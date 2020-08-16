20 670 147
"За батьку": в центрі Мінська збираються прихильники Лукашенка. ВIДЕО
На площі Незалежності в Мінську збираються люди на підтримку Олександра Лукашенка, якого ЦВК Білорусі оголосила переможцем президентських виборів.
Про це повідомляє російська служба ВВС, передає Цензор.НЕТ.
На площади Независимости в Минске сейчас вот так. Видео: "МБХ Медиа" pic.twitter.com/wN2i7cB8WG— Sergey Goryashko (@seriozha_s) August 16, 2020
Людей на мітингу на підтримку Лукашенка наразі небагато. Невелика група людей із державними прапорами скандує: "За батьку! Фашизм не пройде".
Повідомляється, що людей на мітингу на підтримку чинної влади наразі не дуже багато. Сам мітинг мав початися опівдні, але люди ще збираються.
Нагадаємо, сьогодні в Білорусі відбудеться загальнонаціональний Марш за свободу.
Топ коментарі
+36 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар16.08.2020 12:48
+29 MrC
показати весь коментар16.08.2020 12:50
+26 Frol Fedoroff
показати весь коментар16.08.2020 13:09
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сквозь оцепльонноє кольцо
А в ньом вєдь атомньій заряд
А могєт бьіть смертєльньій яд
....
ЗЫ. Интересно, нагнанное быдло будет орать "путенвведи"?
Там совка и ваты овердохера, даже среди т.н. оппозиционеров.
Я даже поначалу размышлял, кто из них первый начнет кричать введи.
То, что это начнет кричать остатки совка и вата, потеряв своего колхозфюрера, я даже не сомневаюсь.
Ти б не ображав цих людей...
Восьмы дзень пратэстаў, 16 жніўня (ч. 15) | Восьмой день протестов, 16 августа
Примерно с 2:12 шикарное интеревью-сначала переодетый мусор, а потом дедуля, который размазывает этого мусора.
Я гадаю, цей упир ще нап'ється крові, він "крєпко ухватілся за власть".
Білорусам мало не буде.
https://www.youtube.com/watch?v=WMnaUBFC9lo
https://youtu.be/PtaOqe8F0u0
Так они за папочку луку, или против свинособак: "Кважизм не пройдёт"? Ясное дело не пройдёт, идти дальше не куда - НАТО! Там и обоснуется, если уже не обосновался...