Небо над Запорожьем 22 сентября. ФОТО ДНЯ
В небе над центром Запорожья видны столбы черного дыма.
Фотографию опубликовала в Фейсбуке жительница Запорожья Виктория Косенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Дышите глубже((( Запорожье. Небо над мэрией", - написала она.
Напомним, 19 сентября в Запорожье около полутора тысяч горожан вышли на акцию под названием "Имею право дышать". Люди требовали от центральных и местных органов власти начать поэтапно снижать выбросы вредных веществ запорожскими предприятиями.
Митинг провели под стенами областной государственной администрации. Его организовали более десяти общественных организаций города.
Активисты принесли с собой тематические плакаты с надписями "#имеюправодышать", "Хватит нас травить" и другими. Также участники акции положили на лестницу здания администрации мешки, которые наглядно демонстрируют сколько вредных веществ вдыхают горожане за год из-за выбросов в атмосферу.
макарон с хлебом жрёшь много ?
Нюхайте п***расы и любители *зеленой енергетики* Ахметова
А то при СССР такого небыло- Днепродзержинск, Запорожье Мариуполь, Челябинск города Донбасса... Это будущие депутаты себе очки набирают... На ЗТМК в рабочей зоне в 90-х годах- 16 норм ПДК по хлору. ..
ти закінчуй жрати на ніч макарони з хлібом і майонезом, може й поменшаєш
У меня друг там жил, когда вся эта срань работала на полную. Так он жаловался, что вывало вывесишь белье, а оно потом то красного, то зеленого, то еще какого цвета... в зависимости от того откуда дул ветер с ЗАЛКа, с электродного завода или еще откуда...
- смог був навіть черніший густіший(особливо це було помітно
з Хоортиці), а заболочена місцевість
у місті - червона... і ніхто не виходив.
- смог був навіть черніший
Подтверждаю. Ахметов на Запорожстали лымы подчистил, но другой раз прорывается как в старые добрые времена- сплошная красная пыль над цехами...
А в чем кстати кипишь???)))
Один раз попал летом под дождь в Запорожье....
Тениску пришлось выбросить))))