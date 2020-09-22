Небо над Запоріжжям 22 вересня. ФОТО ДНЯ
У небі над центром Запоріжжя видно стовпи чорного диму.
Фотографію опублікувала у Фейсбуці жителька Запоріжжя Вікторія Косенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Дихайте глибше (((Запоріжжя. Небо над мерією", - написала вона.
Нагадаємо, 19 вересня в Запоріжжі близько півтори тисячі городян вийшли на акцію під назвою "Маю право дихати". Люди вимагали від центральних і місцевих органів влади почати поетапно знижувати викиди шкідливих речовин запорізькими підприємствами.
Мітинг провели під стінами обласної державної адміністрації. Його організували понад десяток громадських організацій міста.
Активісти принесли з собою тематичні плакати з написами "#маюправодихати", "Годі нас труїти" та іншими. Також учасники акції поклали на сходи будівлі адміністрації мішки, які наочно демонструють скільки шкідливих речовин вдихають городяни за рік через викиди в атмосферу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
макарон с хлебом жрёшь много ?
Нюхайте п***расы и любители *зеленой енергетики* Ахметова
А то при СССР такого небыло- Днепродзержинск, Запорожье Мариуполь, Челябинск города Донбасса... Это будущие депутаты себе очки набирают... На ЗТМК в рабочей зоне в 90-х годах- 16 норм ПДК по хлору. ..
ти закінчуй жрати на ніч макарони з хлібом і майонезом, може й поменшаєш
У меня друг там жил, когда вся эта срань работала на полную. Так он жаловался, что вывало вывесишь белье, а оно потом то красного, то зеленого, то еще какого цвета... в зависимости от того откуда дул ветер с ЗАЛКа, с электродного завода или еще откуда...
- смог був навіть черніший густіший(особливо це було помітно
з Хоортиці), а заболочена місцевість
у місті - червона... і ніхто не виходив.
- смог був навіть черніший
Подтверждаю. Ахметов на Запорожстали лымы подчистил, но другой раз прорывается как в старые добрые времена- сплошная красная пыль над цехами...
А в чем кстати кипишь???)))
Один раз попал летом под дождь в Запорожье....
Тениску пришлось выбросить))))