12 автобусів спалили вночі в Черкаській області. ФОТО

Близько о пів на другу ночі на території автотранспортного підприємства в Золотоноші загорівся автобус. Вогонь швидко перекинувся на машини, що стояли поруч.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

Як повідомив представник управління ДСНС у Черкаській області Віталій Шульга, 24 серпня близько першої години двадцять хвилин ночі на пульт зв'язку служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території АТП у місті Золотоноша. Загорання автобуса ВАЗ на підприємстві помітив охоронець, який повідомив про пожежу за номером "101".

Пожежа швидко набирала обертів та розповсюджувалася на 12 припаркованих сусідніх автобусів. До приїзду рятувальників охоронцю вдалося один автобус відігнати.

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На місце пожежі прибув пожежний караул восьмої рятувальної пожежної частини у складі двох розрахунків. Боротьба з вогнем тривала годину. Пожежним від вогню вдалося врятувати чотири автобуси ВАЗ.

Вогонь знищив 12 атобусів. Пошкодив один автобус Богдан.

Ймовірною причиною пожежі, за попередніми даними, став підпал, кажуть рятувальники.

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Речниця ГУНП у Черкаській області Зоя Вовк розповіла, що наразі на місці пожежі працює слідчо-оперативна група. Відкрили кримінальне провадження ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна.







