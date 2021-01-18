УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7085 відвідувачів онлайн
Новини Фото Силовики
3 894 10

Невідомі прив'язали гранату до дверей автомобіля рівненського поліцейського - відкрито два кримінальні провадження. ФОТОрепортаж

На Рівненщині відкрили два кримінальні провадження за фактом виявлення гранати на автомобілі поліцейського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Рівненщини.

Підозрілий предмет на автомобілі, припаркованому біля багатоповерхівки у Рівному, виявив 28-річний житель обласного центру вчора, 17 січня.

Слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічної служби за результатами огляду місця події виявили прикріпленою до ручки водійських дверцят автомобіля гранату із запалом, схожу на бойову. Транспортний засіб належить 55-річній рівнянці, але ним наразі користується її син, працівник поліції.

"Граната типу "РГД-5" не була приведена у бойове положення, а відтак загрози для оточуючих не становила, — повідомив під час брифінгу начальник поліції Рівненської області Олексій Камишанський. — Вилучений корпус боєприпасу і запал до нього відправлені для проведення експертизи до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС".

Також читайте: Поліція затримала 11 жителів Миколаївщини, які зібралися у кафе на "кримінальну сходку". Власника оштрафували за роботу під час локдауну. ФОТОрепортаж

За фактами погрози вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу та незаконним поводженням із бойовими припасами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статей 345 і 263 Кримінального кодексу України.

"Наразі слідчі слідчого управління розглядаються різні версії, але основна — професійна діяльність поліцейського, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Олександр Панасюк. — Минулого року ми скерували до суду матеріали резонансного кримінального провадження із обвинувальним актом за фактами вимагання, розбою та незаконного позбавлення волі. Працівникові поліції після цього вже двічі погрожували. Ми відпрацьовуємо коло осіб, проводимо необхідні процесуальні дії, спрямовані на розкриття злочину".

Досудове розслідування триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє дітей постраждали на Дніпропетровщині після вибуху запала від гранати. ФОТО

Невідомі привязали гранату до дверей автомобіля рівненського поліцейського - відкрито два кримінальні провадження 01
Невідомі привязали гранату до дверей автомобіля рівненського поліцейського - відкрито два кримінальні провадження 02
Невідомі привязали гранату до дверей автомобіля рівненського поліцейського - відкрито два кримінальні провадження 03

граната (789) Нацполіція (15163) Правоохоронні органи (2708) Рівне (573) силовики (2513)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
достал кого то мусорок...
показати весь коментар
18.01.2021 22:21
+6
По информации ведомства, авто принадлежит 55-летней жительнице Ривне, но им сейчас пользуется ее сын - полицейский Вам не смешно такое читать? ) Классика жанра...
показати весь коментар
18.01.2021 22:21
+2
Последний звоночек.
показати весь коментар
18.01.2021 22:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
детки пошутили ..
показати весь коментар
18.01.2021 22:15 Відповісти
Последний звоночек.
показати весь коментар
18.01.2021 22:18 Відповісти
По информации ведомства, авто принадлежит 55-летней жительнице Ривне, но им сейчас пользуется ее сын - полицейский Вам не смешно такое читать? ) Классика жанра...
показати весь коментар
18.01.2021 22:21 Відповісти
"Мама любит скорость"... И на фото что-то похожее на внедорожник, а не ржавая копейка предпенсионерки. Скорее всего междуусобные разборки
показати весь коментар
18.01.2021 22:39 Відповісти
"Журналістам Рівне Онлайн стало відомо, кому прилетів «привіт». Це заступник начальника слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Вільгем Акопян. Автомобілем, який замінували, користується він сам. Деталі згодом."

Авто-простенький «Lexus» ...
показати весь коментар
18.01.2021 22:53 Відповісти
достал кого то мусорок...
показати весь коментар
18.01.2021 22:21 Відповісти
вот шо значит народная любовь - нигде от нее не спрячешься
показати весь коментар
18.01.2021 22:37 Відповісти
Дилетант делал .
показати весь коментар
18.01.2021 22:41 Відповісти
а почему не под колесо?
показати весь коментар
18.01.2021 23:37 Відповісти
ПО ЛОХОВСКИ ПРИВЯЗАЛИ !)
показати весь коментар
19.01.2021 07:37 Відповісти
 
 