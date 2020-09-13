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Новини Фото Революція в Білорусі
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Акція солідарності з білорусами відбулася у Києві. ФОТОрепортаж

На Майдані Незалежності в Києві відбувся захід на підтримку протестувальників у Білорусі. На акцію зібралися близько 100 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, учасники тримали прапори і плакати, скандували "Живе Бєларусь", "Іди" і "Лукашенка - в автозак", а також співали пісні групи "Ляпіс Трубецкой".

Учасники розгорнули великий стяг біло-червоно-білого кольору, який у Білорусі використовують учасники протестів, і пройшли маршем центральними вулицями Києва до посольства Білорусі.

Як зазначають організатори події у фейсбуці, "14 вересня громадянин Лукашенко, який незаконно утримує владу в Білорусі, і Путін збираються разом, щоб обговорити нові умови так званої "поглибленої інтеграції". Вони наголошують, що білоруський народ "не надавав Лукашенку жодних повноважень обговорювати та підписувати документи, які дотичні долі Білорусі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС Білорусі повідомляє про 400 затриманих у Мінську 13 вересня, силовики стріляли в повітря. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція солідарності з білорусами відбулася у Києві 01
Акція солідарності з білорусами відбулася у Києві 02
Акція солідарності з білорусами відбулася у Києві 03

Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі 13 вересня відбувся "Марш героїв". За підрахунками ЗМІ в столиці на вулиці вийшли понад 150 тисяч людей. Скрізь затримують людей, які вийшли на вуличні акції протесту.

акція (1455) Білорусь (7932) Київ (19490)


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Топ коментарі
+8
К сожалению мы показали плохой пример белорусам. Вряд ли их прельщает революция с перспективой поменять колхозника на клоуна.
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13.09.2020 23:41
+6
Хотя, пожалуй вообще не могу вспомнить революции, которая реально привела к чему-то хорошему.
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13.09.2020 23:46
+4
А выступить против кремлевского зеленого блазня кишка тонка, за белорусов они страдают, смешно.
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13.09.2020 23:32
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А выступить против кремлевского зеленого блазня кишка тонка, за белорусов они страдают, смешно.
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13.09.2020 23:32 Відповісти
Все населення Бєларусі, разом з дітьми, бабусями і дідусями, МЕНШЕ населення однієї Москви.
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13.09.2020 23:34 Відповісти
Ось повернись з Канадії і виступи, граматєй.
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13.09.2020 23:36 Відповісти
А самим страшно?
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13.09.2020 23:38 Відповісти
Сиди за бугром і не вказуй що нам тут робити.
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13.09.2020 23:41 Відповісти
К сожалению мы показали плохой пример белорусам. Вряд ли их прельщает революция с перспективой поменять колхозника на клоуна.
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13.09.2020 23:41 Відповісти
До чого тут це? Кого оберуть той і буде президентом.
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13.09.2020 23:45 Відповісти
Хотя, пожалуй вообще не могу вспомнить революции, которая реально привела к чему-то хорошему.
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13.09.2020 23:46 Відповісти
Дай визначення слову "революція".
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14.09.2020 00:03 Відповісти
Сразу видно кремлебота, они везде это вопрос задают
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14.09.2020 00:29 Відповісти
У нас выбрали?
Выбрали.
Чего ж ты ноешь постоянно?
Какие-то двойные у вас стандарты.
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13.09.2020 23:49 Відповісти
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13.09.2020 23:56 Відповісти
Акція солідарності з білорусами відбулася у Києві - Цензор.НЕТ 2929
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13.09.2020 23:58 Відповісти
Из тех кого им подсунут в бюллетени из тех и выберут.
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14.09.2020 00:06 Відповісти
А обирають з кого?
Лукашенка путєн замінить на більш тупого й покірного...

а українські місцеві дурники радіють.
*********...
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14.09.2020 07:08 Відповісти
Можем Петика подарить, там он будет третьим.
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14.09.2020 04:19 Відповісти
Красивые,свободые лица.Дети.Белорусам того же.
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13.09.2020 23:46 Відповісти
Если хотите сберечь страну, то только так и не иначе!

Акция солидарности с белорусами прошла в Киеве - Цензор.НЕТ 74
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13.09.2020 23:47 Відповісти
Это типо,шо то из жанра ужастиков.Когда маньячелло,закрывает дом изнутри и начинает кровавую жатву гоняясь за перепуганными школьниками.
Так ты говоришь,за Тихановскую голосовала?Страна тебе не нравится?Денег ты мало зарабатываешь?Стабильность тебе надоела?

Акція солідарності з білорусами відбулася у Києві - Цензор.НЕТ 6624
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14.09.2020 00:52 Відповісти
Интересно а в 2014 году в Беларуси кто-то ходил по Минску с украинскими флагами в поддержку протестующих в Киеве?
Приехали недавно эти "протестующие" Иван Кравцов и Антон Родненков, в Украину, дали прессконференцию, так их спросили про Крым, а те нас это не касается.
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14.09.2020 04:26 Відповісти
Мало того - ще розповіли нам про громадянську війну на сході, на шостому році ерефянської агресії. Там совок ще концентрованіший ніж в обнуляндії.
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14.09.2020 05:48 Відповісти
Я так і не зрозумів, що хоче опозиція, те що скинути голову колгоспу тут все ясно, а далі душити експортерів для процвітання імпортних бариг? Сворити неосоюз з метрополією в Москві, розікрасти на радість Заходу і Кремлю конкурентоздатні підприємства, що далі? З мухами в голові тупих і вербонутих СЗР РФ лідерів опозиції. Ну переможуть а далі буде тотальне пограбування індустріапльного надбання, утворення олігархії і розшарування суспільства на москвофілів, западофілів і націоналістів. Україна може на рівні громадських організацій допомагати, але як держава вона повинна відстоювати національні інтереси, щоб танки і ракети РФ не розширились по периметру білорусько-кураїнського кордону. Тобто думати і прораховувати на декілька кроків наперед а спецслужбам допомагати національним інтересам, а не тупій пропутінській опозиції.
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14.09.2020 07:45 Відповісти
Акція солідарності з білорусами відбулася у Києві - Цензор.НЕТ 5010
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14.09.2020 15:22 Відповісти
 
 