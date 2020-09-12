Чоловік підірвався на саморобній вибухівці, йдучи вулицею Дніпра. ФОТО
У Дніпрі чоловік підірвався на саморобному вибуховому пристрої.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, вибух стався 11 вересня близько 21:00, коли потерпілий йшов вулицею.
37-річний місцевий житель зазнав травм рук і ніг, із якими його було госпіталізовано до лікарні.
Попередньо, здетонував саморобний вибуховий пристрій на основі гранати "РГД-5".
На місце події виїжджали поліцейські слідчо-оперативної групи та вибухотехніки.
За цим фактом слідчими поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Поліція вживає заходів для встановлення особи зловмисника і всіх обставин події.
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