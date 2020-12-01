Шмигаль зустрівся з Ердоганом: Очікуємо завершення переговорів щодо укладення угоди про ЗВТ між Туреччиною і Україною. ФОТОрепортаж
У межах робочого візиту до Турецької Республіки 30 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили питання торгово-економічного й енергетичного співробітництва, а також у сфері транспорту та оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Турецька Республіка є одним із ключових торговельних партнерів України. Водночас ми маємо великий потенціал і можливості для розширення двостороннього товарообігу. Йдеться не лише про сировину, а й про продукти переробки та готової продукції", - зазначив Денис Шмигаль.
За словами прем’єр-міністра, одним з найважливіших питань порядку денного двосторонніх відносин України й Туреччини є завершення переговорів щодо укладення Угоди про вільну торгівлю.
"Вважаю, що наші країни мають достатній потенціал для того, щоб обсяг загальної торгівлі зріс щонайменше удвічі, до 10 млрд доларів на рік. З огляду на чинник сусідства й обсяги торгівлі між нашими країнами, Україна зацікавлена в укладенні амбітної, всеохоплюючої Угоди для максимального використання її потенціалу", - підкреслив глава уряду.
Шмигаль у розмові з Реджепом Ердоганом зазначив, що одним із пріоритетів реформ в Україні є залучення інвестицій у державний сектор економіки, зокрема на підставі державно-приватного партнерства.
"Туреччина має успішний досвід у сфері реалізації масштабних інфраструктурних проєктів за формулою державно-приватного партнерства. Нам цей досвід дуже цікавий. Тому очікуємо, що третє засідання Українсько-турецької робочої групи з питань державно-приватного партнерства відбудеться вже найближчим часом", - зазначив прем’єр-міністр.
За словами Шмигаля, одним з ефективних механізмів розвитку співробітництва України й Туреччини у сфері енергетики є проведення засідання українсько-турецької Робочої групи з питань енергетики.
Під час зустрічі прем’єр-міністр України та президент Туреччини також обговорили співробітництво у сфері оборонно-промислового комплексу.
Крім того, сторони погодилися, що Україна й Туреччина мають надалі координувати зусилля щодо боротьби з пандемією COVID-19 та її наслідками для економіки.
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