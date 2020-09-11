"Хасиди не обслуговуються!" - провокаційну табличку виявили на магазині в Умані. ФОТО
Паломники-хасиди виявили на магазині в Умані табличку, яка забороняє їм входити всередину у зв'язку з пандемією COVID-19. Мер Умані Цебрій вважає, що це провокація.
Табличку виявив член громади брацлавських хасидів в Умані Хаїм Хазін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне". За його словами, табличка встановлена біля входу в магазин на вулиці Європейській.
Напис дублюється івритом, означає "Хасидам вхід заборонений".
Хазін повідомив, що Об'єднана єврейська громада України звернулася в правоохоронні органи із заявою про злочин за ст. 161 КК (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Мер Умані Олександр Цебрій заявив журналістам, що вважає появу таблички провокацією. "Я вважаю, що жоден уманський підприємець не міг таке зробити. Це провокація, щоб загострити протистояння між паломниками і жителями Умані, яке виникло цього року", - сказав він.
Цебрій також повідомив, що написав заяву у правоохоронні органи, щоб знайти винуватців провокації.
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Я би сформулював так :
Жителі країн червоної зони по захворюванню Ковід НЕ обслуговуються.
в тому числі на івриті і російською...
І жодних проблем з законом..
тоді хасиди нехай з Степановим судяться