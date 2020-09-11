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"Хасиди не обслуговуються!" - провокаційну табличку виявили на магазині в Умані. ФОТО

Паломники-хасиди виявили на магазині в Умані табличку, яка забороняє їм входити всередину у зв'язку з пандемією COVID-19. Мер Умані Цебрій вважає, що це провокація.

Табличку виявив член громади брацлавських хасидів в Умані Хаїм Хазін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне". За його словами, табличка встановлена ​​біля входу в магазин на вулиці Європейській.

Напис дублюється івритом, означає "Хасидам вхід заборонений".

Хазін повідомив, що Об'єднана єврейська громада України звернулася в правоохоронні органи із заявою про злочин за ст. 161 КК (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

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Мер Умані Олександр Цебрій заявив журналістам, що вважає появу таблички провокацією. "Я вважаю, що жоден уманський підприємець не міг таке зробити. Це провокація, щоб загострити протистояння між паломниками і жителями Умані, яке виникло цього року", - сказав він.

Хасиди не обслуговуються! - провокаційну табличку виявили на магазині в Умані 01

Цебрій також повідомив, що написав заяву у правоохоронні органи, щоб знайти винуватців провокації.

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Автор: 

дискримінація (43) Умань (242) хасиди (176) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+28
А по свинскому поведению отдельных хасидов куда заявление написать? Не веди себя как скот и отношение к тебе будет получше
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11.09.2020 16:57
+20
Извиниться за устроенный дебош не додумались.
Но вот табличка зацепила так, что кипятком сцать начали!
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11.09.2020 17:00
+15
Это не провокационная табличка, а информационная.
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11.09.2020 17:05
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Это по европейски , цивилизованно . Кто следующий лишиться права на обслуживание ?
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11.09.2020 20:16 Відповісти
А теперь представьте как будет выглядеть этот заголовок в американских новостях ?
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11.09.2020 20:18 Відповісти
Хріново табличка сформульована..

Я би сформулював так :


Жителі країн червоної зони по захворюванню Ковід НЕ обслуговуються.
в тому числі на івриті і російською...

І жодних проблем з законом..
тоді хасиди нехай з Степановим судяться
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11.09.2020 20:49 Відповісти
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ выше любых "прав покупателя", если кто-то хочет ограничит доступ на свою территорию или отказать в облуживании, то это его право (дажн неважно из каких побуждений. религиохных, культурных или санитарных) также как прово любой религиозной группы не пускать иноверцев к себе (синагогу. мечеть или церковь)
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11.09.2020 22:23 Відповісти
Ну личное дело каждого владельца..кого он хочет обслуживать..вот например в Эстонии..есть такие таблички нарисованный олень в красном перечеркнутом кругу..то есть финнов не обслуживает ресторан (потому как финны приезжают тупо ужратся алкоголем в смерть..и ведут себя также...и ничего ..никаких скандалов и типа дискриминаций..все отлично.
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12.09.2020 00:21 Відповісти
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