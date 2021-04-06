Поліцейські Маріуполя припинили діяльність інтернет-магазину з продажу особливо небезпечних наркотиків. ФОТОрепортаж

Оперативники викрили організатора телеграм-каналу, через який він продавав на території Маріуполя амфетамін, канабіс і PVP-солі. Зловмисник ретельно конспірувався, міняв місце проживання і не заводив нових знайомств.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Національної поліції, фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Декілька місяців тому оперативники Маріупольського районного управління поліції виявили у месенджері "Телеграм" канал (так званий інтернет-магазин), за допомогою якого невідома особа анонімно продавала наркотичні засоби.

У рамках реалізації спільної з місцевою владою програми "Стоп наркотик" поліцейські провели комплекс оперативних заходів щодо встановлення власника наркобізнесу.

Було викрито 30-річного чоловіка, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення наркозлочину.

Встановлено, що фігурант постійно змінював місце мешкання, сім-карти та додатково винаймав квартири, у яких розфасовував амфетамін, канабіс та PVP-солі по згортках для подальшого збуту.

Також дивіться: Банду наркоторговців знешкодили на Полтавщині: вилучено різні зразки зброї, а також "товар" на 3 млн грн, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські відпрацьовували всю інформацію про підозрюваного та невдовзі затримали його на одній з вулиць Маріуполя – у момент, коли він вирушив розкладати товар для замовників. При ньому було 12 грамів PVP-солі.

Під час обшуку в орендованій квартирі зловмисника розшуковці вилучили ще 30 грамів важкого наркотику. Загальна сума вилученої речовини на "чорному" ринку сягає 50 000 гривень.









Наразі перевіряється інформація щодо спільників наркоділка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Водія таксі, який торгував наркотиками, затримано в Києві, - поліція. ФОТОрепортаж

Маріупольцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

На час досудового розслідування Жовтневий районний суд призначив йому запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою.