"За батьку": в центрі Мінська збираються прихильники Лукашенка. ВIДЕО

На площі Незалежності в Мінську збираються люди на підтримку Олександра Лукашенка, якого ЦВК Білорусі оголосила переможцем президентських виборів.

Про це повідомляє російська служба ВВС, передає Цензор.НЕТ.

На площади Независимости в Минске сейчас вот так. Видео: "МБХ Медиа" pic.twitter.com/wN2i7cB8WG — Sergey Goryashko (@seriozha_s) August 16, 2020

Людей на мітингу на підтримку Лукашенка наразі небагато. Невелика група людей із державними прапорами скандує: "За батьку! Фашизм не пройде".

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Повідомляється, що людей на мітингу на підтримку чинної влади наразі не дуже багато. Сам мітинг мав початися опівдні, але люди ще збираються.





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Нагадаємо, сьогодні в Білорусі відбудеться загальнонаціональний Марш за свободу.