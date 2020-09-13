Акция солидарности с белорусами прошла в Киеве. ФОТОрепортаж

На Майдане Независимости в Киеве прошло мероприятие в поддержку протестующих в Беларуси. На акцию собрались около 100 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, участники держали флаги и плакаты, скандировали "Жыве Беларусь", "Иди" и "Лукашенко - в автозак", а также пели песни группы "Ляпис Трубецкой".

Участники развернули большой флаг бело-красно-белого цветов, который в Беларуси используют участники протестов, и прошли маршем по центральным улицам Киева в посольство Беларуси

Как отмечают организаторы события, "14 сентября гражданин Лукашенко, незаконно удерживающий власть в Беларуси, и Путин собираются вместе, чтобы обсудить новые условия так называемой "углубленной интеграции". Они отмечают, что белорусский народ "не давал Лукашенко никаких полномочий обсуждать и подписывать документы, касающиеся судьбы Беларуси".

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Напомним, в Минске и других городах Беларуси 13 сентября проходил "Марш героев". По подсчетам СМИ в столице на улицы вышли более 150 тысяч человек. Везде идут задержания людей, которые вышли на улицы на акции протеста. По данным МВД РБ, только в Минске задержали более 400 человек.

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