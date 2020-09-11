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"Хасиды не обслуживаются!" - провокационную табличку обнаружили на магазине в Умани. ФОТО

Паломники-хасиды обнаружили на магазине в Умани табличку, запрещающую им входить внутрь в связи с пандемией COVID-19. Мэр Умани Цебрий считает, что это провокация.

Табличку обнаружил член общины брацлавских хасидов в Умани Хаим Хазин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне". По его словам, табличка установлена у входа в магазин на улице Европейской.

Надпись дублируется на иврите, означает "Хасидам вход запрещен".

Хазин сообщил, что Объединенная еврейская община Украины обратилась в правоохранительные органы, с заявлением о преступлении по ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

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Мэр Умани Александр Цебрий заявил журналистам, что считает появление таблички провокацией. "Я считаю, что ни один уманский предприниматель не мог такое сделать. Это провокация, чтобы обострить противостояние между паломниками и жителями Умани, которое возникло в этом году", - сказал он.

Хасиды не обслуживаются! - провокационную табличку обнаружили на магазине в Умани 01

Цебрий также сообщил, что написал заявление в правоохранительные органы, чтобы найти виновников провокации.

Также на Цензор.НЕТ: Двух устроивших дебош на могиле цадика Нахмана в Умани паломников из Израиля выдворят из Украины, – замглавы МВД Геращенко. ФОТО

Автор: 

дискриминация (99) Умань (362) хасиды (255) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+28
А по свинскому поведению отдельных хасидов куда заявление написать? Не веди себя как скот и отношение к тебе будет получше
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11.09.2020 16:57
+20
Извиниться за устроенный дебош не додумались.
Но вот табличка зацепила так, что кипятком сцать начали!
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11.09.2020 17:00
+15
Это не провокационная табличка, а информационная.
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11.09.2020 17:05
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Это по европейски , цивилизованно . Кто следующий лишиться права на обслуживание ?
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11.09.2020 20:16 Ответить
А теперь представьте как будет выглядеть этот заголовок в американских новостях ?
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11.09.2020 20:18 Ответить
Хріново табличка сформульована..

Я би сформулював так :


Жителі країн червоної зони по захворюванню Ковід НЕ обслуговуються.
в тому числі на івриті і російською...

І жодних проблем з законом..
тоді хасиди нехай з Степановим судяться
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11.09.2020 20:49 Ответить
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ выше любых "прав покупателя", если кто-то хочет ограничит доступ на свою территорию или отказать в облуживании, то это его право (дажн неважно из каких побуждений. религиохных, культурных или санитарных) также как прово любой религиозной группы не пускать иноверцев к себе (синагогу. мечеть или церковь)
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11.09.2020 22:23 Ответить
Ну личное дело каждого владельца..кого он хочет обслуживать..вот например в Эстонии..есть такие таблички нарисованный олень в красном перечеркнутом кругу..то есть финнов не обслуживает ресторан (потому как финны приезжают тупо ужратся алкоголем в смерть..и ведут себя также...и ничего ..никаких скандалов и типа дискриминаций..все отлично.
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12.09.2020 00:21 Ответить
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