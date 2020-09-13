Акция солидарности с белорусами прошла в Киеве. ФОТОрепортаж
На Майдане Независимости в Киеве прошло мероприятие в поддержку протестующих в Беларуси. На акцию собрались около 100 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, участники держали флаги и плакаты, скандировали "Жыве Беларусь", "Иди" и "Лукашенко - в автозак", а также пели песни группы "Ляпис Трубецкой".
Участники развернули большой флаг бело-красно-белого цветов, который в Беларуси используют участники протестов, и прошли маршем по центральным улицам Киева в посольство Беларуси
Как отмечают организаторы события, "14 сентября гражданин Лукашенко, незаконно удерживающий власть в Беларуси, и Путин собираются вместе, чтобы обсудить новые условия так называемой "углубленной интеграции". Они отмечают, что белорусский народ "не давал Лукашенко никаких полномочий обсуждать и подписывать документы, касающиеся судьбы Беларуси".
Напомним, в Минске и других городах Беларуси 13 сентября проходил "Марш героев". По подсчетам СМИ в столице на улицы вышли более 150 тысяч человек. Везде идут задержания людей, которые вышли на улицы на акции протеста. По данным МВД РБ, только в Минске задержали более 400 человек.
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Чего ж ты ноешь постоянно?
Какие-то двойные у вас стандарты.
Лукашенка путєн замінить на більш тупого й покірного...
а українські місцеві дурники радіють.
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Так ты говоришь,за Тихановскую голосовала?Страна тебе не нравится?Денег ты мало зарабатываешь?Стабильность тебе надоела?
Приехали недавно эти "протестующие" Иван Кравцов и Антон Родненков, в Украину, дали прессконференцию, так их спросили про Крым, а те нас это не касается.