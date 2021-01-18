Неизвестные привязали гранату к двери автомобиля ривненского полицейского - открыто два уголовных производства. ФОТОрепортаж

На Ривненщине открыли два уголовных производства по факту обнаружения гранаты на автомобиле полицейского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Ривненщины.

"Подозрительный предмет на автомобиле, припаркованном возле многоэтажки в городе Ривне, обнаружил 28-летний житель областного центра вчера, 17 января. Следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической службы по результатам осмотра места происшествия обнаружили прикрепленную к ручке водительской двери автомобиля гранату с запалом, похожую на боевую", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, авто принадлежит 55-летней жительнице Ривне, но им сейчас пользуется ее сын - полицейский.

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"Граната типа "РГД-5" не была приведена в боевое положение, а соответственно угрозы для окружающих не представляла. Изъятый ​​корпус боеприпаса и запал к нему отправлены для проведения экспертизы в Ривненский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД", - сообщил начальник полиции Ривненской области Алексей Камышанский.

Сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 345 и 263 УКУ - по фактам угрозы убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа и незаконного обращения с боеприпасами.

"В настоящее время следователями следственного управления рассматриваются различные версии, но основная - профессиональная деятельность полицейского. В прошлом году мы направили в суд материалы резонансного уголовного производства с обвинительным актом по фактам вымогательства, разбоя и незаконного лишения свободы. Работнику полиции после этого уже дважды угрожали. Мы отрабатываем круг лиц, проводим необходимые процессуальные действия, направленные на раскрытие преступления", - сообщил заместитель начальника ГУНП в Ривненской области Александр Панасюк.

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Досудебное расследование продолжается.







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