Апелляционный суд оставил под арестом комбата Лановенко. ФОТО
Донецкий апелляционный суд (г. Бахмут) не удовлетворил ходатайство защиты командира 37-го батальона Павла Лановенко (позывной Морпех) об отмене ареста военнослужащего.
Сегодня, 12 января, суд рассмотрел апелляцию на арест командира 37-го батальона Павла Лановенко (позывной Морпех). Суд оставил Лановенко под стражей.
Фото: Алина Михайлова
Напомним, комбата Лановенко суд отправил на гауптвахту на 30 дней по подозрению в избиении старшего солдата-контрактника Лямцева. Медики констатировали у Лямцева закрытую травму живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, ему сделали операцию. На момент поступления в больницу Лямцев находился в состоянии наркотического опьянения.
Лановенко отрицает факт избиения. Двое свидетелей-лейтенантов слышали разговор между офицером и солдатом на повышенных тонах и слышали звуки, похожие на звуки ударов, но самого избиения не видели.
