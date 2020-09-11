"Хасиди не обслуговуються!" - провокаційну табличку виявили на магазині в Умані. ФОТО

Паломники-хасиди виявили на магазині в Умані табличку, яка забороняє їм входити всередину у зв'язку з пандемією COVID-19. Мер Умані Цебрій вважає, що це провокація.

Табличку виявив член громади брацлавських хасидів в Умані Хаїм Хазін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне". За його словами, табличка встановлена ​​біля входу в магазин на вулиці Європейській.

Напис дублюється івритом, означає "Хасидам вхід заборонений".

Хазін повідомив, що Об'єднана єврейська громада України звернулася в правоохоронні органи із заявою про злочин за ст. 161 КК (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

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Мер Умані Олександр Цебрій заявив журналістам, що вважає появу таблички провокацією. "Я вважаю, що жоден уманський підприємець не міг таке зробити. Це провокація, щоб загострити протистояння між паломниками і жителями Умані, яке виникло цього року", - сказав він.

Цебрій також повідомив, що написав заяву у правоохоронні органи, щоб знайти винуватців провокації.

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