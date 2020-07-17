РУС
Детские сады открылись во Львове. ФОТОрепортаж

С сегодняшнего дня во Львове работают все детские сады. Но в первый день в них пришли только 5% детей.

Об этом сообщила начальник городского управления образования Зоряна Довганик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"С сегодняшнего дня начали работу все учреждения дошкольного образования Львова. Сегодня на занятиях присутствовали 1100 детей. Это примерно 5% от общего количества", - отметила Довганик.

Руководители детсадов опросили родителей и ожидают, что уже в понедельник в дошкольные учреждения придут 30-40% малышей. В течение недели количество детей может еще возрасти.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вспышка коронавируса случилась в одном из детсадов Тернополя

По словам Довганик, учреждения дошкольного образования обеспечены всем необходимым: средствами индивидуальной защиты, дезинфекторами, бесконтактными термометрами.

Накануне открытия детсады дважды обследовали на готовность к приему детей. Из групповых помещений убрали все мягкие игрушки и ковры с длинным ворсом, расставили мебель так, чтобы была наибольшая дистанция, провели специальное обучение для всех работников.

В течение недели в городе будут отслеживать, как система заработает на практике: все ли правила выполняются, какие еще средства защиты необходимо докупить, и так далее.

Также на Цензор.НЕТ: Решение, водить ли ребенка в детсад, родители должны принимать, учитывая риски, - Степанов

Напомним, на Львовщине областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС позволила с 14 июля открыть детские сады, хостелы, санатории и базы отдыха, а также развлекательные заведения, рестораны, кафе, бары, учреждения культуры, кроме кинотеатров и театров.

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус методом ПЦР подтвержден у 132 человек, с начала эпидемии - у 7 754. Умерли 203 человека. Выздоровели от коронавирусной инфекции 1 305 человек.

Детские сады открылись во Львове 01
Детские сады открылись во Львове 02
Детские сады открылись во Львове 03
Детские сады открылись во Львове 04
Детские сады открылись во Львове 05
Детские сады открылись во Львове 06
Детские сады открылись во Львове 07

детсад карантин Львов COVID-19 коронавирус
+2
яка радість батькам.
пошвидше в дитсадок та в школи тих спиногризів малих
17.07.2020 21:46 Ответить
+1
Зелёная полоска на входе в группу- это, типа, ахтунг зараза !?
Тонко подмеченно......
17.07.2020 21:50 Ответить
+1
Это капец. Куда котится мир. На ровном месте такие меры в детских дома при том что вероятность того что ребенок умрет от коронавируса такая же что метеорит попадет в детский садик ) тем более как можно заболеть тем, что не доказано научно, даже патологоанатомы говорят что нет даже специфических антител для какой то короны. Так и живем в мире лжи. Геббельс аплодирует сегоднешней ситуации. Новый мировой порядок превращается в медецинскую диктатуру.
17.07.2020 21:56 Ответить
лето, дети весь день на улице бегают и общаются друг с другом..
держать закрытыми детсады - ну это на уровне пиара от шмаркли о "заботимся о ваших детях"
17.07.2020 22:49 Ответить
Да нёужели? Пан дохтур?

\\\\\\\\\\\
Эпидемиологи Флориды сделали выборку по результатам тестирования, относительно детей школьного возраста и оказалось, что положительный результат дали анализы 31,1% из 54 022 детей. То есть, из того количества детей эшкольного возраста, прошедших тестирование, инфицированными оказались треть детей. И это при том, что школы закрыты. Можно не сомневаться, что открытие школ доведет этот процент если не до 100%, то очень близко к этому. А с учетом того, что никто в семье не станет изолировать ребенка, то можно себе только представить, какими последствиями это грозит.
Но это не все. Известно, что дети легко переносят заболевание коронавирусом и по большей части, оно проходит вовсе без симптомов. Но без симптомов это не то же самое, что без последствий и с этим возникли проблемы. Директор департамента здравоохранения Палм-Бич Алина Алонсо сообщила https://thehill.com/changing-america/well-being/prevention-cures/507442-almost-one-third-of-florida-children-tested-are The Hill о том, что выборочно были сделаны рентгенограммы у тех, кто перенес болезнь без симптомов и в результате были обнаружены изменения внутренних органов, в том числе и легких.
Никто не может сказать наверняка, что эти изменения принесут детям позже, когда организм растет. Медики опасаются, что эти изменения могут привести к пожизненному расстройству здоровья, вплоть до инвалидности. Поскольку коронавирус - новация в области медицины, то отдаленные последствия никто не берется прогнозировать в принципе, а тем более - у детей.\\\\\\\\\\
17.07.2020 22:14 Ответить
Безсимптомные не передают вирус об этом талдычили даже в ВООЗ первоначально. Потом резко когда ей вставили пиндюлей геббельсы она извинялась и начала тупо лгать, что это неточно и тому подобное
17.07.2020 22:19 Ответить
............цитату я привел видать для того шоб поле комента "загеббельсить" и "закиселевить"
17.07.2020 22:39 Ответить
В Харькове почти два месяца, как открылись детсады, но на таких условиях только единицы родителей соглашаются водить своих малышей в детсады. Как вы думаете за кого проголосуют те, кого уже более 120 дней ущемляют в правах, в правах согласно Конституции Украины.
17.07.2020 22:25 Ответить
вот еще один плюс подъехал к управлению Зеленского (скорее, конечно, плюс от коронавируса) - поголовные проверки температуры в садах. + еще какое-никакое дистанционное обучение (с тв, интернетом). наверное это будут единственные два позитивных момента за все 5 лет, если сможет досидеть, конечно.
17.07.2020 22:31 Ответить
Плюс? 🥺
18.07.2020 07:33 Ответить
ну да, измерять температуру детям - нужно \грипп всякая зараза и т.д. и т.п.\ а кто это раньше делал? народ на работу спешит, все в делах, иногда на всех тупо нет времени, могли спокойно больного привести, родители - они разные, бывают и "родители".
иметь в 21 веке доступные лекции и материалы онлайн\по тв\ и т.п. за курс средней школы - необходимо, хотя бы для тех, кто заболел. то, что некоторые подзабивают на обучение, или родители не контролируют (а школа - разве должна и может?) это немного другое. обязанность государства - обеспечить доступность (ну, и облегчить доступность - поэтому кстати в европейских странах так "переживают" за инвалидов и т.п. - выполняют основную задачу государства, иначе смысл их работы отсутствует). у нас основная задача государства - похоже обеспечение каких-то конкретных малочисленных уродов, смысла существования которых по большому счету нет, и если (случайно) что-то делается как нужно, или хотя бы в нужном направлении - это плюс.
18.07.2020 09:31 Ответить
Новини рубрики "НАВСТРЄЧУ ЕПІДЄМІІ"...
17.07.2020 23:55 Ответить
 
 