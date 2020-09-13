Акція солідарності з білорусами відбулася у Києві. ФОТОрепортаж
На Майдані Незалежності в Києві відбувся захід на підтримку протестувальників у Білорусі. На акцію зібралися близько 100 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, учасники тримали прапори і плакати, скандували "Живе Бєларусь", "Іди" і "Лукашенка - в автозак", а також співали пісні групи "Ляпіс Трубецкой".
Учасники розгорнули великий стяг біло-червоно-білого кольору, який у Білорусі використовують учасники протестів, і пройшли маршем центральними вулицями Києва до посольства Білорусі.
Як зазначають організатори події у фейсбуці, "14 вересня громадянин Лукашенко, який незаконно утримує владу в Білорусі, і Путін збираються разом, щоб обговорити нові умови так званої "поглибленої інтеграції". Вони наголошують, що білоруський народ "не надавав Лукашенку жодних повноважень обговорювати та підписувати документи, які дотичні долі Білорусі".
Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі 13 вересня відбувся "Марш героїв". За підрахунками ЗМІ в столиці на вулиці вийшли понад 150 тисяч людей. Скрізь затримують людей, які вийшли на вуличні акції протесту.
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Чего ж ты ноешь постоянно?
Какие-то двойные у вас стандарты.
Лукашенка путєн замінить на більш тупого й покірного...
а українські місцеві дурники радіють.
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Так ты говоришь,за Тихановскую голосовала?Страна тебе не нравится?Денег ты мало зарабатываешь?Стабильность тебе надоела?
Приехали недавно эти "протестующие" Иван Кравцов и Антон Родненков, в Украину, дали прессконференцию, так их спросили про Крым, а те нас это не касается.