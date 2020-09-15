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Топ коментарі
+45
Ермак спрашивает Машку:
- А давай мы в ОПу...пристроим твою бабушку?
- Та у меня после дедушки еще ОПа болит....
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15.09.2020 17:23
+42
И не слышно Саакашвилов, Парасюков, Семенченков и прочих Соболевых с Наемами и Лещенками ...
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15.09.2020 17:21
+37
Кадровий резерв країни. Принцип добору кадрів командою Зеленського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6799
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15.09.2020 18:43
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В данном случае слово "резерв" пишется в буквой "п" в начале...
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15.09.2020 17:17 Відповісти
На последней фоте губы у подруги точь-в-точь как у куклы из секс-шопа
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15.09.2020 17:20 Відповісти
Ну, воно таке і є - лялька для сексу. А піддуті губи для того, щоб не показувати статеві - практично, такі ж самі
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15.09.2020 18:07 Відповісти
И не слышно Саакашвилов, Парасюков, Семенченков и прочих Соболевых с Наемами и Лещенками ...
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15.09.2020 17:21 Відповісти
их жеж уже пристроили, и очевидно через то же место, что и эту губатую протежистку
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15.09.2020 17:32 Відповісти
Про Лещенка, це точно: сидить на зарплаті у наглядовій раді і так вихваляє Зє!, що вже просто нудить. Тому перестав його дивитися і слухати - гівно гівном. Те, що викривав порошенківські гешефти - респект, але так осліпнути при Зє!, а ще й операцію на очах зробив. А совість осліпла. Бідолашний...
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15.09.2020 18:11 Відповісти
а шо именно он выкрыл из Порошенковских гешефтов ?
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15.09.2020 18:12 Відповісти
ничё, но очень старался. за что зеледурныки его очень любили.
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16.09.2020 08:35 Відповісти
Якби Порошенко не був лохом і сам прилаштував Лещенка в ********* раду, ти-б дізнався що чеснішої за Порошенко немає людини в Україні!..
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15.09.2020 18:48 Відповісти
ну тоді він би перестав бути Порошенком
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15.09.2020 19:43 Відповісти
Ермак спрашивает Машку:
- А давай мы в ОПу...пристроим твою бабушку?
- Та у меня после дедушки еще ОПа болит....
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15.09.2020 17:23 Відповісти
Зачьотні жаби 😂😂😂
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15.09.2020 17:26 Відповісти
..только некоторые поддутые ту мач..)
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15.09.2020 18:50 Відповісти
у зелёных кумовство аж зашкаливает! а их рабам - всё божья роса
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15.09.2020 17:31 Відповісти
Кадровий резерв країни. Принцип добору кадрів командою Зеленського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5566
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15.09.2020 18:35 Відповісти
Надя-героиня Украины, нам бы её в Беларусь, она скоро уберёт убийцу-луку, у неё с собой много гранат, на луку использует одну.

Кадровий резерв країни. Принцип добору кадрів командою Зеленського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7729
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15.09.2020 18:36 Відповісти
Кадровий резерв країни. Принцип добору кадрів командою Зеленського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6799
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15.09.2020 18:43 Відповісти
На останній картинці ,, що то за жахіття ??? . .
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15.09.2020 18:45 Відповісти
то із армянського мультфільму
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15.09.2020 18:52 Відповісти
З Фокіним зрозуміло, а хто ж Кравчука "прістроіл"? Невже також ця внучка?
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15.09.2020 19:11 Відповісти
Кадровий резерв країни. Принцип добору кадрів командою Зеленського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7271
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15.09.2020 20:14 Відповісти
Кадровий резерв країни. Принцип добору кадрів командою Зеленського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4765
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15.09.2020 20:28 Відповісти
такие няшки. а где стефанчук, или они его сожрали?
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15.09.2020 22:38 Відповісти
снова в подкацапленном какао-дурдоме трудотерапия - урок малевания.
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15.09.2020 21:58 Відповісти
а кто там у клована секретуткой в ОПе? не подкацапленный ли дЕрьмак?
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16.09.2020 08:38 Відповісти
после признания Машки Фокиной о протежировании деда, стало ясно, что в Украине важный вопрос национальной безопасности "решается с помощью некой внучки, которая, во-первых, живет в Майами, во-вторых неизвестно чем занимается, которая дружит с человеком, который не имеет никаких конституционных прав, а просто является секретарем президента.

Все это заставляет задуматься, что наша страна катится в пропасть… если кадровый потенциал подбирается среди каких-то…Посмотрите фото в Instagram и поймите ее интеллектуальный уровень".
Украину ожидают новые потрясения, так как на Банковой, похоже, не собираются менять подход к руководству страной. "Задумайтесь, как кадровая политика проводится в нашей стране… и какой ужас ждет нас в будущем. Потому что если все настолько просто и примитивно, то даже страшно представить, кто будет следующим премьер-министром".
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16.09.2020 22:33 Відповісти
 
 