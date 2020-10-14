Пам'ятник загиблим військовим медикам відкрили в Сєверодонецьку. ФОТО

Пам'ятник військовим фельдшерам, медсестрам, санітарам і лікарям, які загинули, рятуючи життя захисників України на сході країни, відкрили в Сєверодонецьку Луганської області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".

На плиті, яку встановили на території військового госпіталю, висічено імена 73 загиблих. Прізвища розміщені в хронології за роками проведення бойових дій на Луганщині.

"Просто подякувати батькам цих хлопців та дівчат, медиків, які народили дійсно героїв України. На жаль, їх з нами нема. Але я впевнений, що дуже-дуже багато наших воїнів дякують їм за своє врятоване життя", - зазначив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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За словами голови міжнародної організації "Сім'ї Мазеп" Ігоря Мазепи, такі пам'ятні знаки будуть нагадувати місцевим жителям про те, що для них роблять військовослужбовці.

"Взагалі потрібно, щоб країна не забувала тих, хто захищає її, тому що багато хто не розуміє, що в нашій країні йде війна. Всі живуть цивільним життям і намагаються навіть не думати про це", - сказав він.









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