Небо над Запорожьем 22 сентября. ФОТО ДНЯ

В небе над центром Запорожья видны столбы черного дыма.

Фотографию опубликовала в Фейсбуке жительница Запорожья Виктория Косенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Дышите глубже((( Запорожье. Небо над мэрией", - написала она.

Напомним, 19 сентября в Запорожье около полутора тысяч горожан вышли на акцию под названием "Имею право дышать". Люди требовали от центральных и местных органов власти начать поэтапно снижать выбросы вредных веществ запорожскими предприятиями.

Митинг провели под стенами областной государственной администрации. Его организовали более десяти общественных организаций города.

Активисты принесли с собой тематические плакаты с надписями "#имеюправодышать", "Хватит нас травить" и другими. Также участники акции положили на лестницу здания администрации мешки, которые наглядно демонстрируют сколько вредных веществ вдыхают горожане за год из-за выбросов в атмосферу.