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Шмигаль зустрівся з Ердоганом: Очікуємо завершення переговорів щодо укладення угоди про ЗВТ між Туреччиною і Україною. ФОТОрепортаж

У межах робочого візиту до Турецької Республіки 30 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили питання торгово-економічного й енергетичного співробітництва, а також у сфері транспорту та оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Турецька Республіка є одним із ключових торговельних партнерів України. Водночас ми маємо великий потенціал і можливості для розширення двостороннього товарообігу. Йдеться не лише про сировину, а й про продукти переробки та готової продукції", - зазначив Денис Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, одним з найважливіших питань порядку денного двосторонніх відносин України й Туреччини є завершення переговорів щодо укладення Угоди про вільну торгівлю.

"Вважаю, що наші країни мають достатній потенціал для того, щоб обсяг загальної торгівлі зріс щонайменше удвічі, до 10 млрд доларів на рік. З огляду на чинник сусідства й обсяги торгівлі між нашими країнами, Україна зацікавлена в укладенні амбітної, всеохоплюючої Угоди для максимального використання її потенціалу", - підкреслив глава уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра в Раді відбудеться нарада голів фракцій за участю Шмигаля та Єрмака: обговорять Держбюджет-2021, закони щодо КС і призначення директора НАБУ

Шмигаль у розмові з Реджепом Ердоганом зазначив, що одним із пріоритетів реформ в Україні є залучення інвестицій у державний сектор економіки, зокрема на підставі державно-приватного партнерства.

"Туреччина має успішний досвід у сфері реалізації масштабних інфраструктурних проєктів за формулою державно-приватного партнерства. Нам цей досвід дуже цікавий. Тому очікуємо, що третє засідання Українсько-турецької робочої групи з питань державно-приватного партнерства відбудеться вже найближчим часом", - зазначив прем’єр-міністр.

За словами Шмигаля, одним з ефективних механізмів розвитку співробітництва України й Туреччини у сфері енергетики є проведення засідання українсько-турецької Робочої групи з питань енергетики.

Під час зустрічі прем’єр-міністр України та президент Туреччини також обговорили співробітництво у сфері оборонно-промислового комплексу.

Крім того, сторони погодилися, що Україна й Туреччина мають надалі координувати зусилля щодо боротьби з пандемією COVID-19 та її наслідками для економіки.

Також читайте: Україна і Туреччина мають намір перезавантажити переговори про ЗВТ, - міністр економіки Петрашко

Шмигаль зустрівся з Ердоганом: Очікуємо завершення переговорів щодо укладення угоди про ЗВТ між Туреччиною і Україною 01
Шмигаль зустрівся з Ердоганом: Очікуємо завершення переговорів щодо укладення угоди про ЗВТ між Туреччиною і Україною 02
Шмигаль зустрівся з Ердоганом: Очікуємо завершення переговорів щодо укладення угоди про ЗВТ між Туреччиною і Україною 03

Автор: 

Туреччина (3500) Ердоган Реджеп Таїп (928) ЗВТ (356) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+4
Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог. Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору. "Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" (Турция). Восстановление участка автодороги автодороги М-18 "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта" . Не оплачено около 378 млн. гривен предусмотренных договором.
AzVirt LLC. восстановлению трассы М-01 "Киев - Чернигов" не оплачено около 198 млн. гривен предусмотренных договором. Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов.timeze2019.blogspot.com
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01.12.2020 10:27
+2
За все надо платить. Кидать лохов внутри Украины это одно, а кидать партнеров на международном уровне это совсем другое. Хотя лично для зеленского "никакой разницы"
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01.12.2020 10:32
+1
Шмигаль зустрівся з Ердоганом: Очікуємо завершення переговорів щодо укладення угоди про ЗВТ між Туреччиною і Україною - Цензор.НЕТ 5781

с 1 декабря 2020 года размер прожиточного минимума составит:
- для лиц, утративших трудоспособность - 1 769,00 грн;
- на одного человека в расчете на месяц - 2 189,00 грн;
- для трудоспособных лиц - 2 270 грн;
- для детей до 6 лет - 1 921 грн;
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2 395 грн.
Также вырастет на 57 гривен минимальная пенсия и с 1 декабря она составит 1 769 гривен......
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01.12.2020 10:32
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Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог. Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору. "Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" (Турция). Восстановление участка автодороги автодороги М-18 "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта" . Не оплачено около 378 млн. гривен предусмотренных договором.
AzVirt LLC. восстановлению трассы М-01 "Киев - Чернигов" не оплачено около 198 млн. гривен предусмотренных договором. Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов.timeze2019.blogspot.com
показати весь коментар
01.12.2020 10:27 Відповісти
За все надо платить. Кидать лохов внутри Украины это одно, а кидать партнеров на международном уровне это совсем другое. Хотя лично для зеленского "никакой разницы"
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01.12.2020 10:32 Відповісти
Шмигаль зустрівся з Ердоганом: Очікуємо завершення переговорів щодо укладення угоди про ЗВТ між Туреччиною і Україною - Цензор.НЕТ 5781

с 1 декабря 2020 года размер прожиточного минимума составит:
- для лиц, утративших трудоспособность - 1 769,00 грн;
- на одного человека в расчете на месяц - 2 189,00 грн;
- для трудоспособных лиц - 2 270 грн;
- для детей до 6 лет - 1 921 грн;
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2 395 грн.
Также вырастет на 57 гривен минимальная пенсия и с 1 декабря она составит 1 769 гривен......
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01.12.2020 10:32 Відповісти
Все логично и все продумано . И на х... сесть и рыбку съесть
"в Кабмине определили окончательные даты введения локдауна. Его хотят ввести с 23 декабря по 15 января."
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01.12.2020 10:37 Відповісти
поэтому - гарантия шо "(блин, как по-нашему "локдаун" то?)" этого не будет до 22-го десембера.
Это Шефир Зелю в бараний рог скрутит, если она заикнется, стращая всех шо вот-вот наложит на себя локаут))(ну, не тот что всегда, а Указ )
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01.12.2020 10:38 Відповісти
- Идешь прямо к нему на прием и уже в передней, после первых же приветствий, отнимаешь деньги. (с)
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01.12.2020 11:04 Відповісти
это уже "бизнес на крови"???? Ау!!!! Зебуины! Отзовитесь!!!
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01.12.2020 11:05 Відповісти
Байрактары даавай, даавай Байрактары!!111
Шмигаль зустрівся з Ердоганом: Очікуємо завершення переговорів щодо укладення угоди про ЗВТ між Туреччиною і Україною - Цензор.НЕТ 4403
АН, нет, Шморкалю пофиг оружие, если оно не будет стрелять.....
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01.12.2020 10:35 Відповісти
на тих ЗВТ наживаються олігархи, а держава отримує дулю з маком
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01.12.2020 10:43 Відповісти
Молодці зелені хлопці. Слава Україні.
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01.12.2020 19:18 Відповісти
 
 