На Закарпатті котрабандисти за допомогою безпілотника намагалися переправити сигарети до Словаччини, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Закарпатті прикордонники блокували спробу контрабанди сигарет через державний кордон України з використанням безпілотних літальних апаратів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Цими вихідними на околиці міста Чоп прикордонники на гарячому викрили групу з чотирьох правопорушників, які здійснювали спробу незаконного переміщення партії сигарет з України в Словаччину. Контрабандний тютюн намагалися переправити за допомогою радіокерованого літального апарата. Правопорушників викрили під час безпосереднього запуску безпілотника зі спеціально виготовленої пускової установки.
На місці події, поруч із затриманими та безпілотним літальним апаратом, прикордонники виявили дві легкові автівки, тютюнові вироби, що призначалися для переміщення через кордон. А також був знайдений дизельний генератор, ноутбук із програмним навігаційним забезпеченням, радіоантену та акумуляторні батареї живлення.
Про цей факт повідомлено Нацполіцію. Безпілотник, цигарки та супутнє обладнання вилучено як засоби вчинення правопорушення.
