Апеляційний суд залишив під арештом комбата Лановенка. ФОТО

Донецький апеляційний суд (м. Бахмут) не задовольнив клопотання захисту командира 37-го батальйону Павла Лановенка (позивний Морпіх) про скасування арешту військовослужбовця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 12 січня, суд розглянув апеляцію на арешт командира 37-го батальйону Павла Лановенка (позивний Морпіх). Суд залишив Лановенка під вартою.

Фото: Аліна Михайлова

Нагадаємо, комбата Лановенка суд відправив на гауптвахту на 30 діб за підозрою у побитті старшого солдата-контрактника Лямцева. Медики констатували у Лямцева закриту травму живота з роздавлюванням селезінки, хвоста підшлункової залози і кореня грижі товстої кишки, йому зробили операцію. На момент надходження до лікарні Лямцев перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Лановенко факт побиття заперечує. Двоє свідків-лейтенантів чули розмову між комбатом і солдатом на підвищених тонах і чули звуки, схожі на звуки ударів, але самого побиття не бачили.