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12 автобусів спалили вночі в Черкаській області. ФОТО

Близько о пів на другу ночі на території автотранспортного підприємства в Золотоноші загорівся автобус. Вогонь швидко перекинувся на машини, що стояли поруч.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

Як повідомив представник управління ДСНС у Черкаській області Віталій Шульга, 24 серпня близько першої години двадцять хвилин ночі на пульт зв'язку служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території АТП у місті Золотоноша. Загорання автобуса ВАЗ на підприємстві помітив охоронець, який повідомив про пожежу за номером "101".

Пожежа швидко набирала обертів та розповсюджувалася на 12 припаркованих сусідніх автобусів. До приїзду рятувальників охоронцю вдалося один автобус відігнати.

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На місце пожежі прибув пожежний караул восьмої рятувальної пожежної частини у складі двох розрахунків. Боротьба з вогнем тривала годину. Пожежним від вогню вдалося врятувати чотири автобуси ВАЗ.

Вогонь знищив 12 атобусів. Пошкодив один автобус Богдан.

Ймовірною причиною пожежі, за попередніми даними, став підпал, кажуть рятувальники.

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Речниця ГУНП у Черкаській області Зоя Вовк розповіла, що наразі на місці пожежі працює слідчо-оперативна група. Відкрили кримінальне провадження ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна.

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12 автобусів спалили вночі в Черкаській області 03
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Автор: 

підпал (673) Нацполіція (15163) Черкаси (548) ДСНС (5105) автобус (344) Чернігівська область (905)


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Топ коментарі
+13
в Броварах бандюки тоже рынок автобусных перевозок делили между собой..
и что там Аваков нарасследовал?!.. уже наверно в доляху к бандюкам зашел..
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24.08.2020 12:26
+10
Звичайно, а селяни нехай ходять пішки, або таксі беруть, якщо мають гроші.
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24.08.2020 12:23
+8
І правильно зробили, нафіг цей російський мотлох.
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24.08.2020 12:15
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І правильно зробили, нафіг цей російський мотлох.
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24.08.2020 12:15 Відповісти
Звичайно, а селяни нехай ходять пішки, або таксі беруть, якщо мають гроші.
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24.08.2020 12:23 Відповісти
Ні в якому випадку! Спершу хай почнуть поважати себе, а не їздити на задрочених скотовозках.
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24.08.2020 12:25 Відповісти
та они за зеленского голосовали

так что для них норм(КАКАЯ -РАЗНИЦА) на скотовозах ездить
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24.08.2020 12:28 Відповісти
Так би спалити російські танки в ОРДЛО! Де ж ці палії? Терміново їх в Десну проводити навчання для військових!
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24.08.2020 12:32 Відповісти
Зараз техніку навіть в тилу потрібно ставити по військовим правилам - на безпечній відстані та в капонірах.
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24.08.2020 12:33 Відповісти
Это тоже задроченные скотовозы?
12 автобусів спалили вночі в Черкаській області - Цензор.НЕТ 6531
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24.08.2020 12:31 Відповісти
Мій комент якось стосується тракторів? Я ще раз повторюсь- російське вбиває! Почніть поважати себе!
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24.08.2020 12:37 Відповісти
Конкурєнти?
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24.08.2020 12:15 Відповісти
но кто-то же на такой большой территории требовал стоянки автобусов рядом, близко и впритык
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24.08.2020 12:39 Відповісти
Ну такой метод диверсии не нов!!!Помнится в войне на Донбассе...поначалу вся военная техника ВСУ,"случайно" ставилась кучей и тут же "случайно" уничтожалась вражеским огнём!!!!Поэтому на АТП нужно искать засланного и продажного козачка конкурентов-который распорядился ставить бусы кучей!!!!
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24.08.2020 14:33 Відповісти
ну, что сказать:
понял сам, растолковал остальным и объяснил на примере...
виктор, а не тот ли ты большой завгар с донбасса?
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24.08.2020 14:41 Відповісти
Cui bono? Есть такое латинское изречение "cui prodest" (куи продэст) - "кому выгодно?" Когда не сразу видно, какие политические или социальные группы, силы, величины отстаивают известные предложения, меры и т.д. ищите Cui bono...
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24.08.2020 12:18 Відповісти
ога! это как Навального мог отравить напр. Жирик, а все посм. кому выгодно - и обосрали Путина.
формально - выгодно же Путину? А то шо Жирику выгодно напр. опустить Путина - это уже другая ис.тория)
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24.08.2020 12:29 Відповісти
нова влада оберігае народ від зараженя короною в автобусах
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24.08.2020 12:24 Відповісти
А старая?
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24.08.2020 12:32 Відповісти
согласись: тупой вопрос...ни к месту и не по времени
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24.08.2020 12:41 Відповісти
в Броварах бандюки тоже рынок автобусных перевозок делили между собой..
и что там Аваков нарасследовал?!.. уже наверно в доляху к бандюкам зашел..
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24.08.2020 12:26 Відповісти
И не выходил.
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24.08.2020 12:31 Відповісти
Эх ма!!! Сока добра то пропало...Астанавитесь Кровасиси!!!
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24.08.2020 12:26 Відповісти
Яркий ще ВАЗ? Дев'ятої моделі з затонованими вікнами? Це ПАЗи стоять попалені. Made in кацапстан,до речі.
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24.08.2020 12:27 Відповісти
Это конкурентные войны за право перевозить льготные категории.
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24.08.2020 12:31 Відповісти
Якщо горіли автобуси в державному АТП, та ще й напередодні Дня Незалежності - значить, свідома диверсія
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24.08.2020 12:35 Відповісти
Навонял..и в спам.
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24.08.2020 12:41 Відповісти
Тобі подобаються автобуси ПАЗ?
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24.08.2020 12:48 Відповісти
А тобі подобається вживати багато алкогольних напоїв?
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24.08.2020 16:59 Відповісти
Ось вам спражвні - інші часи !
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24.08.2020 12:35 Відповісти
Бухой охранник проснулся и, увидев, что горят уже 12 автобусов, сообщил о пожаре по телефону "101".
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24.08.2020 12:38 Відповісти
Ну так какая-то кацапская дрянь купила у рф эти автобусы ...
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24.08.2020 12:48 Відповісти
Во-первьіх автобусьі могли купить... хотя расскажу про такое. Процентрв 60(а может и больше) в нашей Армии среди колесной техники занимают... ГАЗ-66, ЗІЛ-131, "Уральі" и "Камазьі"

Наверное будет очень патриотично их спалить(как написал один местньій вьішкребок) бо они произведеньі в кацапии. Так?
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24.08.2020 18:05 Відповісти
Перечисленное старье было и до войны , сгоревшие автобусы куплены недавно во время войны.... Это обязательно объяснять каждому кацапу ? Объяснять смысла не вижу...
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24.08.2020 18:41 Відповісти
Тебя никто, чушка, не просит что-либо обьяснять, кроме того, что тайна возраста автобусов изаестна только тебе.

Абьірвалгуй, придурок, дальше
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24.08.2020 20:02 Відповісти
Пшол нах , кацапсина ...
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24.08.2020 20:04 Відповісти
*******, учи грамматику. Не пишется "О" в слове "пшел".
Так откуда дебе, козлу, известен возраст тех "ПАЗов"?
Давай смелей, чмошник, делись знаниями(хотя какие у тебя, неука, знания?). Пожрать, поспать, посрать?
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24.08.2020 20:10 Відповісти
ПШОЛ , козломордое !
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24.08.2020 20:17 Відповісти
Шо, *****, аргументов нет? Только "абьірвалг"? Почему-то именно от тебя, дурачка местного, другого ждать не приходится
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25.08.2020 06:26 Відповісти
12 автобусів спалили вночі в Черкаській області - Цензор.НЕТ 8291
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25.08.2020 11:44 Відповісти
В спам, животное!
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25.08.2020 22:34 Відповісти
Оказывается и для автобусов необходимо соблюдать социальную дистанцию а может и маска зачехлять на ночь...Автобусный КОВИД...
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24.08.2020 12:52 Відповісти
Что за автобус ВАЗ?
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24.08.2020 13:13 Відповісти
ПАЗіки декомунізував хтось...
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24.08.2020 13:34 Відповісти
могли бы в АТО отправить
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24.08.2020 13:58 Відповісти
Де фото нової моделі автобус ВАЗ
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24.08.2020 15:17 Відповісти
метелолом рашки немає ніякого відношення до АВТОБУСІВ
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24.08.2020 18:09 Відповісти
Це російські ПАЗіки, які Україна закупляє фінансуючи ворога, на тому заводі виробляють й військову техніку яка воює на лугодонії проти ЗСУ, ПАЗи переганяють до України, тут міняють всі таблички й отримують вже "українського" виробництва.
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24.08.2020 18:56 Відповісти
12 пазиков самоубилсама))
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24.08.2020 20:35 Відповісти
на цензоре авторы и исполнители статьи очень далекие от техники.от вы цензорята видите здесь автобусы ВАЗ?
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24.08.2020 20:38 Відповісти
Пожежники поїхали до зеленого за медальками і грамотами, а коли повернулися, то і почали гасити пожежу... Дорога то не близька.
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24.08.2020 21:25 Відповісти
Сгоріли тільки старі, ржаві автобусы, які потрібно давно здати на металлолом.
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24.08.2020 23:03 Відповісти
 
 