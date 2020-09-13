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Новости Фото Революция в Беларуси
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Акция солидарности с белорусами прошла в Киеве. ФОТОрепортаж

На Майдане Независимости в Киеве прошло мероприятие в поддержку протестующих в Беларуси. На акцию собрались около 100 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, участники держали флаги и плакаты, скандировали "Жыве Беларусь", "Иди" и "Лукашенко - в автозак", а также пели песни группы "Ляпис Трубецкой".

Участники развернули большой флаг бело-красно-белого цветов, который в Беларуси используют участники протестов, и прошли маршем по центральным улицам Киева в посольство Беларуси

Как отмечают организаторы события, "14 сентября гражданин Лукашенко, незаконно удерживающий власть в Беларуси, и Путин собираются вместе, чтобы обсудить новые условия так называемой "углубленной интеграции". Они отмечают, что белорусский народ "не давал Лукашенко никаких полномочий обсуждать и подписывать документы, касающиеся судьбы Беларуси".

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Акция солидарности с белорусами прошла в Киеве 01
Акция солидарности с белорусами прошла в Киеве 02
Акция солидарности с белорусами прошла в Киеве 03

Напомним, в Минске и других городах Беларуси 13 сентября проходил "Марш героев". По подсчетам СМИ в столице на улицы вышли более 150 тысяч человек. Везде идут задержания людей, которые вышли на улицы на акции протеста. По данным МВД РБ, только в Минске задержали более 400 человек.

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Автор: 

акция (2425) Беларусь (7893) Киев (25542)


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Топ комментарии
+8
К сожалению мы показали плохой пример белорусам. Вряд ли их прельщает революция с перспективой поменять колхозника на клоуна.
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13.09.2020 23:41
+6
Хотя, пожалуй вообще не могу вспомнить революции, которая реально привела к чему-то хорошему.
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13.09.2020 23:46
+4
А выступить против кремлевского зеленого блазня кишка тонка, за белорусов они страдают, смешно.
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13.09.2020 23:32
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А выступить против кремлевского зеленого блазня кишка тонка, за белорусов они страдают, смешно.
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13.09.2020 23:32 Ответить
Все населення Бєларусі, разом з дітьми, бабусями і дідусями, МЕНШЕ населення однієї Москви.
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13.09.2020 23:34 Ответить
Ось повернись з Канадії і виступи, граматєй.
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13.09.2020 23:36 Ответить
А самим страшно?
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13.09.2020 23:38 Ответить
Сиди за бугром і не вказуй що нам тут робити.
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13.09.2020 23:41 Ответить
К сожалению мы показали плохой пример белорусам. Вряд ли их прельщает революция с перспективой поменять колхозника на клоуна.
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13.09.2020 23:41 Ответить
До чого тут це? Кого оберуть той і буде президентом.
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13.09.2020 23:45 Ответить
Хотя, пожалуй вообще не могу вспомнить революции, которая реально привела к чему-то хорошему.
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13.09.2020 23:46 Ответить
Дай визначення слову "революція".
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14.09.2020 00:03 Ответить
Сразу видно кремлебота, они везде это вопрос задают
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14.09.2020 00:29 Ответить
У нас выбрали?
Выбрали.
Чего ж ты ноешь постоянно?
Какие-то двойные у вас стандарты.
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13.09.2020 23:49 Ответить
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13.09.2020 23:56 Ответить
Акція солідарності з білорусами відбулася у Києві - Цензор.НЕТ 2929
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13.09.2020 23:58 Ответить
Из тех кого им подсунут в бюллетени из тех и выберут.
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14.09.2020 00:06 Ответить
А обирають з кого?
Лукашенка путєн замінить на більш тупого й покірного...

а українські місцеві дурники радіють.
*********...
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14.09.2020 07:08 Ответить
Можем Петика подарить, там он будет третьим.
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14.09.2020 04:19 Ответить
Красивые,свободые лица.Дети.Белорусам того же.
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13.09.2020 23:46 Ответить
Если хотите сберечь страну, то только так и не иначе!

Акция солидарности с белорусами прошла в Киеве - Цензор.НЕТ 74
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13.09.2020 23:47 Ответить
Это типо,шо то из жанра ужастиков.Когда маньячелло,закрывает дом изнутри и начинает кровавую жатву гоняясь за перепуганными школьниками.
Так ты говоришь,за Тихановскую голосовала?Страна тебе не нравится?Денег ты мало зарабатываешь?Стабильность тебе надоела?

Акція солідарності з білорусами відбулася у Києві - Цензор.НЕТ 6624
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14.09.2020 00:52 Ответить
Интересно а в 2014 году в Беларуси кто-то ходил по Минску с украинскими флагами в поддержку протестующих в Киеве?
Приехали недавно эти "протестующие" Иван Кравцов и Антон Родненков, в Украину, дали прессконференцию, так их спросили про Крым, а те нас это не касается.
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14.09.2020 04:26 Ответить
Мало того - ще розповіли нам про громадянську війну на сході, на шостому році ерефянської агресії. Там совок ще концентрованіший ніж в обнуляндії.
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14.09.2020 05:48 Ответить
Я так і не зрозумів, що хоче опозиція, те що скинути голову колгоспу тут все ясно, а далі душити експортерів для процвітання імпортних бариг? Сворити неосоюз з метрополією в Москві, розікрасти на радість Заходу і Кремлю конкурентоздатні підприємства, що далі? З мухами в голові тупих і вербонутих СЗР РФ лідерів опозиції. Ну переможуть а далі буде тотальне пограбування індустріапльного надбання, утворення олігархії і розшарування суспільства на москвофілів, западофілів і націоналістів. Україна може на рівні громадських організацій допомагати, але як держава вона повинна відстоювати національні інтереси, щоб танки і ракети РФ не розширились по периметру білорусько-кураїнського кордону. Тобто думати і прораховувати на декілька кроків наперед а спецслужбам допомагати національним інтересам, а не тупій пропутінській опозиції.
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14.09.2020 07:45 Ответить
Акція солідарності з білорусами відбулася у Києві - Цензор.НЕТ 5010
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14.09.2020 15:22 Ответить
 
 