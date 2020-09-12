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Чоловік підірвався на саморобній вибухівці, йдучи вулицею Дніпра. ФОТО

У Дніпрі чоловік підірвався на саморобному вибуховому пристрої.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, вибух стався 11 вересня близько 21:00, коли потерпілий йшов  вулицею.

37-річний місцевий житель зазнав травм рук і ніг, із якими його було госпіталізовано до лікарні.

Попередньо, здетонував саморобний вибуховий пристрій на основі гранати "РГД-5".

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На місце події виїжджали поліцейські слідчо-оперативної групи та вибухотехніки.

За цим фактом слідчими поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Поліція вживає заходів для встановлення особи зловмисника і всіх обставин події.

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Чоловік підірвався на саморобній вибухівці, йдучи вулицею Дніпра 01
Чоловік підірвався на саморобній вибухівці, йдучи вулицею Дніпра 02

Автор: 

вибухівка (472) Дніпро (3282) Нацполіція (15198)


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Топ коментарі
+5
взрыв РГД-5 это уже хулиганство... неприцельное, несистемное хулиганство... А мужика просто резко ухудшилось здоровье.
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12.09.2020 15:46
+5
атамстил за поруганную матрьошку...
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12.09.2020 15:58
+5
Вообще-то это уже терроризм, а не хулиганство, пора все называть своими именами.
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12.09.2020 16:05
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взрыв РГД-5 это уже хулиганство... неприцельное, несистемное хулиганство... А мужика просто резко ухудшилось здоровье.
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12.09.2020 15:46 Відповісти
А в Миколая Коперника погіршилося здоров'я внаслідок підвищення температури тіла. А в Марії-Антуанети порушився кровообіг у судинах голови.
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12.09.2020 23:39 Відповісти
растяжка что ли?
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12.09.2020 15:47 Відповісти
Работал сепар местного разлива,коих в Днепре тысячи.
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12.09.2020 15:52 Відповісти
атамстил за поруганную матрьошку...
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12.09.2020 15:58 Відповісти
Вообще-то это уже терроризм, а не хулиганство, пора все называть своими именами.
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12.09.2020 16:05 Відповісти
дыхнул перегаром на гранатку - она и бахнула.
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12.09.2020 16:12 Відповісти
это "перемерие" переместилось уже вглубь тыла
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12.09.2020 16:41 Відповісти
Чоловік підірвався на саморобній вибухівці, йдучи вулицею Дніпра - Цензор.НЕТ 9165
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12.09.2020 17:11 Відповісти
Поедьте в больницу и спросите,как его зовут.Принимают они меня для установления личности...
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12.09.2020 17:25 Відповісти
Меры...
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12.09.2020 17:30 Відповісти
Статья написана малограмотным человеком...
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12.09.2020 17:53 Відповісти
Как на той стороне. Хлопок неустановленой хлопушки.
Истинное хулиганство.
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12.09.2020 19:40 Відповісти
Какое на хрен хулиганство, это прямое покушение на жизнь, а хулиганство может быть только для лохов!
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12.09.2020 20:04 Відповісти
Не писал ли взорванный человек комментарии против Зеленского на цензоре?
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12.09.2020 21:47 Відповісти
 
 