Акція солідарності з білорусами відбулася у Києві. ФОТОрепортаж

На Майдані Незалежності в Києві відбувся захід на підтримку протестувальників у Білорусі. На акцію зібралися близько 100 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, учасники тримали прапори і плакати, скандували "Живе Бєларусь", "Іди" і "Лукашенка - в автозак", а також співали пісні групи "Ляпіс Трубецкой".

Учасники розгорнули великий стяг біло-червоно-білого кольору, який у Білорусі використовують учасники протестів, і пройшли маршем центральними вулицями Києва до посольства Білорусі.

Як зазначають організатори події у фейсбуці, "14 вересня громадянин Лукашенко, який незаконно утримує владу в Білорусі, і Путін збираються разом, щоб обговорити нові умови так званої "поглибленої інтеграції". Вони наголошують, що білоруський народ "не надавав Лукашенку жодних повноважень обговорювати та підписувати документи, які дотичні долі Білорусі".

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Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі 13 вересня відбувся "Марш героїв". За підрахунками ЗМІ в столиці на вулиці вийшли понад 150 тисяч людей. Скрізь затримують людей, які вийшли на вуличні акції протесту.