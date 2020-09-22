УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9855 відвідувачів онлайн
Новини Фото
19 458 35

Небо над Запоріжжям 22 вересня. ФОТО ДНЯ

У небі над центром Запоріжжя видно стовпи чорного диму.

Фотографію опублікувала у Фейсбуці жителька Запоріжжя Вікторія Косенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дихайте глибше (((Запоріжжя. Небо над мерією", - написала вона.

Також дивіться: "І це не апокаліпсис": в мережі опубліковано фото "задимленого" Запоріжжя. ФОТО

Небо над Запоріжжям 22 вересня 01

Нагадаємо, 19 вересня в Запоріжжі близько півтори тисячі городян вийшли на акцію під назвою "Маю право дихати". Люди вимагали від центральних і місцевих органів влади почати поетапно знижувати викиди шкідливих речовин запорізькими підприємствами.

Мітинг провели під стінами обласної державної адміністрації. Його організували понад десяток громадських організацій міста.

Активісти принесли з собою тематичні плакати з написами "#маюправодихати", "Годі нас труїти" та іншими. Також учасники акції поклали на сходи будівлі адміністрації мішки, які наочно демонструють скільки шкідливих речовин вдихають городяни за рік через викиди в атмосферу.

Автор: 

Запоріжжя (2358) екологія (1373)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Воно завжди таким було.
показати весь коментар
22.09.2020 20:19 Відповісти
+6
как вообще можно продолжать жить в Запорожье или Мариуполе ?
показати весь коментар
22.09.2020 20:25 Відповісти
+6
Как в Запорожской области работает крупнейшая украинская ветряная электростанция, получающая миллиардные дотации из государства, - ФОТОРЕПОРТАЖ

Нюхайте п***расы и любители *зеленой енергетики* Ахметова
показати весь коментар
22.09.2020 20:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Воно завжди таким було.
показати весь коментар
22.09.2020 20:19 Відповісти
Нет
показати весь коментар
22.09.2020 20:24 Відповісти
ты почему большой ?

макарон с хлебом жрёшь много ?
показати весь коментар
22.09.2020 20:26 Відповісти
Та ні, не завжди. Було значно худшим, коли усі виробництва працювали.
показати весь коментар
22.09.2020 21:29 Відповісти
было хуже!
показати весь коментар
23.09.2020 06:58 Відповісти
как вообще можно продолжать жить в Запорожье или Мариуполе ?
показати весь коментар
22.09.2020 20:25 Відповісти
Чи в Кривому Розі?
показати весь коментар
22.09.2020 21:34 Відповісти
та то вообще що-то из загробной жизни
показати весь коментар
22.09.2020 21:37 Відповісти
Ну тьі же со своими мозгами живешь...
показати весь коментар
23.09.2020 06:17 Відповісти
Второй этаж окна справа, кабинет Буряка, но это не видит..
показати весь коментар
22.09.2020 20:27 Відповісти
Как в Запорожской области работает крупнейшая украинская ветряная электростанция, получающая миллиардные дотации из государства, - ФОТОРЕПОРТАЖ

Нюхайте п***расы и любители *зеленой енергетики* Ахметова
показати весь коментар
22.09.2020 20:27 Відповісти
Це кашмар для тих,хто не бачив небо Маріуполя!
показати весь коментар
22.09.2020 20:28 Відповісти
это ж до какой степени нужно ненавидеть здоровье своего организма, чтобы понимать это, видеть это своими глазами, но продолжать это нюхать
показати весь коментар
22.09.2020 20:34 Відповісти
чтобы понимать это, видеть это своими глазами, но продолжать это нюхать

А то при СССР такого небыло- Днепродзержинск, Запорожье Мариуполь, Челябинск города Донбасса... Это будущие депутаты себе очки набирают... На ЗТМК в рабочей зоне в 90-х годах- 16 норм ПДК по хлору. ..
показати весь коментар
22.09.2020 20:39 Відповісти
ще одна велика )))

ти закінчуй жрати на ніч макарони з хлібом і майонезом, може й поменшаєш
показати весь коментар
22.09.2020 20:45 Відповісти
и 23 по толуолу
показати весь коментар
22.09.2020 21:32 Відповісти
При совке то?! Конечно было! Да еще похлеще, просто любители совка помнят только колбасу по 2.2, а все остальные "прелести" как то забылись...
У меня друг там жил, когда вся эта срань работала на полную. Так он жаловался, что вывало вывесишь белье, а оно потом то красного, то зеленого, то еще какого цвета... в зависимости от того откуда дул ветер с ЗАЛКа, с электродного завода или еще откуда...
показати весь коментар
22.09.2020 21:58 Відповісти
зря ты так! у нас так каждый день, я в Запорожье живу... зависит только в какую сторону ветер, кого накроет! заводы в центре города! на заводах не включают газоочистки, экономят э/э! при СССР включали, там задачи были другие, поэтому травили поменьше, чем сейчас!!!
показати весь коментар
06.12.2020 19:45 Відповісти
Так я не понял, это зашквар Зе или личная заслуга Парашенки?
показати весь коментар
22.09.2020 20:30 Відповісти
зашквар
показати весь коментар
22.09.2020 20:32 Відповісти
Пам"ятаю Запоріжжя 1980 років ,
- смог був навіть черніший густіший(особливо це було помітно
з Хоортиці), а заболочена місцевість
у місті - червона... і ніхто не виходив.
показати весь коментар
22.09.2020 20:34 Відповісти
под выборы начинается экобесие
показати весь коментар
22.09.2020 20:42 Відповісти
Пам"ятаю Запоріжжя 1980 років ,
- смог був навіть черніший

Подтверждаю. Ахметов на Запорожстали лымы подчистил, но другой раз прорывается как в старые добрые времена- сплошная красная пыль над цехами...
показати весь коментар
22.09.2020 20:42 Відповісти
Да левый берег Киева , особенно харьковский массив, позняки, осокорки каждое утро на 365 в тумане смрада дерьма и сожжённого пластиката встречают... а ведь даже не ГОК какой нибудь...
показати весь коментар
22.09.2020 21:19 Відповісти
Два днi тому коли прокинувся (Харкiвський масив), то подумав, що потрапив у Silent Hill.
показати весь коментар
23.09.2020 18:52 Відповісти
так а шо тут такого?черный легкий дымок и всего то делов.вечером(где то после 20.00) в районе проходной Мартены гляньте и сфотайте какого цвета там дым.если конечно дышать там сможете.
показати весь коментар
22.09.2020 21:25 Відповісти
Запорожцам что , на митинги выходить? Им некогда, они прайдами заняты....
показати весь коментар
22.09.2020 21:51 Відповісти
???
А в чем кстати кипишь???)))
Один раз попал летом под дождь в Запорожье....
Тениску пришлось выбросить))))
показати весь коментар
22.09.2020 21:56 Відповісти
Таке ж небо можна показати не тільки у Запоріжжі, а також в Маріуполі, Кам'янському, Дніпрі, Кривому Розі та ін. Причина такого забруднення навколишнього середовища - недолуга екологічна політика влади, яка під тиском олігархів не приймає більш жорсткі європейські норми щодо об'єму та інтенсивності викидів у повітря.
показати весь коментар
22.09.2020 22:02 Відповісти
ДЫМА ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ ОТ СОЖЖЕННЫХ ТРУПОВ КОРРУПЦИОНЕРОВ !!!
показати весь коментар
23.09.2020 01:56 Відповісти
Типичное небо над Кривым Рогом и ...Каменским. Причем последний даст фору всем...
показати весь коментар
23.09.2020 06:06 Відповісти
НУ ПОЧЕМУ ВСЕ ВРЕМЯ ЗАПОРОЖЬЕ ИЛИ КРИВОЙ РОГ, А МАРИУПОЛЬ ЗАБЫВАЮТ, КАК НАРОЧНО! ПРИЕЗЖАЙТЕ И ПОДЫШИТЕ С НАМИ! И В ТУМАНЕ СМОГА ПОНЕЖТЕСЬ У МОРЯ!
показати весь коментар
23.09.2020 09:21 Відповісти
Небо над Запоріжжям 22 вересня - Цензор.НЕТ 3551Ахметов что-то совсем обнаглел в последнее время со своими заводами. Раньше такого не было
показати весь коментар
23.09.2020 09:21 Відповісти
Давайте уточним. Жители Запорожья выбирают в руководителя области всяких гондо...в (собственников или их представителей) этих же предприятий. Которые убивают их и их детей. При этом сидят тихо. Но ворчат... Предприятия нужно блокировать. Да, полностью блокировать их работу. И разблокировать работу только после модернизацию "выхлопа". Жители Запорожья должны понимать что выступают против ОПГ. А эти понимают только силу и цену бабок. Если боитесь остаться без работы. То могу сказать что здоровье детей и внуков дороже любых денег.
показати весь коментар
24.09.2020 10:47 Відповісти
 
 