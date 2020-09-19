"Правий сектор" закликає ЦВК не допустити до виборів КПУ, ОПЗЖ та партію Пальчевського. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 вересня, "Правий сектор" вийшов під ЦВК із попереджувальною акцією, вимога якої - заборона для КПУ та проросійських партій брати участь у виборах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку організації.

Як відомо, у ЦВК прийняли документи від Комуністичної партії України про участь політсили у місцевих виборах - у переліку партій під №172.







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Під час акції керівник Київського осередку політичної партії "Правий сектор" Юрій Гуренко зазначив, що один раз комуністи вже знищили Україну, і нагадав про Голодомор. Він також навів відомі слова Жукова: "Зачем вооружать этих х*хлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!"

"Невже ми хочемо повторення, дозволим цим відкрито проросійським силам чи мімікуруючим під патріотичні ("Перемога Пальчевського") брати участь у виборах?" - зазначив Юрій Гуренко.

Акція завершилася передаванням листів до ЦВК, у яких "Правий сектор" вимагає не допустити до виборів проросійські політичні партії, які є агентами впливу Кремля (КПУ, "Перемога Пальчевського", "Опозиційна платформа - За життя", "Партія Шарія" і "Опозиційний блок"), на підставі законодавства України, згідно якого забороняється існування політичних партій, у програмних принципах або діях яких є загроза для територіальної цілісності або безпеки України.











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