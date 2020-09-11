"Хасиды не обслуживаются!" - провокационную табличку обнаружили на магазине в Умани. ФОТО

Паломники-хасиды обнаружили на магазине в Умани табличку, запрещающую им входить внутрь в связи с пандемией COVID-19. Мэр Умани Цебрий считает, что это провокация.

Табличку обнаружил член общины брацлавских хасидов в Умани Хаим Хазин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне". По его словам, табличка установлена у входа в магазин на улице Европейской.

Надпись дублируется на иврите, означает "Хасидам вход запрещен".

Хазин сообщил, что Объединенная еврейская община Украины обратилась в правоохранительные органы, с заявлением о преступлении по ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Смотрите на Цензор.НЕТ: Хасиды сломали ограждения у могилы раби Нахмана в Умани. ВИДЕО

Мэр Умани Александр Цебрий заявил журналистам, что считает появление таблички провокацией. "Я считаю, что ни один уманский предприниматель не мог такое сделать. Это провокация, чтобы обострить противостояние между паломниками и жителями Умани, которое возникло в этом году", - сказал он.

Цебрий также сообщил, что написал заявление в правоохранительные органы, чтобы найти виновников провокации.

Также на Цензор.НЕТ: Двух устроивших дебош на могиле цадика Нахмана в Умани паломников из Израиля выдворят из Украины, – замглавы МВД Геращенко. ФОТО