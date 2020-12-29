УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5247 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 990 16

На Закарпатті котрабандисти за допомогою безпілотника намагалися переправити сигарети до Словаччини, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники блокували спробу контрабанди сигарет через державний кордон України з використанням безпілотних літальних апаратів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Цими вихідними на околиці міста Чоп прикордонники на гарячому викрили групу з чотирьох правопорушників, які здійснювали спробу незаконного переміщення партії сигарет з України в Словаччину. Контрабандний тютюн намагалися переправити за допомогою радіокерованого літального апарата. Правопорушників викрили під час безпосереднього запуску безпілотника зі спеціально виготовленої пускової установки.

На Закарпатті котрабандисти за допомогою безпілотника намагалися переправити сигарети до Словаччини, - Держприкордонслужба 01
На Закарпатті котрабандисти за допомогою безпілотника намагалися переправити сигарети до Словаччини, - Держприкордонслужба 02

Також дивіться: Двоє харків'ян за $200 кожному погодилися незаконно вивезти до Росії 275 книг про Гаррі Поттера та запчастини до тракторів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатті котрабандисти за допомогою безпілотника намагалися переправити сигарети до Словаччини, - Держприкордонслужба 03

На місці події, поруч із затриманими та безпілотним літальним апаратом, прикордонники виявили дві легкові автівки, тютюнові вироби, що призначалися для переміщення через кордон. А також був знайдений дизельний генератор, ноутбук із програмним навігаційним забезпеченням, радіоантену та акумуляторні батареї живлення.

На Закарпатті котрабандисти за допомогою безпілотника намагалися переправити сигарети до Словаччини, - Держприкордонслужба 04
На Закарпатті котрабандисти за допомогою безпілотника намагалися переправити сигарети до Словаччини, - Держприкордонслужба 05

Також дивіться: Контрабандисти намагалися доставити до Румунії 17 ящиків сигарет, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про цей факт повідомлено Нацполіцію. Безпілотник, цигарки та супутнє обладнання вилучено як засоби вчинення правопорушення.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6323) контрабанда (1830) Правоохоронні органи (2710) цигарки (996) силовики (2516) Закарпатська область (2132)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Пока пограничники будут ловить народ, который за бугор таскает товар, а из-за бугра в Украину везет валюту - экономике Украины только к низу. А когда то ещё пограничники ловили шпионов. А теперь это те, кторые отнимает сигареты.
показати весь коментар
29.12.2020 00:57 Відповісти
+2
"чому б і ні" - железобетонный аргумент. Можно банки грабить. Там поболе 12 000 грн. Почему бы и нет ...
показати весь коментар
29.12.2020 10:35 Відповісти
+1
В общем это большая глупость.
Украине что, нужны сигареты, что этих ребят надо ловить? Это не контрабанда то, что в Украине из Украины.
показати весь коментар
29.12.2020 00:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В общем это большая глупость.
Украине что, нужны сигареты, что этих ребят надо ловить? Это не контрабанда то, что в Украине из Украины.
показати весь коментар
29.12.2020 00:52 Відповісти
Продолжу твою "логику". Можно еще канабис выращивать и "экспортировать" или амфитамины разные. А еще можно подделки под бренды делать и экспортировать. Чем мы хуже Турции или Китая?
показати весь коментар
29.12.2020 10:07 Відповісти
чому б і ні якщо людина іде працювати а їй дають 12 000 грн....
показати весь коментар
29.12.2020 10:29 Відповісти
"чому б і ні" - железобетонный аргумент. Можно банки грабить. Там поболе 12 000 грн. Почему бы и нет ...
показати весь коментар
29.12.2020 10:35 Відповісти
то в тебе не логіка, а як у українських олігархів - срачка. І цукор і сіль по тій срачці - те саме. То вже не прикордонники, а жуліки, які не дають розвиватися людям на цілком легальному товарі, законно крадучи його у людей.
показати весь коментар
29.12.2020 16:48 Відповісти
Пока пограничники будут ловить народ, который за бугор таскает товар, а из-за бугра в Украину везет валюту - экономике Украины только к низу. А когда то ещё пограничники ловили шпионов. А теперь это те, кторые отнимает сигареты.
показати весь коментар
29.12.2020 00:57 Відповісти
погранці теж хочуть сигареток, бо на них дружини грошей не дають, то краще задарма
показати весь коментар
29.12.2020 01:01 Відповісти
"Закурить есть? А если найду?" - раньше так говорили гопники...
показати весь коментар
29.12.2020 11:31 Відповісти
ну а шо? нових мульйон рабочих мест нет, как обещали...так люди сами их создают, жить то надо как-то.
показати весь коментар
29.12.2020 00:59 Відповісти
Хлопцям було потрібно спочатку якусь хату зняти, підготувати базу та вже з городу запускати безпілотника, а так вони щось трохи поспішили та не тільки сигарет позбулися, але й автівок, генератору та безпілотника взагалі
показати весь коментар
29.12.2020 01:10 Відповісти
Жадность фраеров сгубила? Авто имеют, дачи построены, счет в банке лежит... решили побаловаться для кого-то дронами?
показати весь коментар
29.12.2020 01:11 Відповісти
Беспилотники для сигарет пора уже модернизировать. Быстрее, незаметнее.
показати весь коментар
29.12.2020 01:33 Відповісти
Оце вже роів 25, якщо я правильно пам'ятаю, борються із контрабандою сигарет!
Та підніміть ціну так, щоб до нас контрабанда ішла, а так війна з вітряними млинами!
Немає чим більше кордонцям займатися, тільки лише за сигаретами ганятись!
показати весь коментар
29.12.2020 08:40 Відповісти
...років...
показати весь коментар
29.12.2020 08:41 Відповісти
Местные не виноваты, всю жизнь они заточены на контрабанду, в т.ч. и при шоколаде, и вдруг, шо теперь повеситься.
показати весь коментар
29.12.2020 10:11 Відповісти
Наші Люди.....
https://www.youtube.com/watch?v=RZeQ6J_g7OE
показати весь коментар
29.12.2020 10:31 Відповісти
 
 