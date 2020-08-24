12 автобусів спалили вночі в Черкаській області. ФОТО
Близько о пів на другу ночі на території автотранспортного підприємства в Золотоноші загорівся автобус. Вогонь швидко перекинувся на машини, що стояли поруч.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".
Як повідомив представник управління ДСНС у Черкаській області Віталій Шульга, 24 серпня близько першої години двадцять хвилин ночі на пульт зв'язку служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території АТП у місті Золотоноша. Загорання автобуса ВАЗ на підприємстві помітив охоронець, який повідомив про пожежу за номером "101".
Пожежа швидко набирала обертів та розповсюджувалася на 12 припаркованих сусідніх автобусів. До приїзду рятувальників охоронцю вдалося один автобус відігнати.
На місце пожежі прибув пожежний караул восьмої рятувальної пожежної частини у складі двох розрахунків. Боротьба з вогнем тривала годину. Пожежним від вогню вдалося врятувати чотири автобуси ВАЗ.
Вогонь знищив 12 атобусів. Пошкодив один автобус Богдан.
Ймовірною причиною пожежі, за попередніми даними, став підпал, кажуть рятувальники.
Речниця ГУНП у Черкаській області Зоя Вовк розповіла, що наразі на місці пожежі працює слідчо-оперативна група. Відкрили кримінальне провадження ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна.
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так что для них норм(КАКАЯ -РАЗНИЦА) на скотовозах ездить
понял сам, растолковал остальным и объяснил на примере...
виктор, а не тот ли ты большой завгар с донбасса?
формально - выгодно же Путину? А то шо Жирику выгодно напр. опустить Путина - это уже другая ис.тория)
и что там Аваков нарасследовал?!.. уже наверно в доляху к бандюкам зашел..
Наверное будет очень патриотично их спалить(как написал один местньій вьішкребок) бо они произведеньі в кацапии. Так?
Абьірвалгуй, придурок, дальше
Так откуда дебе, козлу, известен возраст тех "ПАЗов"?
Давай смелей, чмошник, делись знаниями(хотя какие у тебя, неука, знания?). Пожрать, поспать, посрать?