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Активіст "Автомайдану" Гриценко: "Схоже, ми заслуговуємо, щоб нас обкрадали і гнобили"

Поки громадяни проявляють байдужість, система блокує можливість покарати таких злочинців, як заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Про це пише у Фейсбуці активіст "Автомайдану" Олексій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки всім пофіг, система просто блокує будь-які можливості садити таких злочинців, як Татаров. Робиться це у звичайний спосіб: у НАБУ рішенням кишенькового суду забирають справу, щоб її поховати в ДБР..." - написав він.

При цьому в сусідніх Румунії, Чехії та Польщі за найменших спроб корупції на протест виходять сотні тисяч громадян, зазначив активіст.

Читайте також: НАБУ звинуватило керівництво України в блокуванні підозр корупціонерам

"Схоже, ми заслуговуємо, щоб нас обкрадали і гнобили..." - зробив висновок Гриценко.

Нагадаємо, 14 грудня скандальний суддя Печерського райсуду Сергій Вовк ухвалив забрати справу в якій фігурують заступник Татаров і Микитась, у НАБУ і передати ДБР. Виконати його рішення має генпрокурор Ірина Венедіктова.

У НАБУ заявили, що рішення Вовка - незаконне, і звинуватили керівництво країни в блокуванні підозр корупціонерам. А в САП пообіцяли подати на нього апеляцію.

Активіст Автомайдану Гриценко: Схоже, ми заслуговуємо, щоб нас обкрадали і гнобили 01
Активіст Автомайдану Гриценко: Схоже, ми заслуговуємо, щоб нас обкрадали і гнобили 02
Активіст Автомайдану Гриценко: Схоже, ми заслуговуємо, щоб нас обкрадали і гнобили 03
Активіст Автомайдану Гриценко: Схоже, ми заслуговуємо, щоб нас обкрадали і гнобили 04

Автор: 

протест (2398) Гриценко Олексій (34) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+64
Тому що ваш клоунський протест "проти татарова" не має сенсу без протесту проти Зеленського.

А от проти Зеленського ви, хвойди, протестувать не хочете тому що тоді прийдеться признати що ви тупі ідіоти. Які його ж і втягли на трон, ще й забезпечили повним контролем за всіма гілками влади.
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14.12.2020 23:20
+59
не нас а вас
выбрали паприколу? говорили "если чо сметем". ну вперед - сметайте

заработать репутацию сложно. просрать - легко © из мемуаров Белецкого
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14.12.2020 23:16
+37
Активист "Автомайдана" Гриценко: "Похоже, мы заслуживаем, чтобы нас обворовывали и гнобили" - Цензор.НЕТ 6535
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14.12.2020 23:17
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то есть в посте утверждается
- преступник является замглавой оп
- суд карманный
- гбр хоронит дела
вот результат деятельности деятеля
хуже не будет (с)
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15.12.2020 00:19 Відповісти
в посте скромно умалчивается о том, что сам автор поста - один из тех, кто привёл этого самого деятеля, а это - чистейшее вредительство...
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15.12.2020 00:50 Відповісти
Петр Ющенко прежде чем несправедливо оскорблять Апексея Гриценко расскажите о своей деятельности Что-то такого защитника прав простых укранцев как вы нигде не слышно
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15.12.2020 12:15 Відповісти
Я - представитель простого народа, который не претендует на власть и который на последних выборах делал всё, что мог, чтобы не допустить зелёную плесень (в меру моих скромных возможностей) - оба раза голосовал против клована и агитировал на тоже самое всех знакомых и родственников, да и спрос с меня невелик. А Алексей вместе с папашей, стремящимся во власть, призвал голосовать за уклониста - малороса, ставленника олигархов и рашки, что я лично считаю пособничеством врагу. После этого преступного деяния у меня к ним нет доверия. Кстати, на Ваше доверие (в отличие от семейства Гриценко) я не претендую т.к. в политику не собираюсь и мнение Ваше меня не интересует...
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15.12.2020 18:22 Відповісти
А ну ка..
.Зеленые МЫВСЕПРЕЗИДЕНТЫ !..
Раскажите нам что-то о ЛИПЕЦКОЙ ФАБРИКЕ ,,
,
Или о Мальдивах..
.
.
??????????????
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15.12.2020 00:23 Відповісти
Мабуть в Польщі і інших країнах вміють збирати мітинги, не те що в нас. Про те що відбуласт якась акція дізнаєшся вже з новин, люди взагалі не інформовані.
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15.12.2020 00:25 Відповісти
Ну да, везде умеют, и только в Украине не умеют.

Активіст "Автомайдану" Гриценко: "Схоже, ми заслуговуємо, щоб нас обкрадали і гнобили" - Цензор.НЕТ 7363
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15.12.2020 01:07 Відповісти
Ну да, і в статті про це написано.
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15.12.2020 19:20 Відповісти
Не система блокує, а той, хто її створив - зеленський. Не треба списувати на бояр, коли цар - негідник.
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15.12.2020 00:36 Відповісти
взагалі, якщо воно (Гриценко джуніор) притомне, то повинно розуміти, що виставлені фотографії з народним гнівом наших сусідів- це до ковіду... Та тільки сьогодні, була стаття, що Аваківці "наколядували" штрафів на 0,5 млн. грн.
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15.12.2020 01:04 Відповісти
Свинарчукииии, барыгаааа, торговля на крови, мародееер. Новы обыччя!!! Верной дорогой идете, товарищи!
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15.12.2020 00:49 Відповісти
Схоже, що вся енергія протестів проти корупції пішла в свисток "свинарчуків"
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15.12.2020 09:08 Відповісти
тоді це фінансувалось, а зараз ні. сидять активісти без роботи, ніхто протести не замовляє. А нарід наш, коли припече, то звичайно й сам добре організується, але мабуть ще до точки кипіння не дійшло.
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15.12.2020 10:01 Відповісти
Я шото ничего не могу разобрать. Автомайдан ночевал под домом "Барыгі" (тм), жог файеры и топил за "простого парня из нарота" который на самом деле был не простой, не из нарота и даже как бе не совсем парень. Что снова нетак? Кто вам долбодятлам снова насрал в штаны?
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15.12.2020 01:22 Відповісти
а Білецький, Насіння Семенченко , і ще купа їх.
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15.12.2020 10:02 Відповісти
Какие "активисты", такие и протесты...
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15.12.2020 05:18 Відповісти
Може, люди б і вийшли. А хто організовує, закликає? Аго-о-в! Де? Коли ? О котрій годині?..
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15.12.2020 10:01 Відповісти
от бачиш, чекаєш, що хтось організує, а зараз це бізнес, т.з. активісти це перетворили на бізнес. От поглянь, нещодавно підприємці протестували, де у них взялися однакові прапори, банери, були і саморобні, але. Хтось це організував і профінансував. Чи автомайдан, приблизно те ж саме, було їздили, ночували, "протестували", а тут тобі раптом здулись, бо не оплачують їх послуги.
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15.12.2020 10:06 Відповісти
Каким образом Порошенко слил, поясни?
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15.12.2020 06:13 Відповісти
Я с тобой вел диалог ?
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15.12.2020 08:24 Відповісти
...завжди цікаво спостерігати україномовного набутилочніка
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15.12.2020 08:41 Відповісти
Абыр-абыр…. абырвалг!
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15.12.2020 10:12 Відповісти
Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,

кацапа нульовий user/476982, без завершення на -ко... всі б не здогадались, що ти щирий?
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15.12.2020 14:45 Відповісти
ПОКА МЫ НЕ НАЦИЯ - НАЦИЯ ЭТО ТЕ КТО ПОГИБ НА МАЙДАНЕ И ТЕ КТО ЗАЩИЩАЛ И ЗАЩИЩАЕТ НАС ОТ ПАРАШИ А ТАКЖЕ ВОЛОНТЕРЫ И ДАЛЕКО НЕ РАВНОДУШНЫЕ К ПРОИСХОДЯЩЕМУ - ОСТАЛЬНОЕ ..... НЕ ЗНАЮ КАК НАЗВАТЬ ЧТОБЫ НЕ ОБИДЕТЬ . У НАС ТОЛЬКО ЗАРОЖДАЕТСЯ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО .
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15.12.2020 07:53 Відповісти
Бо нація була переважно в селах, а Сталін її знищив Голодомором. В містах жили пристосуванці і колаборанти колонізаторів, бо адміністрація була російська -- спочатку царська, а потім радянська.
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15.12.2020 09:54 Відповісти
міста в більшості були заселені окупантами і євреями,
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15.12.2020 10:53 Відповісти
папе скажи спасибо
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15.12.2020 08:05 Відповісти
Так ідіть і кричіть Зеленського геть-як ви про Порошенка кричали-а тепер маєте те що заслужили
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15.12.2020 08:23 Відповісти
Вот теперь наглядно видно,что все эти,кто накидывал на Пороха,полные никчеми,которые ни на что не способны без ненавистных порохоботов...вы ,гниды,даже в куче ни на что не способны...
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15.12.2020 08:46 Відповісти
Додам: в Румунії на такі акції виходять і прокурори разом з людьми.
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15.12.2020 09:06 Відповісти
Там стільки людей вийшло, як наші чотири майдани разом узяті, та й на них з київлян було трохи.
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15.12.2020 09:44 Відповісти
Ви були хоч близько коло Майдану? Чи лише ляпаєте язиком?
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15.12.2020 10:34 Відповісти
по кацапТВ бачила...
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15.12.2020 14:48 Відповісти
Ми ж самі обираємо тих, хто в нас краде.
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15.12.2020 09:30 Відповісти
Наше быдло во время войны проголосовало за тупую криворожскую сявку. Что вы ждете от этого народа? Оно быдло. Меньшинство пыталось изменить страну к лучшему, но быдло как всегда открыло пасть, вечно уставшее, нищее и тупое. И вот результат.
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15.12.2020 11:00 Відповісти
грубо,но факт..
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15.12.2020 23:34 Відповісти
Народ не виходить, тому що не хоче, щоб його черговий раз використали хитрі політики.
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16.12.2020 22:28 Відповісти
Судити корупціонерів судом Лінча один з обов'язків громадян,якщо цього нема,то й Україна зникне,як держава.
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28.12.2020 11:11 Відповісти
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