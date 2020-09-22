Небо над Запоріжжям 22 вересня. ФОТО ДНЯ

У небі над центром Запоріжжя видно стовпи чорного диму.

Фотографію опублікувала у Фейсбуці жителька Запоріжжя Вікторія Косенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дихайте глибше (((Запоріжжя. Небо над мерією", - написала вона.

Нагадаємо, 19 вересня в Запоріжжі близько півтори тисячі городян вийшли на акцію під назвою "Маю право дихати". Люди вимагали від центральних і місцевих органів влади почати поетапно знижувати викиди шкідливих речовин запорізькими підприємствами.

Мітинг провели під стінами обласної державної адміністрації. Його організували понад десяток громадських організацій міста.

Активісти принесли з собою тематичні плакати з написами "#маюправодихати", "Годі нас труїти" та іншими. Також учасники акції поклали на сходи будівлі адміністрації мішки, які наочно демонструють скільки шкідливих речовин вдихають городяни за рік через викиди в атмосферу.