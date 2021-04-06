У 2021 році світова економіка зросте на 6%, українська - на 4%, - прогноз МВФ. ІНФОГРАФІКА

Через рік від початку пандемії світові перспективи як і раніше відрізняються високою невизначеністю.

Про це йдеться в прогнозі світових економічних перспектив станом на квітень 2021, опублікованому пресслужбою МВФ, передає Цензор.НЕТ.

"Нові мутації вірусу і зростаючі гуманітарні наслідки викликають тривогу, попри поліпшення настроїв в економіці внаслідок розширення вакцинації. Траєкторії відновлення економіки небезпечно розходяться між країнами і секторами, відображаючи відмінності у викликаних пандемією збоях і масштабі заходів підтримки. Перспективи визначаються не тільки результатом битви між вірусом і вакцинами, вони також залежать від того, наскільки ефективно заходи економічної політики, прийняті в умовах високої невизначеності, дозволять обмежити довгостроковий збиток від цієї безпрецедентної кризи", - наголошується в публікації.

При цьому, за прогнозом, світове зростання становитиме 6 відсотків у 2021 році і сповільниться до 4,4 відсотка в 2022 році. Зазначається, що прогнози на 2021 і 2022 роки вищі, ніж у жовтневому документі 2020 року.

"Цей перегляд у бік підвищення відображає додаткову бюджетну підтримку в декількох країнах з великою економікою, очікуване відновлення завдяки вакцинації у другій половині 2021 року і продовжується адаптацію економічної діяльності до знижених рівнів мобільності. Цьому прогнозу властива висока невизначеність, обумовлена ​​ходом розвитку пандемії, дієвістю підтримки з боку заходів політики для переходу до нормалізації на основі поширення вакцин, а також зміною фінансових умов", - попереджають аналітики МВФ.

Що стосується України, експерти МВФ прогнозують приріст ВВП країни на 4% в 2021 році, тобто відновлення після падіння в 2020 році. У 2022 році економіка України далі ростиме. Разом із тим інфляція в Україні в 2021 році може зрости до 7,9% (в 2020-му вона становила 5%).

МВФ також прогнозує зменшення безробіття в Україні з 9% минулого року до 8,6% у 2021-му і 8,4% - 2022-му.







