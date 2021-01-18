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Новости Фото Силовики
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Неизвестные привязали гранату к двери автомобиля ривненского полицейского - открыто два уголовных производства. ФОТОрепортаж

На Ривненщине открыли два уголовных производства по факту обнаружения гранаты на автомобиле полицейского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Ривненщины.

"Подозрительный предмет на автомобиле, припаркованном возле многоэтажки в городе Ривне, обнаружил 28-летний житель областного центра вчера, 17 января. Следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической службы по результатам осмотра места происшествия обнаружили прикрепленную к ручке водительской двери автомобиля гранату с запалом, похожую на боевую", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, авто принадлежит 55-летней жительнице Ривне, но им сейчас пользуется ее сын - полицейский.

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"Граната типа "РГД-5" не была приведена в боевое положение, а соответственно угрозы для окружающих не представляла. Изъятый ​​корпус боеприпаса и запал к нему отправлены для проведения экспертизы в Ривненский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД", - сообщил начальник полиции Ривненской области Алексей Камышанский.

Сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 345 и 263 УКУ - по фактам угрозы убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа и незаконного обращения с боеприпасами.

"В настоящее время следователями следственного управления рассматриваются различные версии, но основная - профессиональная деятельность полицейского. В прошлом году мы направили в суд материалы резонансного уголовного производства с обвинительным актом по фактам вымогательства, разбоя и незаконного лишения свободы. Работнику полиции после этого уже дважды угрожали. Мы отрабатываем круг лиц, проводим необходимые процессуальные действия, направленные на раскрытие преступления", - сообщил заместитель начальника ГУНП в Ривненской области Александр Панасюк.

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Досудебное расследование продолжается.

Неизвестные привязали гранату к двери автомобиля ривненского полицейского - открыто два уголовных производства 01
Неизвестные привязали гранату к двери автомобиля ривненского полицейского - открыто два уголовных производства 02
Неизвестные привязали гранату к двери автомобиля ривненского полицейского - открыто два уголовных производства 03

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Автор: 

граната (998) Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) Ровно (529) силовики (2798)


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Топ комментарии
+7
достал кого то мусорок...
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18.01.2021 22:21
+6
По информации ведомства, авто принадлежит 55-летней жительнице Ривне, но им сейчас пользуется ее сын - полицейский Вам не смешно такое читать? ) Классика жанра...
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18.01.2021 22:21
+2
Последний звоночек.
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18.01.2021 22:18
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детки пошутили ..
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18.01.2021 22:15 Ответить
Последний звоночек.
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18.01.2021 22:18 Ответить
По информации ведомства, авто принадлежит 55-летней жительнице Ривне, но им сейчас пользуется ее сын - полицейский Вам не смешно такое читать? ) Классика жанра...
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18.01.2021 22:21 Ответить
"Мама любит скорость"... И на фото что-то похожее на внедорожник, а не ржавая копейка предпенсионерки. Скорее всего междуусобные разборки
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18.01.2021 22:39 Ответить
"Журналістам Рівне Онлайн стало відомо, кому прилетів «привіт». Це заступник начальника слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Вільгем Акопян. Автомобілем, який замінували, користується він сам. Деталі згодом."

Авто-простенький «Lexus» ...
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18.01.2021 22:53 Ответить
достал кого то мусорок...
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18.01.2021 22:21 Ответить
вот шо значит народная любовь - нигде от нее не спрячешься
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18.01.2021 22:37 Ответить
Дилетант делал .
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18.01.2021 22:41 Ответить
а почему не под колесо?
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18.01.2021 23:37 Ответить
ПО ЛОХОВСКИ ПРИВЯЗАЛИ !)
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19.01.2021 07:37 Ответить
 
 