Водій мопеда загинув унаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Приблизно о 4:40 27 вересня в с. Олександрівка Вознесенського району ВАЗ-2108 зіткнувся з мопедом Mustang.

Унаслідок зіткнення транспортних засобів 23-річний водій мопеда від тілесних ушкоджень загинув на місці події, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївської області. 59-річний водій легковика не постраждав.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" та проводять розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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