УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12718 відвідувачів онлайн
Новини Фото Революція в Білорусі
20 670 147

"За батьку": в центрі Мінська збираються прихильники Лукашенка. ВIДЕО

На площі Незалежності в Мінську збираються люди на підтримку Олександра Лукашенка, якого ЦВК Білорусі оголосила переможцем президентських виборів.

Про це повідомляє російська служба ВВС, передає Цензор.НЕТ.

На площади Независимости в Минске сейчас вот так. Видео: "МБХ Медиа" pic.twitter.com/wN2i7cB8WG

— Sergey Goryashko (@seriozha_s) August 16, 2020

Людей на мітингу на підтримку Лукашенка наразі небагато. Невелика група людей із державними прапорами скандує: "За батьку! Фашизм не пройде".

Дивіться також: На площу Незалежності в Мінську прибув кортеж Лукашенка, уздовж дороги стоять трактори та сільськогосподарська техніка. ВIДЕО

Повідомляється, що людей на мітингу на підтримку чинної влади наразі не дуже багато. Сам мітинг мав початися опівдні, але люди ще збираються.

 За батьку: в центрі Мінська збираються прихильники Лукашенка 01
За батьку: в центрі Мінська збираються прихильники Лукашенка 02

Дивіться також: До Мінська звозять людей на мітинг за Лукашенка: підігнали автобуси, будуть вантажити електорат. ВIДЕО

За батьку: в центрі Мінська збираються прихильники Лукашенка 03
За батьку: в центрі Мінська збираються прихильники Лукашенка 04

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі відбудеться загальнонаціональний Марш за свободу.

Автор: 

Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655) Мінськ (828)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+36
Не збирається , а згоняється лохторат, бидломаса !!))
показати весь коментар
16.08.2020 12:48
+29
О, фашизм не пройдет)
Следующий митинг, ***** введи)
показати весь коментар
16.08.2020 12:50
+26
Помним, проходили Янык тоже свой антимайдан собирал, в основном из алкашей и дебилов
"За батьку": в центрі Мінська збираються прихильники Лукашенка - Цензор.НЕТ 6627
показати весь коментар
16.08.2020 13:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну хоть видно будет реальный процент прирастания жиров в белорусском масле.
показати весь коментар
16.08.2020 13:28 Відповісти
Людство розвивається і рухається по спіралі, а совкопітєкі не можуть вийти зі штопору.
"За батьку": в центрі Мінська збираються прихильники Лукашенка - Цензор.НЕТ 3134
показати весь коментар
16.08.2020 13:21 Відповісти
не кожне ***** путін, але кожен путін *****
показати весь коментар
16.08.2020 21:44 Відповісти
Что там дальше по сценарию? Покушение?
показати весь коментар
16.08.2020 13:21 Відповісти
Лєтіт коварноє яйцо
сквозь оцепльонноє кольцо
А в ньом вєдь атомньій заряд
А могєт бьіть смертєльньій яд
....
показати весь коментар
16.08.2020 13:30 Відповісти
повешенье
показати весь коментар
16.08.2020 15:11 Відповісти
Аж целых сто человек за какого-то Ваську
показати весь коментар
16.08.2020 13:22 Відповісти
Белорусы! Вот что с вами хотят сделать сиамские "братья" с нарасии. А ваш лука вас предал, вызывая этих уродов в ваш дом. У вас один выход: срочно признать Тихановскую действующим президентом, пока таракан не успел окончательно нагадить.
ЗЫ. Интересно, нагнанное быдло будет орать "путенвведи"?"За батьку": в центрі Мінська збираються прихильники Лукашенка - Цензор.НЕТ 1457
показати весь коментар
16.08.2020 13:22 Відповісти
Лука сам буде викрикувати путен ввєді
показати весь коментар
16.08.2020 13:29 Відповісти
Плевать. Он - никто. Президент бсср(надеюсь, пока бсср) - Тихановская.
показати весь коментар
16.08.2020 13:38 Відповісти
Ця мамзєль лідер як з гімна куля. От якби білоруси вийшли під гаслами -далой бсср от тоді була б надія, а так...
показати весь коментар
16.08.2020 13:46 Відповісти
Что значит интересно и что значит будет.
Там совка и ваты овердохера, даже среди т.н. оппозиционеров.
Я даже поначалу размышлял, кто из них первый начнет кричать введи.
То, что это начнет кричать остатки совка и вата, потеряв своего колхозфюрера, я даже не сомневаюсь.
показати весь коментар
16.08.2020 13:33 Відповісти
Поуменьшилось остатков - КОВИД с помощью луки поработал. Люди по подобным картинкам начинают гораздо быстрее соображать, чего кричать нельзя, вот я и стараюсь...
показати весь коментар
16.08.2020 13:41 Відповісти
Это только я чувствую как у Пуйла сжалось очко?
показати весь коментар
16.08.2020 13:27 Відповісти
Невже ви ***** таво... з-заду... Фу, я б погидував таке "чуйствовать"...
показати весь коментар
16.08.2020 13:48 Відповісти
если череном от БСЛ, почему бы нет?
показати весь коментар
16.08.2020 14:42 Відповісти
це може відчувати водночас тільки один
показати весь коментар
16.08.2020 13:48 Відповісти
Перед тем, как Чаушеску расстреляли, то тоже был митинг, полная площадь людей, ему аплодировали, а через небольшой промежуток времени грохнули.
показати весь коментар
16.08.2020 13:28 Відповісти
бацька психически болен, ему не до экскурсов исторических
показати весь коментар
16.08.2020 13:31 Відповісти
Ах вот они какие 80% за лукашенко!
показати весь коментар
16.08.2020 13:28 Відповісти
Ыку-ыку-ыку-ыкуыыы,Ыыы-ыыыыыы. Кю! Зараза.
показати весь коментар
16.08.2020 13:28 Відповісти
Цак надень! 😺
показати весь коментар
16.08.2020 13:42 Відповісти
О каком фашизме "не пройдет" кричат сумашедшие бабки?Это же надо быть такими даунами,что бы прожить почти всю жизнь,и не знать,что такое фашизм.Совсем на старости лет ума лишились бабульки,поставить знак равенства между рассовым превосходством одной конкретной нации и мирным протестом за честные выборы.А вот кто фашист не по идеологии,а по поведению,так это белорусский ОМОН.И форма в таком же черном цвете как у гестапо,и поведение как у откровенный садистов.Не удивлюсь если у бацькиной родословной есть корни белорусского полицая времен немецкой оккупации.
показати весь коментар
16.08.2020 13:29 Відповісти
Синдром Дауна це хвороба. Люди які хворіють ніколи нікого не обманювали, не крали нічого, не використовували інших людей, не маніпулювали.

Ти б не ображав цих людей...
показати весь коментар
16.08.2020 13:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sdM5T1pXx90
Восьмы дзень пратэстаў, 16 жніўня (ч. 15) | Восьмой день протестов, 16 августа

Примерно с 2:12 шикарное интеревью-сначала переодетый мусор, а потом дедуля, который размазывает этого мусора.
показати весь коментар
16.08.2020 13:29 Відповісти
Лука взяв на озброєння риторику жорсткого протистояння.
Я гадаю, цей упир ще нап'ється крові, він "крєпко ухватілся за власть".
Білорусам мало не буде.
показати весь коментар
16.08.2020 14:30 Відповісти
"За батьку": в центрі Мінська збираються прихильники Лукашенка - Цензор.НЕТ 1555
показати весь коментар
16.08.2020 13:30 Відповісти
опа! а ось і перші ластівки
показати весь коментар
16.08.2020 13:49 Відповісти
Подставки под флажки привезли
показати весь коментар
16.08.2020 13:31 Відповісти


https://www.youtube.com/watch?v=WMnaUBFC9lo
показати весь коментар
16.08.2020 13:35 Відповісти
Им что то, что это-один фиг бояра
показати весь коментар
16.08.2020 13:39 Відповісти
"Стройными колоннами трудовые коллективы города героя Минска ( собранных по всем глухим уголкам от Бреста до Можайска), под красными знаменами идут в поддержку своего завскладом Саша 2% изображая по ходу 80%" из за удаленности на борцах с мировым заговором фаСшистов не заметно колорадских ленточек пришитых суровой ниткой к их трусам"
показати весь коментар
16.08.2020 13:37 Відповісти
Шота малувато, протестувальників було значно більше.
показати весь коментар
16.08.2020 13:39 Відповісти
А придурків завжди більше збирається в стадо ніж розумних людей та й шуму вони створюють набагато більше.
показати весь коментар
16.08.2020 13:49 Відповісти
Мы всё это проходили в 2004, 2013-14-ом... Ничего нового придумать не могут... Одна и та же затёртая лубянская методичка...
показати весь коментар
16.08.2020 13:40 Відповісти
Украина обязана ввести санкции против диктатора, ни тракторы ни Мазы ни бензин, не покупать, давать ответку только цивилизованно, а не Пиз.еть
показати весь коментар
16.08.2020 13:42 Відповісти
Быдло с тупыми рылами свозят в скотовозах... Выкопаный антимайдан...
показати весь коментар
16.08.2020 13:49 Відповісти
Згадалося:
https://youtu.be/PtaOqe8F0u0
показати весь коментар
16.08.2020 13:59 Відповісти
Януковощ своё время свозил лугандонскую быдломассу на "антимайдан"....Где теперь януковощ? Там же и его лугандонские ватники - под кадыровцами, губами и ягодицами"трудятся"....
показати весь коментар
16.08.2020 14:04 Відповісти
Ху#ло підвіз своїх "антифашистів"... а ви й досі вірте у слова Луки що "р@шиські війска з Белорусії не нападуть на Україну " ...
показати весь коментар
16.08.2020 14:11 Відповісти
Блин.., многомиллионная толпа!!!
Так они за папочку луку, или против свинособак: "Кважизм не пройдёт"? Ясное дело не пройдёт, идти дальше не куда - НАТО! Там и обоснуется, если уже не обосновался...
показати весь коментар
16.08.2020 14:29 Відповісти
эа людоеда...?
показати весь коментар
16.08.2020 15:06 Відповісти
сценарий пошел как у нас. Продался лука плешивому как наш овощ, теперь пусть машет платочком своему креслу.
показати весь коментар
16.08.2020 15:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 