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Новини Фото Силовики
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Чоловік загинув унаслідок ДТП на околиці Харкова, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Харківські рятувальники ліквідували наслідки аварії, що сталася на кільцевій дорозі міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС Харківської області, 3 січня о 18:50 на перехресті кільцевої дороги Харкова та дороги Циркуни-Харків сталася ДТП: зіткнулися вантажний автомобіль DAF із напівпричепом і легковий Renault Logan.

Унаслідок ДТП загинув водій легкової машини. Водій вантажівки не постраждав.

До проведення рятувальних робіт було залучено відділення на САРМ. Рятувальники від'єднали клеми акумулятора, перекрили вентиль газового балону, а також за допомогою спеціального інструменту розрізали кузов понівеченого легковика та дістали тіло загиблого чоловіка.

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Чоловік загинув унаслідок ДТП на околиці Харкова, - ДСНС 01
Фото: kh.dsns.gov.ua
Чоловік загинув унаслідок ДТП на околиці Харкова, - ДСНС 02
Фото: kh.dsns.gov.ua
Чоловік загинув унаслідок ДТП на околиці Харкова, - ДСНС 03
Фото: kh.dsns.gov.ua

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Автор: 

ДТП (4480) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) смерть (6776) Харків (5666) ДСНС (5142)


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Топ коментарі
+3
Часто встречающийся вид ДТП из-за мёртвой зоны фур и других грузовиков.
Чоловік загинув унаслідок ДТП на околиці Харкова, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4781
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04.01.2021 11:09
+1
Тоді вже БТР. Не прогадаєш.
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04.01.2021 11:19
+1
Что интересно,повреждения ведь небольшие,и водитель умер
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04.01.2021 11:23
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І тут БОЛТ. Шо це за фірма така?
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04.01.2021 11:04 Відповісти
таксист..
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04.01.2021 11:08 Відповісти
Часто встречающийся вид ДТП из-за мёртвой зоны фур и других грузовиков.
Чоловік загинув унаслідок ДТП на околиці Харкова, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4781
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04.01.2021 11:09 Відповісти
Дуже часто у таких ДТП винні саме водії фур.
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04.01.2021 11:31 Відповісти
Покупайте рено логан
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04.01.2021 11:16 Відповісти
Тоді вже БТР. Не прогадаєш.
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04.01.2021 11:19 Відповісти
так машина целая, если не пристегиваться в любой легко умрешь.
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04.01.2021 11:24 Відповісти
У данному випадку саме ремені безпеки могли спровокувати загибель.
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04.01.2021 11:32 Відповісти
Нет,только в той которая сделана из папье-маше,в угоду ненаедающимся глобалистам
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04.01.2021 11:33 Відповісти
сминающаяся спереди машина уменьшает перегрузку, силу удара. Сбоку не видно чтобы машина сильно деформировалась
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04.01.2021 12:05 Відповісти
Рено Логан собирает ВАСАДЗЕ из кацапских деталей . Он подписал договор с кацапской компанией , собирающей Рено
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04.01.2021 12:58 Відповісти
У ВАСАДЗЕ отверточной сборка ( даже колёса вроде не прикручивают ) - так с кацапского завода и приходят авто
ВАСАДЗЕ в Украине не платит за растаможку этих Рено
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04.01.2021 13:00 Відповісти
в Болте работают одни чайники! где их тока набирают?
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04.01.2021 11:23 Відповісти
Что интересно,повреждения ведь небольшие,и водитель умер
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04.01.2021 11:23 Відповісти
Ну ладно, там Диана попала, как то еще, а это шо за новость? Кого это интересует? Был бы единичный случай, а так, десятками.
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04.01.2021 11:43 Відповісти
заБОЛТался....
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04.01.2021 11:54 Відповісти
Перекрёсток Кольцевой и выезда на Циркуны достаточно стрёмный. Если едешь с города со стороны Северной Салтовки то, доезжая до перекрестка, ты поднимаешься на достаточно крутой и очень неприятный (плохо просмативаемый по сторонам) подъем. Еще более неприятный он становится если едешь на механической коробке и останавливаешься на нем. Судя по всему светофор не работал, а при выключенном светофоре водителю Рено нужно было остановиться на знак STOP и пропустить едущую по главной дороге фуру, чего он не сделал...
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04.01.2021 12:55 Відповісти
светофор был отключен пишут
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04.01.2021 13:06 Відповісти
Він там взагалі рідко працює.
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04.01.2021 17:17 Відповісти
На этом перекрёстке 4 дня не работает светофор, 1 января там проезжал, лежали осколки пластика после ДТП, сегодня проезжал еще новые осколки....Слов нет , кто должен следить за состоянием светофоров , или праздики виноваты? Когда там работал светофор ДТП случались крайне редко, там реальнло непростой перекресток ,особенно при выезде из Харькова. Царствие небесное погибшему, соболезнования родным и близким..😪😪😪
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04.01.2021 21:29 Відповісти
Перекрёсток с не работающим уже несколько дней светофором.Таксист шёл по второстепенной.Удар пришёлся в левую переднюю дверь.Его протянуло метров десять.
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04.01.2021 23:22 Відповісти
 
 