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12 автобусов сожгли ночью в Черкасской области. ФОТО

Около половины второго ночи на территории автотранспортного предприятия в Золотоноше загорелся автобус. Огонь быстро перекинулся на стоящие рядом машины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Как сообщил представитель управления ГСЧС в Черкасской области Виталий Шульга, 24 августа около часа двадцати минут ночи на пульт связи службы спасения поступило сообщение о пожаре на территории АТП в городе Золотоноша. Возгорание автобуса ВАЗ на предприятии заметил охранник, который сообщил о пожаре по телефону "101".

Пожар быстро набирала обороты и распространился на 12 припаркованных соседних автобусов. До приезда спасателей охраннику удалось один автобус отогнать.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ночью под Киевом сожгли автомобиль программы "Схемы": "Прослушка, поджог авто, что дальше?". ФОТОрепортаж (обновлено)

На место прибыл пожарный караул восьмой спасательной пожарной части в составе двух расчетов. Борьба с огнем продолжалась час. Пожарным удалось спасти от огня четыре автобуса ВАЗ.

Огонь уничтожил 12 автобусов, повредил еще один.

Вероятной причиной пожара, по предварительным данным, стал поджог, говорят спасатели.

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Спикер ГУНП в Черкасской области Зоя Волк рассказала, что сейчас на месте пожара работает следственно-оперативная группа. Открыли уголовное производство ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

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12 автобусов сожгли ночью в Черкасской области 02
12 автобусов сожгли ночью в Черкасской области 03
12 автобусов сожгли ночью в Черкасской области 04

Автор: 

поджог (1071) Нацполиция (16458) Черкассы (834) ГСЧС (4966) автобус (95) Черниговская область (1132)


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Топ комментарии
+13
в Броварах бандюки тоже рынок автобусных перевозок делили между собой..
и что там Аваков нарасследовал?!.. уже наверно в доляху к бандюкам зашел..
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24.08.2020 12:26
+10
Звичайно, а селяни нехай ходять пішки, або таксі беруть, якщо мають гроші.
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24.08.2020 12:23
+8
І правильно зробили, нафіг цей російський мотлох.
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24.08.2020 12:15
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Правила форума Совет форумчан
І правильно зробили, нафіг цей російський мотлох.
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24.08.2020 12:15 Ответить
Звичайно, а селяни нехай ходять пішки, або таксі беруть, якщо мають гроші.
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24.08.2020 12:23 Ответить
Ні в якому випадку! Спершу хай почнуть поважати себе, а не їздити на задрочених скотовозках.
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24.08.2020 12:25 Ответить
та они за зеленского голосовали

так что для них норм(КАКАЯ -РАЗНИЦА) на скотовозах ездить
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24.08.2020 12:28 Ответить
Так би спалити російські танки в ОРДЛО! Де ж ці палії? Терміново їх в Десну проводити навчання для військових!
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24.08.2020 12:32 Ответить
Зараз техніку навіть в тилу потрібно ставити по військовим правилам - на безпечній відстані та в капонірах.
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24.08.2020 12:33 Ответить
Это тоже задроченные скотовозы?
12 автобусів спалили вночі в Черкаській області - Цензор.НЕТ 6531
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24.08.2020 12:31 Ответить
Мій комент якось стосується тракторів? Я ще раз повторюсь- російське вбиває! Почніть поважати себе!
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24.08.2020 12:37 Ответить
Конкурєнти?
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24.08.2020 12:15 Ответить
но кто-то же на такой большой территории требовал стоянки автобусов рядом, близко и впритык
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24.08.2020 12:39 Ответить
Ну такой метод диверсии не нов!!!Помнится в войне на Донбассе...поначалу вся военная техника ВСУ,"случайно" ставилась кучей и тут же "случайно" уничтожалась вражеским огнём!!!!Поэтому на АТП нужно искать засланного и продажного козачка конкурентов-который распорядился ставить бусы кучей!!!!
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24.08.2020 14:33 Ответить
ну, что сказать:
понял сам, растолковал остальным и объяснил на примере...
виктор, а не тот ли ты большой завгар с донбасса?
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24.08.2020 14:41 Ответить
Cui bono? Есть такое латинское изречение "cui prodest" (куи продэст) - "кому выгодно?" Когда не сразу видно, какие политические или социальные группы, силы, величины отстаивают известные предложения, меры и т.д. ищите Cui bono...
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24.08.2020 12:18 Ответить
ога! это как Навального мог отравить напр. Жирик, а все посм. кому выгодно - и обосрали Путина.
формально - выгодно же Путину? А то шо Жирику выгодно напр. опустить Путина - это уже другая ис.тория)
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24.08.2020 12:29 Ответить
нова влада оберігае народ від зараженя короною в автобусах
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24.08.2020 12:24 Ответить
А старая?
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24.08.2020 12:32 Ответить
согласись: тупой вопрос...ни к месту и не по времени
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24.08.2020 12:41 Ответить
в Броварах бандюки тоже рынок автобусных перевозок делили между собой..
и что там Аваков нарасследовал?!.. уже наверно в доляху к бандюкам зашел..
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24.08.2020 12:26 Ответить
И не выходил.
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24.08.2020 12:31 Ответить
Эх ма!!! Сока добра то пропало...Астанавитесь Кровасиси!!!
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24.08.2020 12:26 Ответить
Яркий ще ВАЗ? Дев'ятої моделі з затонованими вікнами? Це ПАЗи стоять попалені. Made in кацапстан,до речі.
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24.08.2020 12:27 Ответить
Это конкурентные войны за право перевозить льготные категории.
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24.08.2020 12:31 Ответить
Якщо горіли автобуси в державному АТП, та ще й напередодні Дня Незалежності - значить, свідома диверсія
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24.08.2020 12:35 Ответить
Навонял..и в спам.
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24.08.2020 12:41 Ответить
Тобі подобаються автобуси ПАЗ?
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24.08.2020 12:48 Ответить
А тобі подобається вживати багато алкогольних напоїв?
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24.08.2020 16:59 Ответить
Ось вам спражвні - інші часи !
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24.08.2020 12:35 Ответить
Бухой охранник проснулся и, увидев, что горят уже 12 автобусов, сообщил о пожаре по телефону "101".
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24.08.2020 12:38 Ответить
Ну так какая-то кацапская дрянь купила у рф эти автобусы ...
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24.08.2020 12:48 Ответить
Во-первьіх автобусьі могли купить... хотя расскажу про такое. Процентрв 60(а может и больше) в нашей Армии среди колесной техники занимают... ГАЗ-66, ЗІЛ-131, "Уральі" и "Камазьі"

Наверное будет очень патриотично их спалить(как написал один местньій вьішкребок) бо они произведеньі в кацапии. Так?
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24.08.2020 18:05 Ответить
Перечисленное старье было и до войны , сгоревшие автобусы куплены недавно во время войны.... Это обязательно объяснять каждому кацапу ? Объяснять смысла не вижу...
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24.08.2020 18:41 Ответить
Тебя никто, чушка, не просит что-либо обьяснять, кроме того, что тайна возраста автобусов изаестна только тебе.

Абьірвалгуй, придурок, дальше
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24.08.2020 20:02 Ответить
Пшол нах , кацапсина ...
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24.08.2020 20:04 Ответить
*******, учи грамматику. Не пишется "О" в слове "пшел".
Так откуда дебе, козлу, известен возраст тех "ПАЗов"?
Давай смелей, чмошник, делись знаниями(хотя какие у тебя, неука, знания?). Пожрать, поспать, посрать?
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24.08.2020 20:10 Ответить
ПШОЛ , козломордое !
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24.08.2020 20:17 Ответить
Шо, *****, аргументов нет? Только "абьірвалг"? Почему-то именно от тебя, дурачка местного, другого ждать не приходится
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25.08.2020 06:26 Ответить
12 автобусів спалили вночі в Черкаській області - Цензор.НЕТ 8291
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25.08.2020 11:44 Ответить
В спам, животное!
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25.08.2020 22:34 Ответить
Оказывается и для автобусов необходимо соблюдать социальную дистанцию а может и маска зачехлять на ночь...Автобусный КОВИД...
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24.08.2020 12:52 Ответить
Что за автобус ВАЗ?
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24.08.2020 13:13 Ответить
ПАЗіки декомунізував хтось...
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24.08.2020 13:34 Ответить
могли бы в АТО отправить
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24.08.2020 13:58 Ответить
Де фото нової моделі автобус ВАЗ
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24.08.2020 15:17 Ответить
метелолом рашки немає ніякого відношення до АВТОБУСІВ
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24.08.2020 18:09 Ответить
Це російські ПАЗіки, які Україна закупляє фінансуючи ворога, на тому заводі виробляють й військову техніку яка воює на лугодонії проти ЗСУ, ПАЗи переганяють до України, тут міняють всі таблички й отримують вже "українського" виробництва.
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24.08.2020 18:56 Ответить
12 пазиков самоубилсама))
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24.08.2020 20:35 Ответить
на цензоре авторы и исполнители статьи очень далекие от техники.от вы цензорята видите здесь автобусы ВАЗ?
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24.08.2020 20:38 Ответить
Пожежники поїхали до зеленого за медальками і грамотами, а коли повернулися, то і почали гасити пожежу... Дорога то не близька.
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24.08.2020 21:25 Ответить
Сгоріли тільки старі, ржаві автобусы, які потрібно давно здати на металлолом.
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24.08.2020 23:03 Ответить
 
 