Активіст "Автомайдану" Гриценко: "Схоже, ми заслуговуємо, щоб нас обкрадали і гнобили"
Поки громадяни проявляють байдужість, система блокує можливість покарати таких злочинців, як заступник голови Офісу президента Олег Татаров.
Про це пише у Фейсбуці активіст "Автомайдану" Олексій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.
"Поки всім пофіг, система просто блокує будь-які можливості садити таких злочинців, як Татаров. Робиться це у звичайний спосіб: у НАБУ рішенням кишенькового суду забирають справу, щоб її поховати в ДБР..." - написав він.
При цьому в сусідніх Румунії, Чехії та Польщі за найменших спроб корупції на протест виходять сотні тисяч громадян, зазначив активіст.
"Схоже, ми заслуговуємо, щоб нас обкрадали і гнобили..." - зробив висновок Гриценко.
Нагадаємо, 14 грудня скандальний суддя Печерського райсуду Сергій Вовк ухвалив забрати справу в якій фігурують заступник Татаров і Микитась, у НАБУ і передати ДБР. Виконати його рішення має генпрокурор Ірина Венедіктова.
У НАБУ заявили, що рішення Вовка - незаконне, і звинуватили керівництво країни в блокуванні підозр корупціонерам. А в САП пообіцяли подати на нього апеляцію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- преступник является замглавой оп
- суд карманный
- гбр хоронит дела
вот результат деятельности деятеля
хуже не будет (с)
.Зеленые МЫВСЕПРЕЗИДЕНТЫ !..
Раскажите нам что-то о ЛИПЕЦКОЙ ФАБРИКЕ ,,
,
Или о Мальдивах..
.
.
??????????????
Рассказать, что солнце встало,
кацапа нульовий user/476982, без завершення на -ко... всі б не здогадались, що ти щирий?