Памятник погибшим военным медикам открыли в Северодонецке. ФОТО

Памятник военным фельдшерам, медсестрам, санитарам и врачам, которые погибли, спасая жизни защитников Украины на востоке страны, открыли в Северодонецке Луганской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

На плите, которую установили на территории военного госпиталя, высечены имена 73 погибших. Фамилии размещены в хронологии по годам проведения боевых действий на Луганщине.

"Просто поблагодарить родителей этих ребят и девчонок-медиков, которые родили действительно героев Украины. К сожалению, их с нами нет. Но я уверен, что очень-очень многие наши воины благодарят их за свою спасенную жизнь", - отметил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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По словам председателя международной организации "Семьи Мазеп" Игоря Мазепы, такие памятные знаки будут напоминать местным жителям о том, что для них делают военнослужащие.

"Вообще нужно, чтобы страна не забывала тех, кто защищает ее, потому что многие не понимают, что в нашей стране идет война. Все живут гражданской жизнью и пытаются даже не думать об этом", - сказал он.

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