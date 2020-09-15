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Кадровий резерв країни. Принцип добору кадрів командою Зеленського у ФОТОжабах
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- А давай мы в ОПу...пристроим твою бабушку?
- Та у меня после дедушки еще ОПа болит....
Все это заставляет задуматься, что наша страна катится в пропасть… если кадровый потенциал подбирается среди каких-то…Посмотрите фото в Instagram и поймите ее интеллектуальный уровень".
Украину ожидают новые потрясения, так как на Банковой, похоже, не собираются менять подход к руководству страной. "Задумайтесь, как кадровая политика проводится в нашей стране… и какой ужас ждет нас в будущем. Потому что если все настолько просто и примитивно, то даже страшно представить, кто будет следующим премьер-министром".