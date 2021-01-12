УКР
Апеляційний суд залишив під арештом комбата Лановенка. ФОТО

Донецький апеляційний суд (м. Бахмут) не задовольнив клопотання захисту командира 37-го батальйону Павла Лановенка (позивний Морпіх) про скасування арешту військовослужбовця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 12 січня, суд розглянув апеляцію на арешт командира 37-го батальйону Павла Лановенка (позивний Морпіх). Суд залишив Лановенка під вартою.

Також читайте: Суддя "забув" оголосити текст рішення про арешт комбата Лановенка

Апеляційний суд залишив під арештом комбата Лановенка 01

Фото: Аліна Михайлова

Нагадаємо, комбата Лановенка суд відправив на гауптвахту на 30 діб за підозрою у побитті старшого солдата-контрактника Лямцева. Медики констатували у Лямцева закриту травму живота з роздавлюванням селезінки, хвоста підшлункової залози і кореня грижі товстої кишки, йому зробили операцію. На момент надходження до лікарні Лямцев перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Лановенко факт побиття заперечує. Двоє свідків-лейтенантів чули розмову між комбатом і солдатом на підвищених тонах і чули звуки, схожі на звуки ударів, але самого побиття не бачили.

цель зелёной власти пересадить всех патриотов и АТОвцев кто защищал Украину от *******
показати весь коментар
12.01.2021 14:57 Відповісти
Апеляційний суд залишив під арештом комбата Лановенка - Цензор.НЕТ 7714
показати весь коментар
12.01.2021 15:39 Відповісти
"наркоманам все! комбатам - тюрьмы !"
показати весь коментар
12.01.2021 15:45 Відповісти
при Порохе было по другому
показати весь коментар
12.01.2021 15:46 Відповісти
та ясный перец...
показати весь коментар
12.01.2021 14:57 Відповісти
интересно, в какой армии служат 2 офицера, давшие показания?
показати весь коментар
12.01.2021 15:06 Відповісти
Солидарность есть только у ментов , прокуроров и судей, а долб....м с двумя звездочками солидарность - это высшая материя, они ее в школе не учили.
показати весь коментар
12.01.2021 16:25 Відповісти
Полная деградация - цель которую ставили кремлёвские кураторы, впаривая мудрому народу велосипедиста.
показати весь коментар
12.01.2021 15:15 Відповісти
Ох мразота зелена сидіти тобі довічно, якщо живий будеш
показати весь коментар
12.01.2021 15:17 Відповісти
Зебильониш торчек тянет мазу за своих.
показати весь коментар
12.01.2021 15:25 Відповісти
Вовка с Тупицким они хрен посадят, комбат пусть отсидит за всех. Превратили страну в ЗЕленый ипанариум...
показати весь коментар
12.01.2021 15:38 Відповісти
Читаю - донецкий суд - сразу вопрос,а пачему не луганский -тот бы больше впаял......Тримайся,комбате!
показати весь коментар
12.01.2021 16:34 Відповісти
цих сук суддівських з теплих кабінетів у окопи на передок!
показати весь коментар
12.01.2021 16:55 Відповісти
захисник України - під варту, 3,14ДАРАСИ квартальні!
показати весь коментар
12.01.2021 17:00 Відповісти
Наркомани на городі....
показати весь коментар
12.01.2021 20:53 Відповісти
Ампутировать правую ногу и отпустить
показати весь коментар
12.01.2021 23:18 Відповісти
 
 