Также на Цензор.НЕТ: Решение, водить ли ребенка в детсад, родители должны принимать, учитывая риски, - Степанов

Напомним, на Львовщине областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС позволила с 14 июля открыть детские сады, хостелы, санатории и базы отдыха, а также развлекательные заведения, рестораны, кафе, бары, учреждения культуры, кроме кинотеатров и театров.

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус методом ПЦР подтвержден у 132 человек, с начала эпидемии - у 7 754. Умерли 203 человека. Выздоровели от коронавирусной инфекции 1 305 человек.













