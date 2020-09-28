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Водій мопеда загинув унаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Приблизно о 4:40 27 вересня в с. Олександрівка Вознесенського району ВАЗ-2108 зіткнувся з мопедом Mustang.

Унаслідок зіткнення транспортних засобів 23-річний водій мопеда від тілесних ушкоджень загинув на місці події, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївської області. 59-річний водій легковика не постраждав.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" та проводять розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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Водій мопеда загинув унаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція 01
Водій мопеда загинув унаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція 02
Водій мопеда загинув унаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція 03

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Автор: 

ДТП (4480) Миколаївська область (2291) Нацполіція (15260) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) смерть (6774)


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А шо, класне відволікання уваги...))
Не вистачає ще вулкана в Антарктиді..
))
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28.09.2020 01:08 Відповісти
Чото этот мопед както на мацацыкл похож. Только что купленный.
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28.09.2020 18:15 Відповісти
 
 