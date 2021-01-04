Чоловік загинув унаслідок ДТП на околиці Харкова, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Харківські рятувальники ліквідували наслідки аварії, що сталася на кільцевій дорозі міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС Харківської області, 3 січня о 18:50 на перехресті кільцевої дороги Харкова та дороги Циркуни-Харків сталася ДТП: зіткнулися вантажний автомобіль DAF із напівпричепом і легковий Renault Logan.
Унаслідок ДТП загинув водій легкової машини. Водій вантажівки не постраждав.
До проведення рятувальних робіт було залучено відділення на САРМ. Рятувальники від'єднали клеми акумулятора, перекрили вентиль газового балону, а також за допомогою спеціального інструменту розрізали кузов понівеченого легковика та дістали тіло загиблого чоловіка.
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