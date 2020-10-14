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Пам'ятник загиблим військовим медикам відкрили в Сєверодонецьку. ФОТО

Пам'ятник військовим фельдшерам, медсестрам, санітарам і лікарям, які загинули, рятуючи життя захисників України на сході країни, відкрили в Сєверодонецьку Луганської області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".

На плиті, яку встановили на території військового госпіталю, висічено імена 73 загиблих. Прізвища розміщені в хронології за роками проведення бойових дій на Луганщині.

"Просто подякувати батькам цих хлопців та дівчат, медиків, які народили дійсно героїв України. На жаль, їх з нами нема. Але я впевнений, що дуже-дуже багато наших воїнів дякують їм за своє врятоване життя", - зазначив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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За словами голови міжнародної організації "Сім'ї Мазеп" Ігоря Мазепи, такі пам'ятні знаки будуть нагадувати місцевим жителям про те, що для них роблять військовослужбовці.

"Взагалі потрібно, щоб країна не забувала тих, хто захищає її, тому що багато хто не розуміє, що в нашій країні йде війна. Всі живуть цивільним життям і намагаються навіть не думати про це", - сказав він.

Памятник загиблим військовим медикам відкрили в Сєверодонецьку 01
Памятник загиблим військовим медикам відкрили в Сєверодонецьку 02
Памятник загиблим військовим медикам відкрили в Сєверодонецьку 03
Памятник загиблим військовим медикам відкрили в Сєверодонецьку 04

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Автор: 

пам’ятник (928) пам’ять (1186) Сєверодонецьк (508) лікарі (1287) медсестра (27) День захисників і захисниць України (157)


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Топ коментарі
+9
Памятник погибшим военным медикам открыли в Северодонецке - Цензор.НЕТ 3714
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14.10.2020 18:50
+8
Пам'ятник загиблим військовим медикам відкрили в Сєверодонецьку - Цензор.НЕТ 1634
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14.10.2020 18:57
+6
Светлая память.
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14.10.2020 19:03
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Памятник погибшим военным медикам открыли в Северодонецке - Цензор.НЕТ 3714
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14.10.2020 18:50 Відповісти
Ватные скоты надругаются-вопрос времени.
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14.10.2020 18:52 Відповісти
http://prav-da.com.ua/169-v-severodonecke-na-territorii-********-gospitalja-postavili-pamjatnik-pogibshim-medikam.html

Він тут вже три роки стоїть
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14.10.2020 18:57 Відповісти
За... цца. Он на территории военной части (госпиталя)
Скота при попытке просто пристрелят, ибо территория охраняется караулом
Да и стоит он не первый год
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14.10.2020 22:51 Відповісти
Пам'ятник загиблим військовим медикам відкрили в Сєверодонецьку - Цензор.НЕТ 1634
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14.10.2020 18:57 Відповісти
Светлая память.
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14.10.2020 19:03 Відповісти
наша війна триває вже 300 років
https://twitter.com/dmitrosel007/status/1316279510879399936
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14.10.2020 19:19 Відповісти
Пам'ятник загиблим військовим медикам відкрили в Сєверодонецьку - Цензор.НЕТ 5531
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14.10.2020 19:58 Відповісти
Не сторонник гигантизма, но...
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14.10.2020 20:16 Відповісти
Пам'ятник загиблим військовим медикам відкрили в Сєверодонецьку - Цензор.НЕТ 9498
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14.10.2020 20:17 Відповісти
 
 