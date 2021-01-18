Невідомі прив'язали гранату до дверей автомобіля рівненського поліцейського - відкрито два кримінальні провадження. ФОТОрепортаж

На Рівненщині відкрили два кримінальні провадження за фактом виявлення гранати на автомобілі поліцейського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Рівненщини.

Підозрілий предмет на автомобілі, припаркованому біля багатоповерхівки у Рівному, виявив 28-річний житель обласного центру вчора, 17 січня.

Слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічної служби за результатами огляду місця події виявили прикріпленою до ручки водійських дверцят автомобіля гранату із запалом, схожу на бойову. Транспортний засіб належить 55-річній рівнянці, але ним наразі користується її син, працівник поліції.

"Граната типу "РГД-5" не була приведена у бойове положення, а відтак загрози для оточуючих не становила, — повідомив під час брифінгу начальник поліції Рівненської області Олексій Камишанський. — Вилучений корпус боєприпасу і запал до нього відправлені для проведення експертизи до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС".

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За фактами погрози вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу та незаконним поводженням із бойовими припасами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статей 345 і 263 Кримінального кодексу України.

"Наразі слідчі слідчого управління розглядаються різні версії, але основна — професійна діяльність поліцейського, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Олександр Панасюк. — Минулого року ми скерували до суду матеріали резонансного кримінального провадження із обвинувальним актом за фактами вимагання, розбою та незаконного позбавлення волі. Працівникові поліції після цього вже двічі погрожували. Ми відпрацьовуємо коло осіб, проводимо необхідні процесуальні дії, спрямовані на розкриття злочину".

Досудове розслідування триває.

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