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Памятник погибшим военным медикам открыли в Северодонецке. ФОТО

Памятник военным фельдшерам, медсестрам, санитарам и врачам, которые погибли, спасая жизни защитников Украины на востоке страны, открыли в Северодонецке Луганской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

На плите, которую установили на территории военного госпиталя, высечены имена 73 погибших. Фамилии размещены в хронологии по годам проведения боевых действий на Луганщине.

"Просто поблагодарить родителей этих ребят и девчонок-медиков, которые родили действительно героев Украины. К сожалению, их с нами нет. Но я уверен, что очень-очень многие наши воины благодарят их за свою спасенную жизнь", - отметил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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По словам председателя международной организации "Семьи Мазеп" Игоря Мазепы, такие памятные знаки будут напоминать местным жителям о том, что для них делают военнослужащие.

"Вообще нужно, чтобы страна не забывала тех, кто защищает ее, потому что многие не понимают, что в нашей стране идет война. Все живут гражданской жизнью и пытаются даже не думать об этом", - сказал он.

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Памятник погибшим военным медикам открыли в Северодонецке 02
Памятник погибшим военным медикам открыли в Северодонецке 03
Памятник погибшим военным медикам открыли в Северодонецке 04

Автор: 

памятник (2239) память (1494) Северодонецк (605) врачи (1515) медсестра (43) День защитников и защитниц Украины (171)


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Топ комментарии
+9
Памятник погибшим военным медикам открыли в Северодонецке - Цензор.НЕТ 3714
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14.10.2020 18:50
+8
Пам'ятник загиблим військовим медикам відкрили в Сєверодонецьку - Цензор.НЕТ 1634
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14.10.2020 18:57
+6
Светлая память.
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14.10.2020 19:03
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Памятник погибшим военным медикам открыли в Северодонецке - Цензор.НЕТ 3714
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14.10.2020 18:50 Ответить
Ватные скоты надругаются-вопрос времени.
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14.10.2020 18:52 Ответить
http://prav-da.com.ua/169-v-severodonecke-na-territorii-********-gospitalja-postavili-pamjatnik-pogibshim-medikam.html

Він тут вже три роки стоїть
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14.10.2020 18:57 Ответить
За... цца. Он на территории военной части (госпиталя)
Скота при попытке просто пристрелят, ибо территория охраняется караулом
Да и стоит он не первый год
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14.10.2020 22:51 Ответить
Пам'ятник загиблим військовим медикам відкрили в Сєверодонецьку - Цензор.НЕТ 1634
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14.10.2020 18:57 Ответить
Светлая память.
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14.10.2020 19:03 Ответить
наша війна триває вже 300 років
https://twitter.com/dmitrosel007/status/1316279510879399936
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14.10.2020 19:19 Ответить
Пам'ятник загиблим військовим медикам відкрили в Сєверодонецьку - Цензор.НЕТ 5531
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14.10.2020 19:58 Ответить
Не сторонник гигантизма, но...
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14.10.2020 20:16 Ответить
Пам'ятник загиблим військовим медикам відкрили в Сєверодонецьку - Цензор.НЕТ 9498
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14.10.2020 20:17 Ответить
 
 