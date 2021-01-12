РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7792 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
5 967 16

Апелляционный суд оставил под арестом комбата Лановенко. ФОТО

Донецкий апелляционный суд (г. Бахмут) не удовлетворил ходатайство защиты командира 37-го батальона Павла Лановенко (позывной Морпех) об отмене ареста военнослужащего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 12 января, суд рассмотрел апелляцию на арест командира 37-го батальона Павла Лановенко (позывной Морпех). Суд оставил Лановенко под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судья "забыл" огласить текст решения об аресте комбата Лановенко

Апелляционный суд оставил под арестом комбата Лановенко 01

Фото: Алина Михайлова

Напомним, комбата Лановенко суд отправил на гауптвахту на 30 дней по подозрению в избиении старшего солдата-контрактника Лямцева. Медики констатировали у Лямцева закрытую травму живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, ему сделали операцию. На момент поступления в больницу Лямцев находился в состоянии наркотического опьянения.

Лановенко отрицает факт избиения. Двое свидетелей-лейтенантов слышали разговор между офицером и солдатом на повышенных тонах и слышали звуки, похожие на звуки ударов, но самого избиения не видели.

Также на Цензор.НЕТ: "Звільнити наркомана взагалі нереально": що робити з наркозалежними військовими та кому перейшов дорогу комбат Лановенко

Автор: 

апелляция (628) арест (10472) суд (25238) юстиция (758) Лановенко Павел (12)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
цель зелёной власти пересадить всех патриотов и АТОвцев кто защищал Украину от *******
показать весь комментарий
12.01.2021 14:57 Ответить
+12
Полная деградация - цель которую ставили кремлёвские кураторы, впаривая мудрому народу велосипедиста.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:15 Ответить
+11
Апеляційний суд залишив під арештом комбата Лановенка - Цензор.НЕТ 7714
показать весь комментарий
12.01.2021 15:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
цель зелёной власти пересадить всех патриотов и АТОвцев кто защищал Украину от *******
показать весь комментарий
12.01.2021 14:57 Ответить
Апеляційний суд залишив під арештом комбата Лановенка - Цензор.НЕТ 7714
показать весь комментарий
12.01.2021 15:39 Ответить
"наркоманам все! комбатам - тюрьмы !"
показать весь комментарий
12.01.2021 15:45 Ответить
при Порохе было по другому
показать весь комментарий
12.01.2021 15:46 Ответить
та ясный перец...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:57 Ответить
интересно, в какой армии служат 2 офицера, давшие показания?
показать весь комментарий
12.01.2021 15:06 Ответить
Солидарность есть только у ментов , прокуроров и судей, а долб....м с двумя звездочками солидарность - это высшая материя, они ее в школе не учили.
показать весь комментарий
12.01.2021 16:25 Ответить
Полная деградация - цель которую ставили кремлёвские кураторы, впаривая мудрому народу велосипедиста.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:15 Ответить
Ох мразота зелена сидіти тобі довічно, якщо живий будеш
показать весь комментарий
12.01.2021 15:17 Ответить
Зебильониш торчек тянет мазу за своих.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:25 Ответить
Вовка с Тупицким они хрен посадят, комбат пусть отсидит за всех. Превратили страну в ЗЕленый ипанариум...
показать весь комментарий
12.01.2021 15:38 Ответить
Читаю - донецкий суд - сразу вопрос,а пачему не луганский -тот бы больше впаял......Тримайся,комбате!
показать весь комментарий
12.01.2021 16:34 Ответить
цих сук суддівських з теплих кабінетів у окопи на передок!
показать весь комментарий
12.01.2021 16:55 Ответить
захисник України - під варту, 3,14ДАРАСИ квартальні!
показать весь комментарий
12.01.2021 17:00 Ответить
Наркомани на городі....
показать весь комментарий
12.01.2021 20:53 Ответить
Ампутировать правую ногу и отпустить
показать весь комментарий
12.01.2021 23:18 Ответить
 
 