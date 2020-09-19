"Правий сектор" закликає ЦВК не допустити до виборів КПУ, ОПЗЖ та партію Пальчевського. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 19 вересня, "Правий сектор" вийшов під ЦВК із попереджувальною акцією, вимога якої - заборона для КПУ та проросійських партій брати участь у виборах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку організації.
Як відомо, у ЦВК прийняли документи від Комуністичної партії України про участь політсили у місцевих виборах - у переліку партій під №172.
Під час акції керівник Київського осередку політичної партії "Правий сектор" Юрій Гуренко зазначив, що один раз комуністи вже знищили Україну, і нагадав про Голодомор. Він також навів відомі слова Жукова: "Зачем вооружать этих х*хлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!"
"Невже ми хочемо повторення, дозволим цим відкрито проросійським силам чи мімікуруючим під патріотичні ("Перемога Пальчевського") брати участь у виборах?" - зазначив Юрій Гуренко.
Акція завершилася передаванням листів до ЦВК, у яких "Правий сектор" вимагає не допустити до виборів проросійські політичні партії, які є агентами впливу Кремля (КПУ, "Перемога Пальчевського", "Опозиційна платформа - За життя", "Партія Шарія" і "Опозиційний блок"), на підставі законодавства України, згідно якого забороняється існування політичних партій, у програмних принципах або діях яких є загроза для територіальної цілісності або безпеки України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Украинская сволочь должна понимать, что мы можем завоевать эту страну" Дугин
https://youtu.be/k0Wpw_aHV0g
украинцы вынесут их на вилах!
Почему вышли только "Правый сектор"??? А где остальные проукраинские партии...
Хочу напомнить! В 1919 году Украина не смогла противостоять большевицкой России потому,что не консоидировались украинские противники союза с Рашкой! И ,в результате этого,Украина на 70 лет потеряла самостоятельность и имела....,короче(Голодомор,уничтожение украинскости,руссификацию и прочие "прелести").
ВСЕ ПРОУКРАИНСКИЕ ПАРТИИ!! ОБЪЕДТНЯЙТЕСЬ В КУЛАК!!
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ ВЫ СИЛА!!!💙💛
Так, сторінка "Асоціація платників податків. Київ" заплатила за рекламу соцопитувань, які пророкували Пальчевському високий результат, 5545 доларів.Сторінка "Полит Пост" від початку 2020 року сплатила за рекламу таких соцопитувань 2503 долари.Активно політика просувають сайти холдингу "Знай медіа" (Znaj Media): Znaj.ua та Politeka, які публікують на день по декілька новин із коментарями чи заявами Пальчевського.======== за даними https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=16325604&tb=history YouControl , ця партія була зареєстрована ще в липні 2015 року й мала назву "Україна завтра". Її першим головою був Павло Білоцерківський. Він або ж його повний тезко https://posipaky.info/minion/333239 у Верховній Раді 8-го скликання працював помічником на громадських засадах у мажоритарника з Харківщини, члена депутатської групи "https://vybory.pravda.com.ua/files/graph/volya-narodu/ Воля народу ", https://www.chesno.org/politician/77/#far фігуранта антикорупційних розслідувань щодо тендерних махінацій та https://knopkodavy.chesno.org/77/ кнопкодава https://www.chesno.org/politician/77/ Анатолія Гіршфельда --------докладніше тут======Політична трансформація: що відомо про партію "Перемога Пальчевського"?