1 793 33

У 2021 році світова економіка зросте на 6%, українська - на 4%, - прогноз МВФ. ІНФОГРАФІКА

Через рік від початку пандемії світові перспективи як і раніше відрізняються високою невизначеністю.

Про це йдеться в прогнозі світових економічних перспектив станом на квітень 2021, опублікованому пресслужбою МВФ, передає Цензор.НЕТ.

"Нові мутації вірусу і зростаючі гуманітарні наслідки викликають тривогу, попри поліпшення настроїв в економіці внаслідок розширення вакцинації. Траєкторії відновлення економіки небезпечно розходяться між країнами і секторами, відображаючи відмінності у викликаних пандемією збоях і масштабі заходів підтримки. Перспективи визначаються не тільки результатом битви між вірусом і вакцинами, вони також залежать від того, наскільки ефективно заходи економічної політики, прийняті в умовах високої невизначеності, дозволять обмежити довгостроковий збиток від цієї безпрецедентної кризи", - наголошується в публікації.

При цьому, за прогнозом, світове зростання становитиме 6 відсотків у 2021 році і сповільниться до 4,4 відсотка в 2022 році. Зазначається, що прогнози на 2021 і 2022 роки вищі, ніж у жовтневому документі 2020 року.

"Цей перегляд у бік підвищення відображає додаткову бюджетну підтримку в декількох країнах з великою економікою, очікуване відновлення завдяки вакцинації у другій половині 2021 року і продовжується адаптацію економічної діяльності до знижених рівнів мобільності. Цьому прогнозу властива висока невизначеність, обумовлена ​​ходом розвитку пандемії, дієвістю підтримки з боку заходів політики для переходу до нормалізації на основі поширення вакцин, а також зміною фінансових умов", - попереджають аналітики МВФ.

Що стосується України, експерти МВФ прогнозують приріст ВВП країни на 4% в 2021 році, тобто відновлення після падіння в 2020 році. У 2022 році економіка України далі ростиме. Разом із тим інфляція в Україні в 2021 році може зрости до 7,9% (в 2020-му вона становила 5%).

МВФ також прогнозує зменшення безробіття в Україні з 9% минулого року до 8,6% у 2021-му і 8,4% - 2022-му.

У 2021 році світова економіка зросте на 6%, українська - на 4%, - прогноз МВФ 01
У 2021 році світова економіка зросте на 6%, українська - на 4%, - прогноз МВФ 02
У 2021 році світова економіка зросте на 6%, українська - на 4%, - прогноз МВФ 03

Топ коментарі
+13
Ну это они про рост в идеальных условиях. Мол, есть такие-то внешние факторы, которые должны способствовать росту экономики.

Факторы типа ядерной войны и дебила-президента ЗЕ обычно не учитываются.
06.04.2021 17:59 Відповісти
+11
Это при зеленом то стаде у власти?? Цэ фантастыка сынку...
06.04.2021 17:54 Відповісти
+6
Суровиє годи уходят
Борьби за свободу страни
В 2021 году мировая экономика вырастет на 6%, украинская - на 4%, - прогноз МВФ - Цензор.НЕТ 805 За німі другіє пріходят - оні будут тоже трудни(с)
06.04.2021 18:08 Відповісти
Це прогноз, однією зі складових якого є припущення, що у владі є притомнітнарівпрофесіонали. Так думають на Заході. В кінці 2021 року вони зрозуміють, що у владі немає не лише напівпофесіоналів, але навіть і притомних.
06.04.2021 18:05 Відповісти
Украинская не вырастет.

С ЗЕиКо украинская экономика может только вростать в пол еще глубже.
06.04.2021 17:57 Відповісти
Вырастет, сам МВФ разрешил расти
06.04.2021 18:55 Відповісти
2022 - минус 6%. Или 10? Хуже не...
06.04.2021 17:57 Відповісти
уже ...турборежим включили
06.04.2021 17:59 Відповісти
В 2021 году мировая экономика вырастет на 6%, украинская - на 4%, - прогноз МВФ - Цензор.НЕТ 4854
06.04.2021 18:01 Відповісти
Зниження безробіття,невже Шмигаль таки створить півляма робочих місць!!!))
06.04.2021 18:05 Відповісти
Суровиє годи уходят
Борьби за свободу страни
В 2021 году мировая экономика вырастет на 6%, украинская - на 4%, - прогноз МВФ - Цензор.НЕТ 805 За німі другіє пріходят - оні будут тоже трудни(с)
06.04.2021 18:08 Відповісти
Пригадую, що МВФ прогнозували багато чого... Прогнози - річ невдячна.
06.04.2021 18:08 Відповісти
думали собаками обійдеться?В 2021 году мировая экономика вырастет на 6%, украинская - на 4%, - прогноз МВФ - Цензор.НЕТ 9745
06.04.2021 18:09 Відповісти
ссыль кинь
06.04.2021 18:57 Відповісти
Зєля сказав в морг, значить в морг
06.04.2021 20:26 Відповісти
Старшина, а крокоділи літають, конєчно але низенько, низенько і тільки у військовий час! Як і наша економіка після парочки локдаунів!
06.04.2021 18:10 Відповісти
В 2021 году мировая экономика вырастет на 6%, украинская - на 4%, - прогноз МВФ - Цензор.НЕТ 5673
06.04.2021 18:10 Відповісти
сонце сходить, вірус уходить та економіка зростає тільки за умови гетьманування сивочолого.так, шо це усе брехнІ.
06.04.2021 18:29 Відповісти
Я живу в этой стране и я точно знаю, что ни о каком "росте" экономики речь идти не может...Сейчас в стране все кризисы одновременно , пандемия, война и идиоты у власти ...А идиоты и процветание страны - это вещи несовместимые...
06.04.2021 18:31 Відповісти
А на параше сегодня лёгкая паника по срублю всего из-за 4-х самолётов НАТО.
а Украину" не я написал, а парашный "Форекс"):
В 2021 году мировая экономика вырастет на 6%, украинская - на 4%, - прогноз МВФ - Цензор.НЕТ 1598
06.04.2021 18:46 Відповісти
эксперты МВФ прогнозируют прирост ВВП страны на 4% в 2021 году, то есть восстановление после падения в 2020 году. В 2022 году экономика Украины продолжит расти. Вместе с тем инфляция в Украине в 2021 году может вырасти до 7,9% (в 2020-м она составляла 5%).Источник: https://censor.net/ru/p3258044

-----------------------------------------------------------------
4% та вище - країна почне працювати на кредіт "а-ля Яреска", а інфляція (де вони побачили "7,9%", якщо майже щодня ціни повзуть як мінімум на 2%) та плати по жкх примусять українців затягнути пояси...На шиї..
06.04.2021 18:49 Відповісти
Ну тебе виднее. Куда там экспертам МВФ до таксиста-экономиста.
06.04.2021 19:16 Відповісти
тобі теж ніхто не заважає відкрити текст "договорняка" та прочитати що та як буде. Якщо ти професійник иксперд - ясна річ що не зрозумієш, а якщо слюсар - поймеш, бо написано усе чітко та доходчиво.
06.04.2021 19:31 Відповісти
Да куда мне до тебя. Даже эксперты МВФ плачут от зависти к твоему умищу.
06.04.2021 19:33 Відповісти
колгосп - справа добровільна!
06.04.2021 19:43 Відповісти
Новітня РСЗВ "Вільха-М" від ДККБ "Луч" знайшла своїх перших замовників: укладені експортні контракти

Водночас тривають держвипробування комплексу перед прийняття його на озброєння ЗСУ
Прес-служба ДП "Державне підприємство Державне Київське конструкторське бюро "Луч" (входить до складу ДК "Укроборонпром") повідомила про укладання перших контрактів щодо постачання нової ракетної системи на експорт.
"Укладені перші експортні контракти щодо постачання модернізованої РСЗВ "Вільха-М", - відзначається в повідомленні на офіційній сторінці КБ "Луч" у мережі Facebook.По суті, КБ "Луч" знайшло перших експортних покупців на свою перспективну ракетну систему ще до офіційного оголошення про успішне завершення Державних випробувань комплексу "Вільха-М" та його прийняття на озброєння Збройних сил України.

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/novitnja_rszv_vilha_m_vid_dkkb_luch_znajshla_svojih_pershih_zamovnikiv_ukladeni_eksportni_kontrakti-3349.html
06.04.2021 19:37 Відповісти
Зєля з неможливого примудряється зробити можливе. Пєця нас завів на останнє місце в Європі, а Зєля пішов далі і завів на останнє місце в Світі по росту економики. Здогадуюсь, що по корупції ми на першому.
06.04.2021 20:17 Відповісти
Світова економіка - зростання на 6%.
Економіка України - зростання на 4%.
В Козломордії - ЖОПА!
06.04.2021 20:18 Відповісти
Їхні слова та мені б в карман...
06.04.2021 21:24 Відповісти
какой-то зрадный мвф, вот если бы он прогнозировал спад, тогда пэеремога, можно Зе обвинять.
07.04.2021 03:31 Відповісти
 
 