Активіст "Автомайдану" Гриценко: "Схоже, ми заслуговуємо, щоб нас обкрадали і гнобили"

Поки громадяни проявляють байдужість, система блокує можливість покарати таких злочинців, як заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Про це пише у Фейсбуці активіст "Автомайдану" Олексій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки всім пофіг, система просто блокує будь-які можливості садити таких злочинців, як Татаров. Робиться це у звичайний спосіб: у НАБУ рішенням кишенькового суду забирають справу, щоб її поховати в ДБР..." - написав він.

При цьому в сусідніх Румунії, Чехії та Польщі за найменших спроб корупції на протест виходять сотні тисяч громадян, зазначив активіст.

Читайте також: НАБУ звинуватило керівництво України в блокуванні підозр корупціонерам

"Схоже, ми заслуговуємо, щоб нас обкрадали і гнобили..." - зробив висновок Гриценко.

Нагадаємо, 14 грудня скандальний суддя Печерського райсуду Сергій Вовк ухвалив забрати справу в якій фігурують заступник Татаров і Микитась, у НАБУ і передати ДБР. Виконати його рішення має генпрокурор Ірина Венедіктова.

У НАБУ заявили, що рішення Вовка - незаконне, і звинуватили керівництво країни в блокуванні підозр корупціонерам. А в САП пообіцяли подати на нього апеляцію.







