У 2021 році світова економіка зросте на 6%, українська - на 4%, - прогноз МВФ. ІНФОГРАФІКА
Через рік від початку пандемії світові перспективи як і раніше відрізняються високою невизначеністю.
Про це йдеться в прогнозі світових економічних перспектив станом на квітень 2021, опублікованому пресслужбою МВФ, передає Цензор.НЕТ.
"Нові мутації вірусу і зростаючі гуманітарні наслідки викликають тривогу, попри поліпшення настроїв в економіці внаслідок розширення вакцинації. Траєкторії відновлення економіки небезпечно розходяться між країнами і секторами, відображаючи відмінності у викликаних пандемією збоях і масштабі заходів підтримки. Перспективи визначаються не тільки результатом битви між вірусом і вакцинами, вони також залежать від того, наскільки ефективно заходи економічної політики, прийняті в умовах високої невизначеності, дозволять обмежити довгостроковий збиток від цієї безпрецедентної кризи", - наголошується в публікації.
При цьому, за прогнозом, світове зростання становитиме 6 відсотків у 2021 році і сповільниться до 4,4 відсотка в 2022 році. Зазначається, що прогнози на 2021 і 2022 роки вищі, ніж у жовтневому документі 2020 року.
"Цей перегляд у бік підвищення відображає додаткову бюджетну підтримку в декількох країнах з великою економікою, очікуване відновлення завдяки вакцинації у другій половині 2021 року і продовжується адаптацію економічної діяльності до знижених рівнів мобільності. Цьому прогнозу властива висока невизначеність, обумовлена ходом розвитку пандемії, дієвістю підтримки з боку заходів політики для переходу до нормалізації на основі поширення вакцин, а також зміною фінансових умов", - попереджають аналітики МВФ.
Що стосується України, експерти МВФ прогнозують приріст ВВП країни на 4% в 2021 році, тобто відновлення після падіння в 2020 році. У 2022 році економіка України далі ростиме. Разом із тим інфляція в Україні в 2021 році може зрости до 7,9% (в 2020-му вона становила 5%).
МВФ також прогнозує зменшення безробіття в Україні з 9% минулого року до 8,6% у 2021-му і 8,4% - 2022-му.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Факторы типа ядерной войны и дебила-президента ЗЕ обычно не учитываются.
С ЗЕиКо украинская экономика может только вростать в пол еще глубже.
Хуже не...
Борьби за свободу страни
За німі другіє пріходят - оні будут тоже трудни(с)
"На Украину" не я написал, а парашный "Форекс"):
-----------------------------------------------------------------
4% та вище - країна почне працювати на кредіт "а-ля Яреска", а інфляція (де вони побачили "7,9%", якщо майже щодня ціни повзуть як мінімум на 2%) та плати по жкх примусять українців затягнути пояси...На шиї..
Водночас тривають держвипробування комплексу перед прийняття його на озброєння ЗСУ
Прес-служба ДП "Державне підприємство Державне Київське конструкторське бюро "Луч" (входить до складу ДК "Укроборонпром") повідомила про укладання перших контрактів щодо постачання нової ракетної системи на експорт.
"Укладені перші експортні контракти щодо постачання модернізованої РСЗВ "Вільха-М", - відзначається в повідомленні на офіційній сторінці КБ "Луч" у мережі Facebook.По суті, КБ "Луч" знайшло перших експортних покупців на свою перспективну ракетну систему ще до офіційного оголошення про успішне завершення Державних випробувань комплексу "Вільха-М" та його прийняття на озброєння Збройних сил України.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/novitnja_rszv_vilha_m_vid_dkkb_luch_znajshla_svojih_pershih_zamovnikiv_ukladeni_eksportni_kontrakti-3349.html
Економіка України - зростання на 4%.
В Козломордії - ЖОПА!