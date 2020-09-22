РУС
Небо над Запорожьем 22 сентября. ФОТО ДНЯ

В небе над центром Запорожья видны столбы черного дыма.

Фотографию опубликовала в Фейсбуке жительница Запорожья Виктория Косенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Дышите глубже((( Запорожье. Небо над мэрией", - написала она.

Небо над Запорожьем 22 сентября 01

Напомним, 19 сентября в Запорожье около полутора тысяч горожан вышли на акцию под названием "Имею право дышать". Люди требовали от центральных и местных органов власти начать поэтапно снижать выбросы вредных веществ запорожскими предприятиями.

Митинг провели под стенами областной государственной администрации. Его организовали более десяти общественных организаций города.

Также на Цензор.НЕТ: "И это не апокалипсис": в сети опубликовано фото "горящего" Запорожья. ФОТО

Активисты принесли с собой тематические плакаты с надписями "#имеюправодышать", "Хватит нас травить" и другими. Также участники акции положили на лестницу здания администрации мешки, которые наглядно демонстрируют сколько вредных веществ вдыхают горожане за год из-за выбросов в атмосферу.

Автор: 

Запорожье (2735) экология (1612)
Воно завжди таким було.
22.09.2020 20:19
как вообще можно продолжать жить в Запорожье или Мариуполе ?
22.09.2020 20:25
Как в Запорожской области работает крупнейшая украинская ветряная электростанция, получающая миллиардные дотации из государства, - ФОТОРЕПОРТАЖ

Нюхайте п***расы и любители *зеленой енергетики* Ахметова
22.09.2020 20:27
Воно завжди таким було.
22.09.2020 20:19
Нет
22.09.2020 20:24
ты почему большой ?

макарон с хлебом жрёшь много ?
22.09.2020 20:26
Та ні, не завжди. Було значно худшим, коли усі виробництва працювали.
22.09.2020 21:29
было хуже!
23.09.2020 06:58
как вообще можно продолжать жить в Запорожье или Мариуполе ?
22.09.2020 20:25
Чи в Кривому Розі?
22.09.2020 21:34
та то вообще що-то из загробной жизни
22.09.2020 21:37
Ну тьі же со своими мозгами живешь...
23.09.2020 06:17
Второй этаж окна справа, кабинет Буряка, но это не видит..
22.09.2020 20:27
Це кашмар для тих,хто не бачив небо Маріуполя!
22.09.2020 20:28
это ж до какой степени нужно ненавидеть здоровье своего организма, чтобы понимать это, видеть это своими глазами, но продолжать это нюхать
22.09.2020 20:34
чтобы понимать это, видеть это своими глазами, но продолжать это нюхать

А то при СССР такого небыло- Днепродзержинск, Запорожье Мариуполь, Челябинск города Донбасса... Это будущие депутаты себе очки набирают... На ЗТМК в рабочей зоне в 90-х годах- 16 норм ПДК по хлору. ..
22.09.2020 20:39
ще одна велика )))

ти закінчуй жрати на ніч макарони з хлібом і майонезом, може й поменшаєш
22.09.2020 20:45
и 23 по толуолу
22.09.2020 21:32
При совке то?! Конечно было! Да еще похлеще, просто любители совка помнят только колбасу по 2.2, а все остальные "прелести" как то забылись...
У меня друг там жил, когда вся эта срань работала на полную. Так он жаловался, что вывало вывесишь белье, а оно потом то красного, то зеленого, то еще какого цвета... в зависимости от того откуда дул ветер с ЗАЛКа, с электродного завода или еще откуда...
22.09.2020 21:58
зря ты так! у нас так каждый день, я в Запорожье живу... зависит только в какую сторону ветер, кого накроет! заводы в центре города! на заводах не включают газоочистки, экономят э/э! при СССР включали, там задачи были другие, поэтому травили поменьше, чем сейчас!!!
06.12.2020 19:45
Так я не понял, это зашквар Зе или личная заслуга Парашенки?
22.09.2020 20:30
зашквар
22.09.2020 20:32
Пам"ятаю Запоріжжя 1980 років ,
- смог був навіть черніший густіший(особливо це було помітно
з Хоортиці), а заболочена місцевість
у місті - червона... і ніхто не виходив.
22.09.2020 20:34
под выборы начинается экобесие
22.09.2020 20:42
Пам"ятаю Запоріжжя 1980 років ,
- смог був навіть черніший

Подтверждаю. Ахметов на Запорожстали лымы подчистил, но другой раз прорывается как в старые добрые времена- сплошная красная пыль над цехами...
22.09.2020 20:42
Да левый берег Киева , особенно харьковский массив, позняки, осокорки каждое утро на 365 в тумане смрада дерьма и сожжённого пластиката встречают... а ведь даже не ГОК какой нибудь...
22.09.2020 21:19
Два днi тому коли прокинувся (Харкiвський масив), то подумав, що потрапив у Silent Hill.
23.09.2020 18:52
так а шо тут такого?черный легкий дымок и всего то делов.вечером(где то после 20.00) в районе проходной Мартены гляньте и сфотайте какого цвета там дым.если конечно дышать там сможете.
22.09.2020 21:25
Запорожцам что , на митинги выходить? Им некогда, они прайдами заняты....
22.09.2020 21:51
???
А в чем кстати кипишь???)))
Один раз попал летом под дождь в Запорожье....
Тениску пришлось выбросить))))
22.09.2020 21:56
Таке ж небо можна показати не тільки у Запоріжжі, а також в Маріуполі, Кам'янському, Дніпрі, Кривому Розі та ін. Причина такого забруднення навколишнього середовища - недолуга екологічна політика влади, яка під тиском олігархів не приймає більш жорсткі європейські норми щодо об'єму та інтенсивності викидів у повітря.
22.09.2020 22:02
ДЫМА ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ ОТ СОЖЖЕННЫХ ТРУПОВ КОРРУПЦИОНЕРОВ !!!
23.09.2020 01:56
Типичное небо над Кривым Рогом и ...Каменским. Причем последний даст фору всем...
23.09.2020 06:06
НУ ПОЧЕМУ ВСЕ ВРЕМЯ ЗАПОРОЖЬЕ ИЛИ КРИВОЙ РОГ, А МАРИУПОЛЬ ЗАБЫВАЮТ, КАК НАРОЧНО! ПРИЕЗЖАЙТЕ И ПОДЫШИТЕ С НАМИ! И В ТУМАНЕ СМОГА ПОНЕЖТЕСЬ У МОРЯ!
23.09.2020 09:21
Небо над Запоріжжям 22 вересня - Цензор.НЕТ 3551Ахметов что-то совсем обнаглел в последнее время со своими заводами. Раньше такого не было
23.09.2020 09:21
Давайте уточним. Жители Запорожья выбирают в руководителя области всяких гондо...в (собственников или их представителей) этих же предприятий. Которые убивают их и их детей. При этом сидят тихо. Но ворчат... Предприятия нужно блокировать. Да, полностью блокировать их работу. И разблокировать работу только после модернизацию "выхлопа". Жители Запорожья должны понимать что выступают против ОПГ. А эти понимают только силу и цену бабок. Если боитесь остаться без работы. То могу сказать что здоровье детей и внуков дороже любых денег.
24.09.2020 10:47
 
 